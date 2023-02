Parlamentsbetrieb Luzerner Kantonsrat wird von Geschäftslast erdrückt – jetzt fordert die SVP eine Sondersession Der aktuelle Luzerner Kantonsrat wird dem neuen Parlament ganz viele Altlasten in Form von hängigen Geschäften hinterlassen. Das will die SVP nicht hinnehmen. Auch für die Mitte und die FDP ist der Geschäftsstau «unschön» und «ärgerlich». Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 13.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sorgenfalten wegen der hohen Geschäftslast bei den SVP-Kantonsratsmitgliedern Mario Bucher (links), Willi Knecht, Lisa Zanolla, Barbara Lang und Rolf Bossart. Bild: Pius Amrein (28. November 2022)

Das gab es an einer zweitägigen Session des Luzerner Kantonsrats noch nie: eine dreistellige Traktandenliste. Die Geschäftsleitung des Parlaments wollte am 30. und 31. Januar tatsächlich 102 Geschäfte behandeln – 26 Vorlagen der Regierung sowie 76 Vorstösse. Geschafft haben die 120 Volksvertreterinnen und -vertreter wie erwartet nicht einmal die Hälfte: 12 Sachgeschäfte sowie 57 Vorstösse mussten auf die nächste Session von Ende März verschoben werden. Es ist die letzte vor den Wahlen vom 2. April. Mitte Juni wird das Parlament bereits in seiner neuen Zusammensetzung tagen.

Wer in sieben Wochen neu- und abgewählt wird, wird sich weisen. Sicher ist schon jetzt: Das neue Parlament wird ganz viele Altlasten in Form von hängigen Geschäften erben. Die dreitägige, von der Geschäftsleitung um einen Tag erweiterte März-Session wird nämlich bei weitem nicht ausreichen, um die hohe Arbeitslast deutlich reduzieren zu können. Schliesslich kommen laufend neue Geschäfte dazu. Allein im Januar wurden wieder 21 Vorstösse deponiert. Und so kurz vor den Wahlen dürfte manches Ratsmitglied auch der Versuchung nicht widerstehen können, einen dringlichen Vorstoss einzureichen.

Regierung bringt diskussionsintensives Geschäft

Dazu will die Regierung im März mit dem immer teurer werdenden Sicherheitszentrum Rothenburg neben sieben anderen neuen Vorlagen auch noch ein besonders diskussionsintensives Geschäft behandeln. Als ob einige für den Januar traktandierte, aber aus Zeitnot in den März verschobene Geschäfte nicht schon genug Stoff zum Debattieren böten. Allein die Behandlung des Planungsberichts zur Zukunft der Mobilität, des Berichts über den öffentlichen Verkehr sowie der zwei Volksinitiativen zum gleichen Thema von SVP und Grünen wird mindestens einen halben Tag lang dauern.

Über den Daumen gepeilt braucht es für die Behandlung aller hängigen und neu dazukommenden Geschäfte mindestens fünf Tage, schätzt András Özvegyi, stellvertretender Fraktionschef der GLP. Andere Mitglieder der Geschäftsleitung des Kantonsrats (siehe Box) wagen sich nicht auf die Äste hinaus, wenn sie den Arbeitsvorrat in Tage umrechnen sollen. Klar ist aber allen: Die Geschäftslast ist «tatsächlich sehr hoch», wie es Kantonsratspräsident Rolf Born stellvertretend für SP-Fraktionschef Marcel Budmiger und Grüne-Co-Fraktionschefin Korintha Bärtsch formuliert. Die beiden beantworten den Fragenkatalog unserer Zeitung zum Thema nicht, sondern verweisen auf die Antworten Borns.

Acht entscheiden, neun beraten Die Geschäftsleitung des 120-köpfigen Luzerner Kantonsrats besteht aus acht Personen. Das sind derzeit Präsident Rolf Born (FDP, Emmen) und Vizepräsidentin Judith Schmutz (Grüne, Rain) sowie die Fraktionsvorsitzenden Adrian Nussbaum (Mitte, Hochdorf), Angela Lüthold (SVP, Nottwil), Georg Dubach (FDP, Triengen), Marcel Budmiger (SP, Luzern), Korintha Bärtsch (Grüne, Luzern) und Claudia Huser (GLP, Luzern). Staatsschreiber Vincenz Blaser und Silvan Wechsler, Leiter der Parlamentsdienste, nehmen mit beratender Stimme an den Sitzungen teil. Ebenfalls eine beratende Funktion hat die siebenköpfige Stabsgruppe der Geschäftsleitung, der je ein Mitglied aus allen Fraktionen sowie die jeweilige Ratsvizepräsidentin oder der Ratsvizepräsident angehören. Aktuell wird die Gruppe vom Adligenswiler SP-Parlamentarier Jörg Meyer geleitet. (nus)

Alte Vorstösse zu streichen kommt nicht infrage

Anders sieht das SVP-Kantonsrätin Angela Lüthold, die für den während des Regierungsratswahlkampfs als Fraktionschef pausierenden Armin Hartmann Stellung nimmt. «Die Sachgeschäfte und die Vorstösse sollten abgearbeitet werden können. Aus unserer Sicht braucht es eine Sondersession», sagt die wieder kandidierende Kantonsrätin aus Nottwil. «Keine dauerhafte Lösung» sei die Ausdehnung der Sitzungszeiten um eine auf täglich acht Stunden.

Nichts hält Lüthold auch vom Vorschlag, mehr als drei Mal traktandierte Vorstösse diskussionslos zu streichen. «Vorstösse müssen behandelt werden, dafür haben wir ein Parlament.» Das sehen FDP-Fraktionschef Georg Dubach und András Özvegyi von der GLP gleich.

Zusätzliche Sessionstage im Mai «zu kurzfristig»

Anderer Meinung als die SVP sind Dubach und Özvegyi in Bezug auf eine Sondersession im April oder Mai. «Das ist zum jetzigen Zeitpunkt unrealistisch», findet Dubach. Auch Özvegyi sagt «eher Nein, weil diese zwei Monate für die Neuorganisation der Fraktionen nach den Wahlen benötigt werden». Mitte-Fraktionschef Adrian Nussbaum ist ebenfalls der Ansicht, eine Sondersession könne «kurzfristig nicht festgelegt werden».

Dass das neue Parlament viele Altlasten übernehmen muss, ist für Nussbaum «zwar unschön, aber grundsätzlich unproblematisch». Er ist wie Kantonsratspräsident Rolf Born überzeugt, dass sich die Lage mit der Zeit entspannen wird. Auch für FDP-Fraktionschef Georg Dubach ist die Übertragung von derart vielen hängigen Geschäften auf das neue Parlament «ärgerlich». Der Trienger Politiker macht dafür zwei Gründe aus: Die rekordhohe Zahl von Vorstössen – erstmals über 1000 in einer Legislatur – und die ausufernden sowie sich auf Details fokussierenden Debatten im Plenum. «Gewisse Ratsmitglieder verwechseln die Beratung von Sachgeschäften im Parlament mit Kommissionsarbeit.»

Ohne eigene Wortmeldung auf neue Legislatur geschoben

Die immer länger werdende Traktandenliste ärgert aber nicht nur die SVP und den FDP-Fraktionschef, sondern sorgt auch für einen Zustand, den sich kein abtretendes Parlamentsmitglied wünscht: Längst eingereichte Vorstösse werden in die neue Legislatur geschoben, womit eine eigene Stellungnahme nicht mehr möglich ist.

Das trifft beispielsweise auf Yvonne Hunkeler zu. Die nicht wieder kandidierende Mitte-Parlamentarierin aus Grosswangen wollte von der Regierung Auskunft über die Strategie bei der Gründung von Tochtergesellschaften bei ausgelagerten Organisationen. Dass sie nun selber nicht mehr dazu reden kann, bezeichnet Hunkeler als «schade, aber immer wieder vorkommend».

Sonderbehandlung für abtretende Ratsmitglieder?

Ebenfalls immer wieder vertröstet und nun wahrscheinlich nicht mehr im Rat vertreten, wenn einer seiner Vorstösse traktandiert wird, ist Pius Müller. Der nach 20 Jahren abtretende SVP-Parlamentarier aus Schenkon fragt sich schon lange, wie das mit der Flut von Vorstössen weitergehen soll. Er findet: «Viele Anfragen sind überflüssig, weil sie nach einem Telefonanruf bei der Verwaltung erledigt wären.»

Laut Kantonsratspräsident Rolf Born ist die Geschäftsleitung des Kantonsrats «daran zu prüfen, wie weit Vorstösse austretender Ratsmitglieder noch vor dem Legislaturwechsel behandelt werden können». Yvonne Hunkeler befürwortet das nicht: «Ich will keine Sonderbehandlung. Es ist normal, dass bei Rücktritten, Nichtwiederantritten, Abwahlen oder bei Abwesenheiten andere Personen die Anliegen vertreten. Wer zurücktritt, muss auch loslassen können.» Anfreunden könnte sich die seit 2011 im Rat vertretene Finanzspezialistin dafür mit zwei Open-End-Tagen in der Märzsession. Das wiederum will die Mehrheit des Rats nicht, wie sich Ende Januar bei der Beratung des Parlamentsrechts gezeigt hat.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen