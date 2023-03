Parkplatztarife Die Stadt Luzern ist schweizweit am teuersten – auch andere Zentralschweizer Gemeinden verlangen zu viel Die Parkplatztarife in der weissen Zone Luzerns gehören zu den höchsten des Landes – Schwellenwerte des Preisüberwachers werden aber auch in anderen Zentralschweizer Gemeinden überschritten. Pascal Linder Jetzt kommentieren 14.03.2023, 05.00 Uhr

Für das Parkieren muss man in einigen Schweizer Städten tief in die Taschen greifen – unter anderem in Luzern. Bild: Pascal Linder (Luzern, 5. 3. 2023)

Parkieren kann ganz schön teuer sein. Der Preisüberwacher hat im letzten Jahr die Parkplatzgebühren in der weissen Zone aller Schweizer Städte ab 20’000 Einwohnerinnen und Einwohnern erhoben und verglichen.

Das Resultat: Die Preisunterschiede in den 49 untersuchten Städten sind eminent. Dabei zeigt sich, dass die Stadt Luzern eine regelrechte Preishochburg ist – Autofahrerinnen und Autofahrer müssen hier fürs Parkieren besonders tief in die Taschen greifen.

Ein Beispiel: Vier Stunden Parkieren im Luzerner Stadtzentrum kostet 12 Franken. In keiner anderen Schweizer Stadt sind die Preise für diese Parkdauer höher, wie aus dem Bericht des Preisüberwachers hervorgeht. Mit 11.50 Franken für vier Stunden ist Zürich Luzern zwar dicht auf den Fersen, der Abstand zur drittteuersten Stadt Bern (8.80 Franken) ist dennoch gross.

Die Parkfelder im Stadtzentrum von Luzern gehören zur Tarifzone 1, mit 3 Franken pro Stunde die teuerste aller Kategorien. Wer aber zwischen 7 und 11 Uhr vier Stunden parkieren will, muss ausweichen. In Luzern gilt nämlich: Von 7 bis 19 Uhr darf auf den rund 700 Parkplätzen der Tarifzone 1 maximal eine Stunde lang parkiert werden.

Die Stadt Luzern ist in drei Tarifzonen aufgeteilt. Screenshot: Stadt Luzern

Insgesamt drei Preiskategorien wurden in der Marktbeobachtung des Preisüberwachers unter die Lupe genommen: von der teuersten bis zur günstigsten. In allen Kategorien lassen sich grosse Unterschiede beobachten, jedoch geht bei zunehmender Parkdauer die Gebührenschere immer weiter auf.

So wurden die Daten erhoben Zuerst hat der Preisüberwacher die Tarife aus dem Internet zusammengetragen. In einem zweiten Schritt hat er im Februar 2022 die Städte mit mehr als 20’000 Einwohnenden eingeladen, die erhobenen Daten zu plausibilisieren und die fehlenden Angaben zu ergänzen. Die Daten bringen einige Unschärfen mit sich, entsprechend sind sie als Annäherung zu verstehen. (pl)

Preisüberwacher kritisiert hohe Gebühren

«Die Spannweite ist in diesem Ausmass kaum nachvollziehbar», moniert Preisüberwacher Stefan Meierhans in seinem Bericht. Die hohen Parkpreise würden insbesondere tiefere Einkommensschichten überproportional treffen – auch solche, die aus unterschiedlichen Gründen auf den Einsatz eines Autos angewiesen seien und für die der ÖV keine Alternative biete. Der Preisüberwacher hat deshalb entsprechende Schwellenwerte definiert: 1.50 Franken für 1 Stunde, 3 Franken für 2 Stunden, 6 Franken für 4 Stunden, 15 Franken für 12 Stunden und 30 Franken für 24 Stunden sollten maximal erhoben werden.

Eine Mehrheit der Schweizer Gemeinden hält sich an die Empfehlungen von Meierhans. Etwas anders sieht es in der Zentralschweiz aus. Von den Zentralschweizer Gemeinden überschreiten neben der Stadt Luzern auch die Stadt Kriens (2 Franken) und die Stadt Zug (ebenfalls 2 Franken) die Schwellenwerte für eine Stunde Parkzeit.

Bei einer Parkzeit von bis zu zwei Stunden überschreitet auch die Gemeinde Baar (3.50 Franken) den Schwellenwert. Emmen schneidet am besten ab. Die Agglomerationsgemeinde verlangt erst bei einer Parkdauer von 12 Stunden einen Tarif über dem Schwellenwert: Da kostet das Parkieren 18 Franken.

In Luzern ist selbst die zweitteuerste Kategorie – 2 Franken pro Stunde – über dem Schwellenwert angesetzt. Einzig in der Tarifzone 3, ausserhalb des Zentrums, kostet die Stunde nur 1 Franken.

Stadt Luzern will Autofahrer ins Parkhaus lenken

Die vergleichsweise hohen Parkplatzgebühren in der Stadt Luzern haben denn auch politische Gründe. Auf Anfrage heisst es bei der Umwelt- und Mobilitätsdirektion: «Unser Ziel ist eine Verlagerung von Autofahrenden, die längere Zeit parkieren möchten, in die Parkhäuser.» Deshalb richte sich der Stundentarif auf den Strassenparkplätzen in Tarifzone 1 nach jenem der Parkhäuser.

Die Parkuhren im Stadtzentrum Luzerns schlucken pro Stunde 3 Franken. Bild: Pascal Linder (Luzern, 5. 3. 2023)

Die Strassenparkplätze im Stadtzentrum sollen für Kunden des Gewerbes zur Verfügung stehen, hält die Stadt Luzern fest. Im Übrigen sollen Strassenparkplätze aus wirtschaftlicher Sicht in erster Linie für den Einkaufs- sowie den Serviceverkehr angeboten und der private Parkplatzbedarf auf privatem Grund gedeckt werden.

Das kostet Parkieren in den übrigen Zentralschweizer Hauptorten

Wie sieht die Situation in den übrigen Zentralschweizer Hauptorten aus? Auf den Parkplätzen in Altdorf parkiert man in den ersten 45 Minuten gratis. Danach ist der Stundentarif jeweils auf 1 Franken angesetzt.

In Stans kann man in der ersten Stunde für 1 Franken parkieren, zwei Stunden kosten 3 Franken. Für einen Fünfliber gibt es vier Stunden Parkzeit und für den Maximaltarif von 7 Franken darf das Auto einen ganzen Tag lang stehen gelassen werden.

Der Parkplatz beim Dorfplatz in Stans: Hier kostet eine Stunde Parkieren 1 Franken. Bild: Matthias Piazza (Stans, 2. 9. 2022)

In Schwyz bezahlt man pro Stunde 1 Franken – in den Randzeiten ist das Parkieren gratis. Noch günstiger sind die Parkplätze in Sarnen. Im Obwaldner Hauptort kosten zwei Stunden 1 Franken – wer vier Stunden parkieren will, muss die Parkuhr mit 2 Franken füttern.

So viel Umsatz generieren Parkplätze

Bei den teilweise stark über den Schwellenwerten angesetzten Tarifen stellt sich die Frage: Wie viel verdienen die Städte und Gemeinden mit der Parkplatzbewirtschaftung? Beispiel Lausanne: Die Waadtländer Hauptstadt generierte mit ihren rund 3500 Parkplätzen im Jahr 2021 gut 13,7 Millionen Franken. Das entspricht durchschnittlich 320 Franken pro Parkplatz im Monat, laut Preisüberwacher so viel wie in keiner anderen Stadt.

Zum Vergleich: Die gut 960 Parkplätze in der Stadt Zug spülten im Jahr 2021 mit rund 150 Franken pro Parkplatz deutlich weniger Geld ein. Auf Anfrage schreibt die Stadt Zug, dass die Parkplätze im Jahr 2022 bereits besser ausgelastet waren als noch im Vorjahr – die monatlichen Einnahmen pro Parkplatz seien demnach auf 156 Franken gestiegen. Ähnlich sieht die Situation in Baar aus: Jeder der 1271 Parkplätze brachte 32.85 Franken ein, im Jahr 2022 stiegen die Einnahmen auf 42.10 Franken. «Die Erhöhung des Ertrags pro Parkplatz ist mit der abklingenden Coronapandemie zu erklären», begründet die Gemeinde.

In Emmen generierte jeder der 761 Parkplätze pro Monat durchschnittlich 118 Franken. Die Stadt Kriens rechnet bei ihren gut 500 Parkplätzen mit rund 80 Franken pro Parkplatz und Monat. Bei der Erhebung im Jahr 2021 resultierte noch ein Wert von 66.70 Franken.

In Sarnen heisst es auf Anfrage, dass ein Parkplatz grob geschätzt zwischen 25 und 30 Franken pro Monat erzielt – der Obwaldner Hauptort bewirtschaftet 410 Parkplätze. In Stans sind die Einnahmen der rund 400 Parkplätze währenddessen doppelt so hoch, nämlich 60 Franken (2021) und 78 Franken (2022).

Altdorf spricht von rund 66 Franken pro Parkplatz im Jahr 2021 – miteingerechnet sind hier allerdings auch die Einnahmen aus einem Parkhaus, das die Gemeinde gemeinsam mit einer Firma bewirtschaftet.

Stadt Luzern führt keine Statistik

Und in Luzern? In der Marktanalyse des Preisüberwachers sucht man vergebens nach Zahlen zu Parkplatzeinnahmen der Stadt Luzern. Auf Anfrage schreibt die Stadt: «Die durchschnittlichen monatlichen Einnahmen unterscheiden sich je nach Tarifzone und Lage. Wir führen hierzu entsprechend keine Statistik.»

Bekannt ist: Der Luzerner Stadtrat rechnete im Jahr 2020 aufgrund der Gebührenerhöhung mit Mehreinnahmen von jährlich 1,27 Millionen Franken.

Bekannt ist auch: Die Stadt Luzern hat 3050 gebührenpflichtige Parkplätze auf öffentlichem Grund. Das sind nur 450 weniger als in Lausanne, der Anführerin der Tabelle. Vergleichbar sind neben der Anzahl Parkplätze auch die Gebühren der beiden Städte.

Betreffend Einnahmen zieht der Preisüberwacher im Bericht übrigens das ernüchternde Fazit, Parkplätze brächten ihren Eigentümern bis zu vier Mal so viel Geld ein wie Mietwohnungen. Statt sich eine Wohnung für 1500 Franken zu mieten, könnte man also auch sein Auto für drei Wochen in der Luzerner Innenstadt parkieren.