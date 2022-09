Ukraine-Krieg Ukrainische Studentin unterrichtet in Nottwil Kinder aus ihrem Heimatland – und hilft beim Verarbeiten von Traumata Die ukrainische Studentin Olha Zinchenko unterrichtet an der Schule Nottwil Kinder aus ihrem Heimatland während zweier Halbtage pro Woche. Die 18-jährige Psychologiestudentin hilft den ukrainischen Schülerinnen und Schülern beim Lernen und der Verarbeitung ihrer Traumata. Jonas Hess Jetzt kommentieren 22.09.2022, 05.00 Uhr

Olha Zinchenko unterrichtet an der Schule Nottwil ukrainische Kinder zweimal pro Woche. Meistens wird Ukrainisch gesprochen, es wird aber auch Deutsch gelernt. Bild: Nadia Schärli (Nottwil, 5. September 2022)

Olha Zinchenko kann sich noch genau an die ersten Stunden des 24. Februar 2022 erinnern. Am Tag, als Putin den Angriffskrieg gegen die Ukraine startete, erwachte die 18-Jährige um halb acht Uhr morgens in ihrer Heimatstadt nahe der Grossstadt Lviv im Westen der Ukraine. Sie hörte, wie ihre Eltern stritten.

«Sie wussten nicht, was sie tun sollen, arbeiten gehen oder Koffern packen», erinnert sich Zinchenko. Die Situation sei surreal gewesen, Militärflugzeuge seien am Himmel zu sehen gewesen und Sirenen hätten geheult.

«Wir alle waren schockiert und hatten Angst davor, was nun alles passieren könnte.»

Obwohl die junge Frau noch gar nicht richtig realisiert hatte, was da gerade mit ihrem Land geschieht, traf sie schnell Entscheidungen. «Ich musste plötzlich erwachsen sein und eine Lösung suchen», sagt Zinchenko rückblickend. Denn für sie war sofort klar: «Zu Hause sitzen, nichts tun und nicht wissen, was morgen auf mich zukommt, ist keine Option.»

Lehrerin und Übersetzerin

Nach einem Monat fasste sie zusammen mit ihren Eltern den Entschluss, die Ukraine zu verlassen und sich an einer anderen Uni als Gaststudentin einzuschreiben. Die Reise musste sie alleine antreten. Ihr Vater, der beim Militär arbeitet, durfte das Land nicht verlassen und ihre Mutter wollte bei ihrem Mann bleiben. Zinchenko schrieb mehrere europäische Universitäten an, darunter auch die Hochschule Luzern.

«Da sie mir nicht nur einen Studienplatz, sondern auch eine Gastfamilie bieten konnten, habe ich mich entschieden, nach Luzern zu gehen.»

Und dank dieser Gastfamilie ist die junge Ukrainerin seit Ostern in einem 40-Prozent-Pensum bei der Schule Nottwil angestellt. Sie unterrichtet dort ausschliesslich ukrainische Kinder im Fach Heimatliche Sprache und Kultur. Zinchenko singt, kocht und malt mit den Kindern. Sie bringt ihnen auch ukrainische Traditionen näher.

Schulleiter Erwin Peter spricht von einer Win-win-Situation, die durch Zufall entstanden sei. Zinchenkos Gastmutter, die in Nottwil unterrichtet, habe vorgeschlagen, die Kinder und Zinchenko zusammenzubringen. Schnell habe man die Vorteile erkannt: «Niemand von uns spricht Ukrainisch oder Russisch, der Unterricht findet ausschliesslich auf Deutsch statt. Das war sehr hart für die Kinder. Mit Olha hatten sie plötzlich jemanden, den sie verstanden», so Peter.

Nottwil ist ein Einzelfall Der Spezialunterricht für ukrainische Kinder wird von der Gemeinde Nottwil finanziert. Gemäss Schulleiter Erwin Peter war dafür keine Absprache mit dem Kanton nötig. Katrin Birchler, Leiterin Zentrale Dienste bei der Dienststelle Volksschulbildung, bestätigt auf Anfrage: «Das Angebot wurde von der Gemeinde autonom in die Wege geleitet.» Das Bildungs- und Kulturdepartement initiiere keine solchen Unterrichtsformen. Der spezielle Unterricht in Nottwil sei «ein Einzelfall».

Zinchenko unterrichtet nicht nur, sondern leistet auch Übersetzungsarbeit und vermittelt zwischen Schule und Eltern. Auch könne sie schwierige Situationen aufgrund ihrer eigenen Geschichte besser meistern, so Peter. «Sie hat das Gleiche durchgemacht.» Das Angebot komme bei Kindern wie Eltern sehr gut an.

«Olha gibt ihnen ein Stück Heimatgefühl zurück.»

Olha Zinchenko hilft den ukrainischen Kindern, wo sie kann. Bild: Nadia Schärli (Nottwil, 5. September 2022)

Erfahrungen in der Ukraine gesammelt

Derzeit gehen vier ukrainische Kinder von der Unterstufe bis zur 9. Klasse in Nottwil zur Schule. Sie kommen aus allen Teilen des Landes, auch aus dem Osten, wo der Krieg besonders erbarmungslos geführt wird. Seit Zinchenko da ist, haben sie eine direkte Ansprechperson. «Sie gingen von Anfang an sehr offen auf mich zu und wollten alles erzählen», erzählt Olha Zinchenko. Im Unterricht sei der Krieg immer mal wieder ein Thema. Nicht nur verbal. Je nachdem, in welcher Stimmung die Kinder seien, handle auch die Zeichnung in der Maltherapie von den traumatischen Erlebnissen.

Die Verarbeitung dieser Erlebnisse kann auch dazu führen, dass ein Kind Mühe hat, seine schulischen Pflichten zu erledigen. Olha Zinchenko erzählt von Schülern, die plötzlich keine Hausaufgaben mehr machen. In solchen Situationen sucht die Studentin das Gespräch mit dem Kind, informiert die Klassenlehrerin und zieht die Schulsozialarbeiterin hinzu. Auch Gespräche mit Eltern finden regelmässig statt.

Neben ihrem Wissen aus dem Studium kann Zinchenko dabei auch auf Erfahrungen in der Ukraine zurückgreifen. Bereits dort habe sie an der Schule Kinder aus der Krim sowie der Ostukraine betreut. Zudem sei sie auch bei der Caritas tätig gewesen. «Der Krieg in diesen Gebieten dauert ja schon seit acht Jahren.»

Ablenkung gegen den Kummer

Olha Zinchenko sagte am Anfang des Gesprächs, dass sie schnell erwachsen werden musste. Das merkt man ihr an. Selbstbewusst und mit ruhiger Stimme erzählt sie ihre Geschichte. Über die dramatische Situation, in der sich ihr Land und viele Ukrainerinnen und Ukrainer derzeit befinden, spricht sie klar und deutlich. Kalt lässt sie das alles natürlich nicht.

«Am Anfang war es sehr schwierig für mich, am liebsten hätte ich den ganzen Tag ins Kissen geweint.»

Bei emotionalen Gesprächen habe sie bis heute Mühe. Helfen würden ihr Gespräche mit der Gastmutter, mit der leiblichen Mutter am Telefon aber auch mal mit jemandem von der Schulsozialarbeit. «Nur zehn Minuten helfen schon viel», so Zinchenko. Und nicht zuletzt wisse sie als Psychologiestudentin ja auch, wie man sich selber helfen könne, sagt sie lächelnd. Ihr Erfolgsrezept heisst Ablenkung: «Ich schaue, dass ich von morgens bis abends zu tun habe. Die Arbeit hier an der Schule ist auch deshalb sehr wichtig für mich.»

