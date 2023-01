Oberkirch Seit 20 Jahren als Dirigent am Drücker: Franz-Markus Stadelmann lebt für den Jodelgesang Franz-Markus Stadelmann ist ein herausragender Dirigent und Jodler. Seit 20 Jahren leitet der gebürtige Escholzmatter das Jodlerchörli Heimelig in Oberkirch. Dass er jodelt, hat mit seiner Herkunft zu tun. Monika van de Giessen Jetzt kommentieren 05.01.2023, 05.00 Uhr

Franz-Markus Stadelmann dirigiert seit 20 Jahren das Jodlerchörli Heimelig Oberkirch. Patrick Hürlimann (Luzern, 30. Dezember 2022)

«Jodeln verbindet und fördert die Gemeinschaft. Ohne Jodelgesang würde mir etwas fehlen», sagt Jodler und Dirigent Franz-Markus Stadelmann (58) aus Luzern. Seit 20 Jahren leitet der gebürtige Escholzmatter mit grossem Erfolg den Jodlerklub Heimelig Oberkirch. Dieser lädt ab nächsten Samstag zum ersten von vier Konzertabenden ein.

«20 Jahre als Dirigent, das ist eine lange Zeit. Aber wenn es menschlich und gesanglich stimmt, warum soll man dann etwas ändern», sagt Franz-Markus Stadelmann. Er ist der Überzeugung, dass beide davon profitieren würden, der Chor und der Dirigent. «Man kennt sich und damit auch die Macken eines jeden einzelnen. Man weiss, wie sie oder er tickt», argumentiert der Luzerner.

Er hätte es seit Beginn immer gut gehabt in Oberkirch. Es ging alles wie von selbst. Der im Jahr 1944 gegründete Jodlerklub Heimelig ist sehr erfolgreich unterwegs. Seit 1949 kehrte er von eidgenössischen und zentralschweizerischen Jodlerfesten immer mit der Bestnote nach Hause.

Harmonie und Gestaltung

Franz-Markus Stadelmann hat ein sicheres musikalisches Gespür. Es ist bekannt, dass der Luzerner die Proben jeweils abwechslungsreich gestaltet. «Jodeln ist ein Hobby und soll es auch bleiben. Ich versuche, die Mitglieder eines Jodlerklubs zu begeistern, vor allem, dass sie mit Freude an die Proben kommen.» Stadelmann legt grossen Wert auf die Harmonie und auf die Gestaltung eines Liedes.

Es gab Zeiten, da leitete der Luzerner nicht weniger als fünf Jodlerklubs. Wie hat er das geschafft? «Es braucht vor allem einen verständnisvollen Partner. Mein Lebenspartner hat mich immer und in allem unterstützt», sagt der Entlebucher. Mit fünf Klubs habe er indes neben dem Beruf kaum mehr Zeit für Hobbys gehabt. «Ich kam mir fremdbestimmt vor und musste etwas ändern.» Heute leitet der Luzerner noch den Jodlerklub Heimelig aus Oberkirch.

Stammt aus musikalischer Familie

Dass der Entlebucher jodelt, hat mit seiner Herkunft zu tun. Das Jodeln und Singen wurden ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater war Gründer (Gründungsjahr 1961) des bis weit über das Entlebuch hinaus bekannten Jodlerchörlis Lehn aus Escholzmatt.

Selbst sei er ins Jodeln einfach so «hineingerutscht». Im Alter von 16 Jahren hatte er seinen ersten öffentlichen Auftritt. Sein erstes Jodlerfest als Aktiver war im Jahr 1982, anlässlich des zentralschweizerischen Jodlerfestes in Stans. Wer die Szene kennt, der weiss, dass Stadelmann eine bekannte Grösse ist. Als Jurymitglied des Eidgenössischen Jodlerverbandes bewertet er Jodlerinnen und Jodler an Jodlerfesten nach ihrem Können.

Experimentierfreudige Szene

In den vergangenen Jahren wurde im Bereich des Jodelgesangs und der Volksmusik viel experimentiert. Blasmusikformationen, Ländlerkapellen, Streicherensembles, Kirchenorganisten, Rock- und Popstars «fusionierten» mit Jodlerinnen und Jodlern. Der Entlebucher ist nicht nur ein begnadeter Jodler, sondern auch ein gefragter Sänger, der bei vielen TV-Formaten mitwirkte.

Unvergessen bleibt dabei die Finalteilnahme mit dem Wunderbar-Ensemble bei der TV-Sendung «Die grössten Schweizer Hits», wobei er einige Cracks aus der Mundartrock- und Popszene hinter sich liess. Zu erwähnen ist Zusammenhang auch das Projekt «Jodel meets Classic», das vor kurzem im KKL erfolgreich über die Bühne ging. «Es ist gut, wenn man offen für Neues ist», sagt Stadelmann.

Wenn der Entlebucher nicht jodelt oder dirigiert, hört er am liebsten deutsche Schlager oder klassische Musik. Und wenn ihm dann noch etwas Zeit übrig bleibt, dann macht er zusammen mit seinem Lebenspartner ab und zu einen Städteflug.

Hinweis Infos zu Vorverkauf und Konzerten mit Theater unter www.jodlerchoerli-oberkirch.ch.

