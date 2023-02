Nottwil Hier flüchten zwei Diebe vor Diensthund Dodge auf einen Baum Zwei Diebe sind von Diensthund Dodge gestellt und von der Luzerner Polizei festgenommen worden. Den beiden werden noch weitere Delikte vorgeworfen. Ernst Zimmerli 06.02.2023, 17.01 Uhr

Eine Meldung eher ungewöhnlicher Art der Luzerner Polizei sorgte am Montag für Aufsehen. Auf dem Facebook-Post zu sehen ist Polizeihund Dodge vor zwei auf einen Baum geflüchteten Gestalten. Dazu der Text:

Der Facebook-Post der Luzerner Polizei zum Vorfall in Nottwil. Bild: Facebook Luzerner Polizei

Auf Anfrage bestätigte Urs Wigger, Mediensprecher der Luzerner Polizei, die Echtheit dieses Facebook-Bildes. Laut Wigger ereignete sich der Vorfall in der Nacht auf Samstag, 4. Februar, in Nottwil. Bei der Dienststelle Luzerner Polizei sei um 2.15 Uhr eine Meldung eingegangen, wonach in Nottwil drei verdächtige Personen gesehen worden seien, die Richtung Dorf unterwegs waren.

Polizeihund Dodge. Bild: Luzerner Polizei

Die ausgerückte Patrouille der Luzerner Polizei konnte mit hilfreicher Unterstützung von Diensthund Dodge die Fährte aufnehmen und die gesuchten Personen über 3,5 Kilometer verfolgen. Schliesslich konnten zwei auf einen Baum geflüchtete Männer gestellt und festgenommen werden.

Dabei handelt es sich laut Wigger um zwei 23-jährige Algerier. Ihnen wird Verdacht auf Diebstahl aus einem unverschlossenen Fahrzeug, Verstoss gegen das Ausländer- und Integrationsgesetz und Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen. Inzwischen wurden die beiden zur Verfügung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen.