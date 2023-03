Härtefallhilfe zurückzahlen? Luzerner Gastronomie wehrt sich

Pandemie-Nachwehen Millionenschwere Härtefallhilfe: Luzerner Gastronomie wehrt sich gegen Rückzahlung der Beiträge Der Kanton Luzern hat während Corona zahlreiche Unternehmen mit ursprünglich nicht rückzahlbarer Härtefallhilfe unterstützt. Dass einige Betriebe einen Teil davon zurückzahlen müssen, akzeptiert Gastro Luzern nicht: Der Verband leistet Mitgliedern juristische Schützenhilfe. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 17.03.2023, 05.00 Uhr

Im Frühling 2020 waren die Restaurants gezwungen, zu schliessen. Ob sie die finanziellen Entschädigungen zurückzahlen müssen, darüber wird im Kanton Luzern gestritten. Bild: Manuela Jans-Koch (Kriens, 23. 4. 2020)

Es spielt zum Glück keine grosse Rolle mehr, das Coronavirus. Noch vor drei Jahren rief der Bundesrat den ersten Lockdown aus. Um die Unternehmen zu unterstützen, gewährten Bund und Kantone die Härtefallhilfe. Zwischen Oktober 2020 bis Sommer 2022 hat der Kanton Luzern insgesamt 265 Millionen Franken an die Luzerner Wirtschaft entrichtet. Für den Kanton ist das Härtefallprogramm abgeschlossen. Für den Verband Gastro Luzern mit seinen rund 700 angeschlossenen Restaurantbetrieben noch nicht.

Denn der Kanton Luzern will zumindest einen Teil der 265 Millionen Franken zurückfordern. Bedingte Gewinnrückführung nennt sich die umstrittene Massnahme. Sie verpflichtet grundsätzlich Unternehmen, die Härtefallhilfe erhalten haben, zumindest einen Teil davon zurückzuzahlen, wenn sie einen Gewinn schreiben. Bei der Härtefallhilfe sei es schon von Anfang an nicht um die Deckung der Gewinne, sondern der Fixkosten gegangen, erklärte Finanzdirektor Reto Wyss (Mitte) im Juli 2021. Nun regt sich gegen diese Rückzahlungspflicht Widerstand.

Erst nicht zurückzuzahlen, dann doch

Der Verband Gastro Luzern unterstützt jene Betriebe, die sich gegen solche Forderungen des Kantons wehren wollen. Dies geht aus Infomails des Verbands hervor. Sandra Zettel, bei Gastro Luzern für das Marketing verantwortlich, erklärt auf Anfrage: «Wir können nicht akzeptieren, dass die Behörden unsere Betriebe während der Corona-Pandemie rund fünf Monate zwangsschliessen, uns im Gegenzug nichtrückzahlbare Beiträge für den Geschäftsausfall zusichern, aber jetzt von diesem Versprechen abrücken und die Beiträge zurückfordern.»

Auch die Barbatti Bar musste wegen des Lockdowns vorübergehend schliessen. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 20. 1. 2021)

Mitte Februar 2022 habe der Kanton Luzern in der Wegleitung zur bedingten Gewinnrückführung bekannt gegeben, dass er À-fonds-perdu-Beiträge für die Zeit der behördlich angeordneten Zwangsschliessung zurückfordern will, falls ein Gastrobetrieb in der Gesamtperiode 2020 und 2021 einen Gewinn erzielt hat. Zwei Wochen später hat Gastro Luzern die Kehrtwende des Kantons an einer Verbandsleitung-Sitzung per Zoom diskutiert.

Gutachten stützt Verband

Die Verbandsleitung hat ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben, das seit Anfang dieses Jahres vorliegt. «Es stützt unsere Auffassung, dass der Kanton ohne hinreichende rechtliche Grundlage ursprünglich nichtrückzahlbare Beiträge für die Zeit der behördlich angeordneten Zwangsschliessungen im Nachhinein zurückfordert», sagt Sandra Zettel. Aus taktischen Überlegungen will sie nicht näher auf das Gutachten eingehen, bevor allfällige Gerichtsverhandlungen stattfinden.

Fakt ist: Der Verband wird Mitglieder, die gegen Rückzahlungsforderungen vorgehen wollen, mithilfe des Gutachtens unterstützen. Dazu erklärt Zettel: «Im Moment werden die Gastrobetriebe laufend über die Rückforderungen des Kantons Luzern informiert. Sie müssen sich nun überlegen, wie sie mit diesen Forderungen umgehen wollen.» Wie viele Restaurants betroffen sind, ist unklar. Auch eine interne Umfrage von Gastro Luzern habe zu keinem repräsentativen Ergebnis geführt.

Widerstand überrascht Kanton

Beim Kanton Luzern ist mittlerweile die Dienststelle Raum und Wirtschaft für die Härtefallhilfe zuständig. Zum Widerstand von Gastro Luzern sagt der bei der Dienststelle zuständige Fachverantwortliche Marc Wagner: «Die Aussage von Gastro Luzern überrascht den Kanton. Man versuchte immer eine rasche und pragmatische Lösung zur Unterstützung der Härtefälle zu finden und hat dabei eng mit einer Begleitgruppe aus Arbeitgebern, Verbänden und Gewerkschaften zusammengearbeitet – auch Gastro Luzern war vertreten. Die Luzerner Lösung wurde von allen unterstützt.»

Das Ziel des Härtefallprogramms sei es gewesen, die Unternehmen mit subsidiärer finanzieller Hilfe durch die Coronakrise zu bringen und Arbeitsplätze zu sichern. «Dank dieser staatlichen Unterstützung haben sich viele Luzerner Unternehmen wirtschaftlich erholen können. Die ausgerichtete Härtefallhilfe soll nun nicht dazu führen, dass private Unternehmensgewinne durch Steuergelder finanziert werden.»

Regelung des Bundes angewendet

Die bedingte Gewinnbeteiligung gelte grundsätzlich für alle Luzerner Unternehmen, welche Härtefallgelder erhalten haben. Dadurch kommt der Kanton Luzern laut Wagner seinem Leitprinzip nach, möglichst alle Firmen gleich zu behandeln. Denn die Härtefallhilfen für Unternehmen mit über 5 Millionen Franken Umsatz seien Sache des Bundes. Dort ist die Gewinnbeteiligung obligatorisch.

Dass der Gastroverband Mitglieder juristisch unterstützt, überrascht Marc Wagner nicht: «Bei neuen Verfahren ist es nicht unüblich, dass grundsätzliche Fragen durch die Gerichte geklärt werden müssen, damit für das weitere Vorgehen Gewissheit herrscht.» Es sei aber nicht die Absicht des Kantons, die Unternehmen in langwierige Gerichtsverfahren zu verstricken. Bis Ende 2022 hätten Luzerner Unternehmen gemäss einer Zwischenauswertung fast 6,2 Millionen Franken an Härtefallgeldern zurückbezahlt – freiwillig.