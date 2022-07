Mindeststeuer: Handelskammer widerspricht Regierungen

Mindeststeuer Handelskammer widerspricht Zentralschweizer Regierungen Die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz will die Mehreinnahmen aus der Steuerreform vollumfänglich bei den Kantonen belassen. Damit ist sie anderer Meinung als die Zentralschweizer Regierungskonferenz. 15.07.2022, 14.37 Uhr

Ab 2024 sollen die Gewinne grosser und international tätiger Unternehmen in der Schweiz zu mindestens 15 Prozent besteuert werden. Das führt in den Zentralschweizer Kantonen mit ihren tiefen Steuersätzen zu Mehreinnahmen. Der Bundesrat, die kantonalen Finanzdirektorinnen und -direktoren sowie die Zentralschweizer Regierungskonferenz schlagen vor, die Zusatzerträge zu 75 Prozent den Kantonen und zu einem Viertel dem Bund zu überlassen. Das passt der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) nicht. Sie plädiert dafür, die Mehreinnahmen vollständig den Kantonen zu überlassen, wie sie am Freitag mitteilte.