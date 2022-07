Nottwil: Diebstahl aus parkierten Autos

Nottwil Dank Polizeihunden nach Diebstählen aus parkierten Autos zwei Personen festgenommen Zwei Männern wird vorgeworfen, in Nottwil mehrere parkierte, unverschlossene Fahrzeuge geöffnet und Gegenstände daraus entwendet zu haben. Spürnasen der Luzerner Polizei kamen den beiden auf die Schliche. 19.07.2022, 20.54 Uhr

Wie die Luzerner Polizei in einer Medienmitteilung schreibt, wurde ihr am Montag kurz nach 3 Uhr gemeldet, dass sich zwei Männer in einem parkierten und unverschlossenen Fahrzeug aufgehalten haben.