Öffentlicher Verkehr Drohende Schliessung der Bahnhöfe St.Erhard und Wikon ist laut Regierungsrat «noch unklar» Wegen neuer Angebote auf der Bahnstrecke Luzern–Olten müssen die Haltestellen in St.Erhard und in Wikon womöglich schliessen. Beschlossen sei aber noch gar nichts, heisst es nun seitens des Luzerner Regierungsrats. Niels Jost 20.09.2022, 05.00 Uhr

Der Bahnhof St.Erhard–Knutwil könnte dereinst geschlossen werden. Bild: Eveline Beerkircher (10. Februar 2022)

Ein einziger Satz im 130 Seiten starken ÖV-Bericht des Kantons Luzern liess Anfang Jahr aufhorchen. «Sobald in einigen Jahren der Halbstundentakt des RE Luzern–Olten in Verknüpfung mit der S29 Sursee–Olten–Turgi realisiert werden kann, ist wegen der dadurch notwendigen Aufhebung der S-Bahn-Haltestellen St.Erhard–Knutwil und Brittnau–Wikon eine attraktive und Mehrwerte generierende Ersatzerschliessung per Bus sicherzustellen.»