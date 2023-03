FCB-Fans randalieren beim FCL: So hat der EVZ das Problem gelöst

Personalisierte Tickets Randalierende Gästefans beim FCL: So hat der EVZ das Problem in den Griff bekommen Nachdem FCB-Fans in Luzern eine Spur der Zerstörung hinterlassen haben, werden wieder personalisierte Tickets gefordert. Diese könnten in Luzern schneller kommen als in der Restschweiz. Larissa Gassmann, Martin Messmer Jetzt kommentieren 10.03.2023, 05.00 Uhr

Ein völlig zerstörtes WC in der Swissporarena. Hier wüteten FCB-Chaoten im Dezember 2019. Leserreporter

Verwüstete Quartiere, demolierte Busse, Schlägereien: Nach Vorfällen rund um Fussballspiele werden immer wieder Rufe nach personalisierten Tickets laut. So auch nach dem vergangenen Wochenende, als Fans aus Basel in der Zentralbahn für Verwüstung sorgten. Die Mitte Luzern forderte nur einen Tag später etwa, dass die Identität von sämtlichen Besuchern an FCL-Spielen erfasst werden soll. Angestrebt wird bei den personalisierten Tickets, welche das Erfassen der ID am Stadion vorsehen, eine schweizweite Lösung. Seit Monaten ist hier ein Projektteam aus Behörden und Fussballvertretungen daran, «die Voraussetzungen für die Einführung von personalisierten Tickets und weitere Massnahmen zur Vermeidung von Gewalt im Umfeld von Spielen» zu prüfen; die Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren wird am kommenden Montag über die Ergebnisse informieren.

Wie am Podium der «Luzerner Zeitung» zu den Wahlen klar wurde, ist die aktuelle Regierung gewillt, notfalls auch ohne eine schweizweite Einführung von personalisierten Tickets zu handeln. Dies machten die Regierungsräte Reto Wyss (Mitte) und Fabian Peter (FDP) deutlich. Letzterer sagte: «Für mich ist klar, personalisierte Tickets sind ein Schritt.» Und Wyss liess durchblicken: «Klappt es mit interkantonaler Zusammenarbeit nicht, müssen wir auf kantonaler Ebene mit dem FCL zusammensitzen und Massnahmen durchsetzen.» Die Zeit, in der «geredet und nichts erreicht» wurde, sei vorbei, «jetzt braucht es griffige Massnahmen».

Fussballchaoten: Das sagen die elf Kandidierenden für den Regierungsrat

ab 5:50 Reto Wyss, Andrea Kaufmann, Zoé Stehlin, Christa Wenger, Claudia Huser und Armin Hartmann

ab 58:56 Fabian Peter, Michaela Tschuor, Ylfete Fanaj, Chiara Peyer und Jürgen Peter. Video: rem/bac

FCL hält nichts von personalisierten Tickets

Beim FC Luzern ist die Haltung zu personalisierten Tickets seit mindestens einem Jahr gefestigt: Man lehnt diese strikte ab. Schon vor einem Jahr, auch damals nach Ausschreitungen nach einem Basel-Heimspiel, sagte Präsident Stefan Wolf: «Sie würden kaum etwas bringen.» Diese Haltung hat nach wie vor Gültigkeit, bestätigte FCL-Sprecher Markus Krienbühl am Donnerstag: «Wir sehen nicht, wie personalisierte Tickets verhindern sollten, dass ein Zug der Zentralbahn demoliert wird. Im Stadion selber haben wir keine Probleme. Leider passieren diese Ausschreitungen grossmehrheitlich ausserhalb des Stadions und entsprechend müssen solche Probleme anders gelöst werden.»

Beim FCL will man von personalisierten Tickets also nichts wissen. Ganz anders ist die Situation in Zug beim EVZ. Dort werden seit 2012 auf Basis des Hausrechts ID-Checks am Stadioneingang durchgeführt. Die Massnahme bekommen vor allem Gästefans zu spüren – doch auch bei den eigenen Fans führt der Eishockeyverein Stichkontrollen durch. Die Erfahrungen damit seien sehr positiv, so der EVZ. «Wir hatten seit der Einführung keine grösseren Ausschreitungen, Sachbeschädigungen oder allgemeine Gewalttaten mehr. Die sogenannten ‹Risk-Gruppen› bleiben durch die ID-Checks fern, wodurch wir eine bessere Sicherheit innerhalb und ausserhalb des Stadions gewährleisten können», hält Sicherheitschef Amin Ghiasi fest.

Der Personenscanner vor der Bossard-Arena. Archiv: Stefan Kaiser

Auch die Zuger Polizei stellte drei Jahre nach der Einführung fest, dass die Massnahme Wirkung zeigt. «Seit der Einführung der verschärften Einlasskontrollen mussten wir deutlich weniger Ordnungsdiensteinsätze leisten», so der damalige Sprecher der Zuger Polizei. «Die Heimspiele des EVZ verlaufen absolut problemlos, und wir verzeichnen praktisch keine Straftaten mehr.»

Matchbesucher müssen dabei zwingend einen Ausweis auf sich tragen. Dieser wird am Eingang der Bossard-Arena auf einen Scanner gelegt und mit der nationalen Datenbank Hoogan (besser bekannt als Hooligan-Datenbank) des Bundesamtes für Polizei (Fedpol) verglichen.

Dass dabei Personen entdeckt werden, die tatsächlich in der Datenbank zu finden sind, sei praktisch nie der Fall gewesen. «Vor einigen Jahren gab es eine Person, welche erfasst war und welcher der Zutritt verweigert wurde», so Ghiasi.

«Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen lohnt sich definitiv»

Konkret kostet eine Kontrollstation den EVZ zum damaligen Zeitpunkt 10’000 Franken – in Zug sind deren zwei im Einsatz. Die Kontrolle einer Person dauert dabei 20 bis 30 Sekunden. Diese Rechnung scheint für den EVZ aufzugehen: «Das Verhältnis zwischen Kosten und Nutzen lohnt sich definitiv. Wir können dadurch Polizei- und Sicherheitskosten einsparen», so Ghiasi. Bei den eigenen EVZ-Fans würden die erwähnten Stichkontrollen ausreichen: «Wir kennen unsere eigenen Fans grundsätzlich – wir haben mehrere Fandelegierte, welche sehr gute Arbeit leisten und praktisch jeden Besucher kennen.» Auch heute gebe es zwar noch Kritik von gewissen Fans. «Mittlerweile ist der ID-Check aber bei einem Grossteil aber anerkannt und akzeptiert», so Ghiasi. Sein Fazit: «Der ID-Check hat sich bewährt und wir halten daran fest.»

Auch die Luzerner Regierung beobachtet, wie man in Zug mit den personalisierten Tickets umgeht. FDP-Regierungsrat Fabian ist Eishockey-Fan und besucht ab und an EVZ-Spiele. Er sagt: «Beim EVZ funktionieren personalisierte Tickets, also muss das auch beim Fussball funktionieren.»

Dürfen randalierende Fans von einer Mitfahrt in Bahn und Bus ausgeschlossen werden? Ja, denn das Transportreglement sieht diesbezüglich eine Sonderregelung vor: Die Zentralbahn schreibt auf Anfrage, dass es sich beim Vorfall vom 4. März 2023 um einen Regelzug handelte. Dabei gelten das Personenbeförderungsgesetz (PBG) sowie die Verordnung über die Personenbeförderung (VPB). Wenn Reisende die Gesetzes- und Tarifbestimmungen einhalten, gilt im Grundsatz die Transportpflicht. Das Unternehmen kann jedoch Personen vom Transport ausschliessen, wenn diese: a) betrunken sind oder unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen; b) sich ungebührlich benehmen; c) die Benützungs- und Verhaltensvorschriften oder die darauf gestützten Anordnungen des Personals nicht befolgen. Allerdings ist nicht die Zentralbahn, sondern die Transportpolizei für die Umsetzung des PGB zuständig.

