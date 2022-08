Pandemie Luzerner Pro-Senectute-Chef warnt: «Ein Viertel aller Betroffenen von Corona-Langzeitfolgen ist im AHV-Alter, das macht uns Sorgen» Das Coronavirus und die Massnahmen zu dessen Eindämmung waren für ältere Menschen besonders einschneidend. Ruedi Fahrni, Geschäftsleiter der Altersorganisation Pro Senectute Kanton Luzern, zieht im Interview Bilanz. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Fahrni, Geschäftsleiter der Pro Senectute Kanton Luzern, in der Geschäftsstelle an der Luzerner Maihofstrasse. Bild: Manuela Jans-Koch (5. August 2022)

Er fiel auf den heissesten Tag der vergangenen Woche, der Interviewtermin mit Ruedi Fahrni. Deshalb war es naheliegend, dass sich das Gespräch mit dem Geschäftsleiter von Pro Senectute Kanton Luzern nicht nur um die vergangenen Coronawellen dreht, sondern auch um die Hitzewelle. Das Virus und Temperaturen von über 30 Grad sind für ältere und beeinträchtigte Menschen gefährlicher als für jüngere und gesunde. Entsprechend gefordert ist Pro Senectute als Organisation für Menschen im AHV-Alter.

Seit über 100 Jahren im Kanton Luzern Pro Senectute ist eine schweizweit tätige Fach- und Dienstleistungsorganisation für Menschen im AHV-Alter. Seit 1919 ist die Stiftung als Fachorganisation für Altersfragen im Kanton Luzern präsent. Für die kantonale Organisation mit Hauptsitz in der Stadt Luzern sind rund 65 Mitarbeitende, 200 Freiberufliche sowie 1300 Freiwillige tätig. Das Angebot umfasst unter anderem: kostenlose Sozialberatungen im Auftrag der Gemeinden, Finanz- und Rechtshilfe, Unterstützung für betreuende und pflegende Angehörige, eine Demenz-Infostelle, Gesprächsgruppen, Alltags- und Umzugshilfe, Bürohilfe, Treuhand- und Steuererklärungsdienst, Mahlzeitendienst, Sozialraumentwicklungs- und Altersstrategien, Notruflösungen sowie zahlreiche Kurse in Bildung, Sport und Freizeit. Infos zum Thema Hitze hat Pro Senectute hier für Sie bereit. (avd)

Ruedi Fahrni, wir erleben seit Wochen einen sehr heissen und trockenen Sommer. Wie viele Anfragen erhalten Sie von ratsuchenden Seniorinnen und Senioren?

Ruedi Fahrni: Die Zahl der Anfragen hält sich in Grenzen. Einerseits hat es in den letzten Jahren immer wieder solche Hitzesommer gegeben. Die Bevölkerung hat also Erfahrung – nicht nur im Umgang mit langen Hitzeperioden, sondern generell mit heissen Tagen und Tropennächten. Andererseits informieren wir sehr breit und geben Tipps auf unserer Website, in Newslettern und auch auf Social Media. Auf diesen Kanälen verzeichnen wir ein starkes Wachstum.

Welchen Risiken sind ältere Menschen bei Hitze besonders ausgesetzt?

Hitze kann nicht nur Erschöpfung und Hitzeschlag auslösen, sondern auch bestehende Beschwerden von Herzkreislauf, Atemwegen, Nieren oder psychische Erkrankungen verschlimmern. Das gilt besonders für ältere, vulnerable und pflegebedürftige Menschen. Ein breites Angebot an Informationen reicht deshalb nicht aus. Unsere 112 Ortsvertretenden in den Luzerner Gemeinden sprechen bei Bedarf Seniorinnen und Senioren vor Ort auf die Gefahren der Hitze an oder sie bieten ihre Hilfe an.

Die Hitzesommer treten häufiger auf, Klimaadaption wird zum Schlagwort. Kanton und Gemeinden wollen die Hitze mit baulichen Massnahmen bekämpfen, in der Stadt Luzern gibt es eine kostenlose Beratung. Unternehmen die Behörden genug?

Die von Ihnen angesprochenen Massnahmen sind sehr wichtig. Wir begrüssen, dass sich hier etwas bewegt. Aber am Ziel sind wir noch lange nicht. Bei neuen Überbauungen muss noch konsequenter beachtet werden, dass der Wind durchwehen kann und dass es weniger versiegelte Flächen gibt. Im öffentlichen Raum braucht es mehr Bäume, Bänke und Wasserspender. Auch in Gebäuden gibt es noch Nachholbedarf für ein besseres Raumklima, unter anderem in Alters- und Pflegeheimen.

Nicht nur die Hitze kommt wellenartig, auch das Coronavirus. Die zweite Boosterimpfung ist für Menschen ab 80 Jahren empfohlen. Der Luzerner Gesundheitsdirektor ist mit der Nachfrage zufrieden. Und Sie?

Wir stellen in der älteren Bevölkerung eine hohe Impfbereitschaft fest. Das gilt auch für die vierte Impfung. Einerseits gewichten die meisten Seniorinnen und Senioren den Schutz höher als Einschränkungen der Freiheit. Andererseits sind es sich viele gewohnt, sich durch jährliche Grippeimpfungen vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Was uns als Pro Senectute Sorgen bereitet, sind die Langzeitfolgen, die nach einer Infektion auftreten können. Rund ein Viertel aller Long-Covid-Betroffenen ist im AHV-Alter.

Die Befürchtungen sind gross, dass es im Herbst zu einer erneuten Welle kommt, sind Bund und Kanton Ihrer Meinung nach genügend vorbereitet?

Ich hoffe es. Aktuell wird der bis anhin gute Kontakt zwischen dem Kanton und Pro Senectute Kanton Luzern wieder intensiviert. Dasselbe gilt zwischen Bund und unserer Dachorganisation.

Sie sprechen die Zusammenarbeit mit dem Kanton an. Wie zufrieden sind Sie bis jetzt?

Sehr zufrieden. Wir sind rasch miteinbezogen worden und hatten in den heissen Phasen täglich Kontakt.

Und wie beurteilen Sie generell die Coronabewältigung in der Schweiz?

Grundsätzlich hat die Pandemiebekämpfung gut funktioniert, vor allem zu Beginn. Es war ja für alle eine Ausnahmesituation. Die Vorbereitung in einigen Punkten war aber mangelhaft. Als Masken endlich empfohlen und dann vorausgesetzt wurden, gab es zu wenig. Und dass in der Schweiz mit einem grundsätzlichen Überfluss an Alkohol am Anfang zu wenig Desinfektionsmittel zur Verfügung standen, war unglaublich. Für uns hat sich die Beschaffung der Mittel erheblich auf die Rechnung ausgewirkt. Die Kommunikation war zusätzlich nicht optimal.

Inwiefern?

Viele Menschen, nicht nur ältere, sind auf verlässliche Informationen angewiesen. Dass es zuerst hiess, Masken seien nutzlos, hat viele verwirrt. Schädlich war auch die strikte Altersgrenze für einzelne Empfehlungen und Massnahmen. Dass man ab 65 automatisch als ‹vulnerabel› galt, war gar nicht gut. Es gibt zahlreiche Menschen, die mit 70 so fit sind wie andere mit 55. Ebenfalls für Irritationen sorgten Massnahmen, die in manchen Alters- und Pflegeheimen galten, in anderen nicht.

Diesen Flickenteppich gab es auch unter den Kantonen.

Ja, leider. Stellen Sie sich vor, wie ältere Menschen zuerst im Fernsehen von einer Regel hören und einen Tag später in der Regionalzeitung etwas anderes steht, weil im betreffenden Kanton etwas anderes gilt. Föderalismus scheint mir bei der Bekämpfung eines Virus fehl am Platz.

Dafür war zwischen jüngeren und älteren Menschen eine grosse Solidarität zu spüren, etwa bei der Nachbarschaftshilfe. Waren Sie überrascht?

Überhaupt nicht. Die Nähe zu den Grosseltern und demnach älteren Generationen ist in fast allen Familien noch da, trotz teils grösserer örtlicher Distanzen als früher. Im Gegenzug hat kürzlich eine Umfrage ergeben, dass die grösste Sorge der Seniorinnen und Senioren die finanzielle Situation der jüngeren Generationen ist. Die Generationensolidarität hat sich bewährt und ist intakt.

Ein viel besprochenes Thema während der Pandemie war die Isolation der älteren Bevölkerung.

Das ist etwas, was wir als Gesellschaft unbedingt besser machen müssen. Die wirtschaftlichen und gesundheitspolitischen Fragen standen viel stärker im Vordergrund als die psychischen und sozialen. Das haben wir als Pro Senectute stark gespürt: Wir sprangen oft als Vermittler ein, wenn es zwischen Heimen und Angehörigen von Bewohnern zu Spannungen kam. Und wir riefen ältere Menschen, die zu Hause leben, aktiv an. Wir müssen gemeinsam mehr Wege finden, um den Zugang zu älteren Menschen auch in schwierigen Zeiten sicherzustellen. Telefonieren, wenn in einem Pflegebetrieb Besuchsverbot gilt, zum Beispiel. Hier kann auch Videotelefonie eine grössere Rolle spielen. Pro Senectute entwickelt diesbezüglich ein Projekt.

Von der Pandemie war auch Ihre Organisation betroffen. Wie genau?

Zum Glück waren wir technisch so gut aufgestellt, dass der Wechsel auf Homeoffice sehr schnell und reibungslos verlief. Das Kurswesen brach komplett ein. Trotzdem blieb der Aufwand in diesem Bereich hoch. Weil die Situation unsicher war, mussten die Kurse trotzdem organisiert und die Kursleiter aufgeboten werden. Um dann alles abzusagen. Zweimal produzierten wir ein Kursprogramm ohne Verwendungszweck. Unsere Finanzen liefen trotzdem nicht aus dem Ruder, da die erhöhte Nachfrage anderer Dienstleistungen, wie etwa beim Mahlzeitendienst, einen Teil der Verluste kompensieren konnte. Eine grössere Nachfrage gab es auch bei den Beratungen, die wir, wie erwähnt, telefonisch durchführten. Ich bin stolz auf unsere Mitarbeitenden, die sehr rasch auf die neuen Begebenheiten reagiert haben und enorm viel Einsatz zeigten. Corona hat uns noch mehr zusammengeschweisst.

Ruedi Fahrni (60) leitet seit dem 1. März 2017 die Geschäftsstelle von Pro Senectute Kanton Luzern. Zuvor war er als Leiter des kantonalen Asyl- und Flüchtlingswesens tätig. Der Adligenswiler hat ursprünglich eine Lehre als Elektriker absolviert, danach bildete er sich im Ingenieurwesen und in Betriebswirtschaft weiter. An den Hochschulen Luzern und Freiburg im Breisgau erwarb er die Masterabschlüsse «Management im Gesundheits- und Sozialwesen» sowie «International Management in Non-Profit-Organisation».

