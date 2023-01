PH Luzern: Absolventin erzählt von ersten Unterrichtserfahrungen

Pädagogische Hochschule Luzern «In diese Rolle wächst man hinein» – eine PH-Absolventin erzählt von ihren ersten Erfahrungen als Klassenlehrerin Salima Strack hat am Samstag ihr Lehrdiplom erhalten, übernahm im Herbst aber bereits eine Primarschulklasse. Ihr Weg ins Schulzimmer führte über das KKL und Norwegen. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 30.01.2023, 05.00 Uhr

«Ich komme aus einer Lehrerfamilie und darum wollte ich selbst nie Lehrerin werden», sagt Salima Strack und lacht, denn es kam anders: Am Samstag hat sie ihr Lehrdiplom an der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern erhalten.

Die PH-Absolventin Salima Strack in ihrem Schulzimmer im Schulhaus Hubelmatt in Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 26. Januar 2023)

Die 25-Jährige war sich lange unsicher, welchen Beruf sie gerne ausüben möchte. So machte sie nach der Sekundarschule in Neuenkirch die kaufmännische Ausbildung im KKL in Luzern. «Bereits dort gefiel mir der soziale Kontakt», sagt sie. Nach dem Abschluss der Lehre mit Berufsmatura und einem Au-pair-Jahr in England habe sie die Abwechslung und Gestaltungsfreiheit des Lehrerberufs dann doch gereizt.

Nach einem halbjährigen Vorkurs begann sie ihr Studium an der PH. «Dort konnte ich stark auf das zurückgreifen, was ich in der Lehre gelernt hatte.» Die Tätigkeit im Bereich des Eventmanagements sei ihr bei der Organisation zugutegekommen und sie sei generell reifer ins Studium gestartet.

Was wir von Norwegen lernen können

Im Herbst 2021 legte Strack ein Mobilitätssemester in Norwegen ein. Sie besuchte die University of Agder in Kristiansand während fünf Monaten, die sie als «die bisher beste Zeit meines Lebens» bezeichnet. Neben neuen Freundschaften und Eindrücken von Land und Leuten habe sie einen Einblick in den Lebensstil erhalten. «Alles ist ein wenig lockerer und gemütlicher, die Leistungsgesellschaft ist weniger ausgeprägt.» Dort habe sie gelernt, neben der Arbeit für sich selbst zu schauen und runterzufahren. «Man nimmt vieles mit nach Hause und ist nie fertig. Man könnte es immer noch besser machen.»

Während zweier Praktika erlebte Strack den dortigen Primarschulunterricht. «Noten gibt es erst ab der Oberstufe und viele Lektionen werden draussen und im Wald unterrichtet. Die Lehrpersonen werden geduzt und das Verhältnis ist mehr auf Augenhöhe.» In jeder Klasse seien mehrere Lehrerinnen und Lehrer vor Ort, wodurch die Kinder individueller betreut würden. Insgesamt seien die Lernenden weniger Druck ausgesetzt, was Strack nun in ihrem eigenen Unterricht umzusetzen versuche.

«Eine gute Atmosphäre ist mir wichtig, damit die Kinder gerne zur Schule kommen und so sein können, wie sie sind.» Gleichzeitig müsse sie den Anforderungen des Lehrplans gerecht werden und ein gewisser Druck sei unvermeidbar.

Der Weg ist nicht immer gerade

Wegen des Auslandssemesters musste Strack noch einige Leistungen erbringen, bevor sie nun das Diplom erhalten hat. Trotzdem konnte sie bereits im Sommer eine fünfte Klasse im Schulhaus Hubelmatt in Luzern übernehmen, wo sie auch wohnt. «Man kann mit den Kindern in diesem Alter gut diskutieren und ihre Inputs regen mich zum Nachdenken an. Gleichzeitig sind sie aber immer noch Kinder.»

In den vergangenen Jahren arbeitete Strack bereits als Stellvertretung. Diese Erfahrung sei zwar hilfreich gewesen, nun nähmen aber Aufgaben wie Administration und Elternarbeit, die in der Ausbildung nicht im Fokus waren, einen grossen Teil von Stracks Zeit in Anspruch. «In diese Rolle wächst man hinein. Ich gebe mein Bestes und lerne aus meinen Fehlern.»

Die eigenen Erfahrungen möchte sie an ihre Schülerinnen und Schüler weitergeben: «Alles ist möglich, auch wenn der Weg dahin nicht immer gerade ist.» Strack möchte ihre Klasse bis zum Übertritt an die Oberstufe begleiten und danach bis auf weiteres im Schulhaus Hubelmatt bleiben. «Ich kann mir vorstellen, später noch etwas anderes zu machen, bin aber mit dem Lehrerberuf sicher auf dem richtigen Weg.»

