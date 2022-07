Lehrerin und Spitzensportlerin: Anna Hug hat die PH abgeschlossen

Pädagogische Hochschule Luzern Eine Spitzensportlerin wird Lehrerin: Curling-Ass Anna Gut hat ihr Diplom im Sack Wie ist es, Spitzensportlerin und gleichzeitig Vollzeitstudentin zu sein? Anna Gut erzählt, wie sie ihre Passion fürs Curling und die Zeit an der Pädagogischen Hochschule Luzern unter einen Hut gebracht hat. Lisa Zimmermann Jetzt kommentieren 10.07.2022, 12.35 Uhr

Anna Gut trägt stolz ihre drei Schweizer-Meisterschaft-Medaillen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 07. Juli 2022)

290 Studierende haben dieses Jahr ihr Bachelor- oder Masterstudium an der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern abgeschlossen. Auch die 22-jährige Anna Gut aus Sempach hält nun stolz ihr Bachelordiplom in der Hand. «Jetzt hab ich's endlich geschafft», sagt sie strahlend.

Nun kann Gut endlich ihrem Traumberuf als Primarlehrerin nachgehen. Schon als Kind wollte sie das, ganz nach dem Vorbild ihrer Eltern. Gut erzählt: «Bereits vor meiner Einschulung bin ich gerne bei meinem Vater im Schulzimmer gesessen. Da hatte ich mein eigenes kleines Pult, mit einem riesigen Teddybären als Sitznachbar. Es hat mir einfach Spass gemacht, im Unterricht dabei zu sein.»

Das Curling zeigt ihr die Welt

Der Bachelor ist nicht der einzige Titel, den Gut mit Stolz trägt. Die junge Frau ist Spitzensportlerin. Mit ihrem damaligen Team vom Verein Luzerner Curling Clubs hat sie unter anderem drei Junioren Schweizer Meisterschaften gewonnen. Auch an drei Junioren Weltmeisterschaften war sie schon dabei. So kam sie bereits in jungen Jahren in der Welt herum – für die Curlingturniere reiste sie etwa nach Kanada, Russland, China oder Südkorea.

Angefangen hat alles mit acht Jahren, als sie das erste Mal ein Curlingstein über das Eis schob. Schnell wuchs ihr Hobby zu ihrer grössten Leidenschaft heran. Schon während ihrer Jugend stand im Winter Curling an oberster Stelle. «Es war nicht immer einfach im Teeniealter, wenn man Freunden wegen des Sports absagen musste.» Bereut hat sie das aber nie, da ihr das Curling bis heute «extrem viel ermögliche».

Gleichzeitig ist die Elitespielerin des Curling Clubs Zug überzeugt, dass es die richtige Entscheidung war, das Curling nur als intensives Hobby beizubehalten. «Als Juniorin träumte ich schon vom Beruf als Spitzensportlerin. Jedoch ist es Realität, dass man allein vom Curling nicht leben kann.» Somit blieb der Wunsch vom Lehrerinnensein immer unentwegt.

Sonderstatus hat Studium ermöglicht

Für eine Leidenschaft entscheiden musste sie sich glücklicherweise aber nicht. «Ich bin sehr dankbar, dass mich die PH auf meinem sportlichen Werdegang stets unterstützte und mir gleichzeitig ein reguläres Studium ermöglichte.» Seit Beginn des Studiums erhielt die Sempacherin den sogenannten Spitzensportlerinnenstatus. Dank diesem entfiel für sie beispielsweise die obligatorische Präsenzpflicht von 80 Prozent. Somit konnte sie trotz Studium an nationalen sowie internationalen Turnieren teilnehmen.

Der Sport habe Gut viel Hilfreiches für ihre Studienzeit beigebracht. «Er lehrte mich viel Disziplin, Organisation und Durchhaltevermögen. Diese Dinge waren denn auch gefragt, als ich Studium und Sport unter einen Hut bringen musste.» Diese Eigenschaften würden ihr sicherlich auch im Berufsleben zugutekommen. «Das Organisiertsein zum Beispiel gehört zu einer der zehn verlangten Professionskompetenzen einer Lehrperson.»

Warum es wichtig ist, zu wissen, welche Videos auf Tiktok viral gehen

Auf die Frage, was sie ihren zukünftigen Schülerinnen und Schülern unbedingt vermitteln möchte, antwortet die Absolventin: «Mir ist es wichtig, dass die Kinder einen guten Umgang miteinander und mit unserer Welt lernen.» Apropos Umgang: Gut ist sich sicher, dass man Kindern nur etwas lehren könne, wenn man eine gute Beziehung zu ihnen aufbaue.

Wovon Gut ebenfalls überzeugt ist: Eine Lehrperson muss heutzutage gut mit Technik umgehen können und am Puls der Zeit bleiben. Für sie ist es darum wichtig, zu wissen, was momentan im Trend ist oder welche Videos in den sozialen Medien viral gehen. «Denn nur wenn ich weiss, was sich auf Tiktok, Instagram und Co. abspielt, kann ich den Schülerinnen und Schülern die nötige Unterstützung bezüglich des Umgangs mit den sozialen Medien bieten.»

Sich nur dagegen zu wehren, dass Kinder heutzutage schon sehr früh ein Tablet oder Handy haben und so mit dem Internet in Berührung kommen, sei nicht die Lösung. Viel wertvoller findet es Gut, die Kinder nicht nur über die Gefahren, sondern auch über den Nutzen der Geräte aufzuklären.

So lässt sich Spitzensport mit dem Beruf vereinbaren

Ihre Werte kann Gut bald in ihrer ersten eigenen Klasse einbringen. Nach den Sommerferien arbeitet sie in einem 75-Prozent-Pensum als Klassenlehrerin. Der Weg dahin war nicht ganz leicht. In den letzten Monaten bewarb sie sich bei verschiedensten Schulen. Ihre Leidenschaft fürs Curling kam zwar grundsätzlich gut an. Oft hegten die Schulleiterinnen und Schulleiter jedoch Zweifel, ob die Kombination von Spitzensport und Lehrerinnensein «nicht irgendwann mal zu viel sein» werde.

Nicht so beim Schulhaus Maihof in der Stadt Luzern. Hier hat man die Stärken gesehen, welche die junge Sempacherin mit sich bringt. Die Offenheit der Schule zeigte sich bereits beim Vorstellungsgespräch, das wegen der Schweizer Meisterschaft in Genf via Zoom stattfand. Auch ihr Pensum ist extra so gewählt, dass sie sowohl genügend Zeit für ihre Schulkinder als auch fürs Curling hat. «Das ist mega schön», sagt Gut und ergänzt: «Ich freue mich sehr auf meine erste Anstellung und bin zuversichtlich, dass ich meiner Passion trotz Berufsleben stets folgen kann.»

