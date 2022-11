Nottwil budgetiert leichtes Plus

Nottwil Leichtes Plus budgetiert 20.11.2022, 15.57 Uhr

Der Gemeinderat präsentiert der Gemeindeversammlung vom 24. November ein «ausgeglichenes» Budget 2023. Dieses sieht bei gleichbleibendem Steuerfuss von 1,85 Einheiten ein leichtes Plus von rund 11'000 Franken vor. Die Bruttoinvestitionen liegen bei 2,2 Millionen Franken. Ab zirka 2025 stehen weitere Investitionen in den Schulraum an. Ausserdem plant der Gemeinderat, die Feuerwehrersatzabgabe von 2,0 auf 2,5 Promille zu erhöhen. Grund sind modernere Geräte, die qualitativ hochstehende Ausbildung sowie eine Erweiterung des Feuerwehrlokals.