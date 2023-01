Personalie Kantonsschule Schüpfheim erhält neuen Rektor Thomas Berset übernimmt die Stelle von Inger Muggli-Stokholm im neuen Schuljahr. 12.01.2023, 09.29 Uhr

Thomas Berset. Bild: PD

Der neue Rektor der Kantonsschule Schüpfheim und des Gymnasiums Plus heisst Thomas Berset. Er übernimmt ab August 2023 die Stelle von Inger Muggli-Stokholm, die Ende des Schuljahres 2022/23 nach fünfjähriger Amtszeit zurücktritt.

Gemäss Mitteilung war Berset von 2010 bis 2015 an der Kantonsschule Musegg Luzern als Fachlehrer für Chemie und Klassenlehrer tätig. Derzeit ist er Fachlehrer an der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene in Zürich. Dort engagiert sich der in Horw wohnhafte Vater von zwei Kindern unter anderem für digitale Lernformen, die Einführung neuer Lehrmittel und die Vorbereitung von Studierenden auf den Eignungstest für das Medizinstudium. Für seine Leistungen im Bereich der Biologie und Chemie wurde er mehrfach ausgezeichnet. (fmü)