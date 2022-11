PH Luzern organisiert Theaterstück für mehrere Generationen

Pädagogische Hochschule Luzern Theaterstück sorgt in Neuenkirch für Austausch zwischen den Generationen Eine Primarklasse sowie sechs Seniorinnen und Senioren führen am Dienstagabend im Pfarreiheim Neuenkirch das Theaterstück «Fundbüro der Erinnerungen» auf. Dies im Rahmen des Projekts «Perlen der Zeit», das die PH Luzern organisiert. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 07.11.2022, 19.00 Uhr

Das Zentrum Theaterpädagogik (ZTP) der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern ermöglicht mit dem Theaterprojekt «Perlen der Zeit» einen Austausch zwischen Schulklassen sowie Seniorinnen und Senioren. Das Förderprogramm «piiik» der Albert-Koechlin-Stiftung, das zum Ziel hat, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken, unterstützt das Projekt. Dieses startete im August 2022. Während sechs Semestern werden im Raum Zentralschweiz verschiedene Theaterstücke durchgeführt.

Gemeinsam mit einer fünften Primarklasse aus Neuenkirch und sechs Seniorinnen und Senioren, die sich über die Pro Senectute angemeldet hatten, erarbeiteten zwei Theaterpädagoginnen des ZTP das erste Theaterstück «Fundbüro der Erinnerungen», das nun aufgeführt wird.

Während mehrerer Treffen und einer Projektwoche befragten sich die Kinder und Erwachsenen gegenseitig, tauschten Erinnerungen aus und entwickelten aus diesen ein theatralisches Gemeinschaftswerk. Dessen Aufführung findet in Zusammenarbeit mit der Kleinbühne Kultur Neuenkirch statt.

Das Theaterstück «Fundbüro der Erinnerungen» wurde von der Schulklasse gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren entwickelt. Bild: PD

Alter spielt keine Rolle mehr

«Zu Beginn waren einige Kinder im Umgang mit den Seniorinnen und Senioren eher zurückhaltend», sagt Ursula Ulrich, Leiterin des ZTP. Mittlerweile spiele das Alter überhaupt keine Rolle mehr und es seien schöne Freundschaften zwischen den Generationen entstanden. «Die Seniorinnen und Senioren müssten jetzt eigentlich im Schulzimmer bleiben können.»

Der Austausch stärke die Empathie der Teilnehmenden und sensibilisiere sie für die Ansichten der anderen Altersgruppe, auch für ihre Sorgen und Bedenken. «Verschiedene Generationen haben einen unterschiedlichen Blick aufs Leben», so Ulrich. Vorurteile – beispielsweise, dass Kinder laut, frech und ständig am Handy seien – würden durch den Kontakt überwunden und im Theaterstück bewusst auf die Schippe genommen.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler bei der Probe. Bild: PD

Theaterspiel als Übung fürs echte Leben

Ausserdem lernen sie, aufeinander Rücksicht zu nehmen. «Die Beteiligten haben die Eigenarten, Unterschiede und Möglichkeiten schnell wahrgenommen und damit einen herrlichen Umgang gefunden.» So werden sie der anderen Altersgruppe vielleicht auch im Alltag anders begegnen, meint Ulrich. Auch sich selbst könne man durch den Austausch mit Leuten, mit denen man sonst kaum in Berührung komme, neu erfahren. Ulrich zitiert eine Seniorin: «Ich wusste gar nicht, dass ich noch so fit und beweglich bin.»

Das Theaterspiel wurde bewusst als Rahmen für diese Begegnung von Jung und Alt gewählt. «Das Spiel ist das Urinstrument des sozialen Lernens, jeder Mensch beginnt mit Spielformen, die Welt zu begreifen», sagt Ulrich. Als Weiterentwicklung davon biete das Theaterspiel eine Möglichkeit, Erfahrungen im Umgang mit anderen Leuten zu sammeln. «Man übt, in verschiedenen Situationen aufeinander zu reagieren, und gewinnt neue Erkenntnisse.»

Hinweis: Das Theaterstück ist am Dienstagabend um 19.00 Uhr im Pfarreiheim Neuenkirch zu sehen, der Eintritt ist frei.

