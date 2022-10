Oktobersession Luzerner Kantonsrat will dringlich über Chaos beim FCL reden Die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter debattieren am Dienstag über mögliche Lösungen der Turbulenzen beim FC Luzern. Und sie unterhalten sich über ukrainische Flüchtlinge. Lukas Nussbaumer und Reto Bieri 24.10.2022, 09.44 Uhr

Der 120 Mitglieder umfassende Luzerner Kantonsrat trifft sich derzeit an der Oktobersession. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 16. Mai 2022)

Der Luzerner Kantonsrat unterhält sich zu Beginn einer Session jeweils zuerst darüber, zu welchen dringlich eingereichten Vorstössen er eine Debatte führen will. An der am Montag begonnenen, dreitägigen Oktobersession entschied sich das Parlament dazu, am Dienstag über eine Anfrage von FDP-Kantonsrat Thomas Meier zu den Turbulenzen beim FC Luzern zu reden.