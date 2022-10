Personen in Not Seelsorge soll sich von Religion loslösen, fordern Freidenker – Luzerner Kirchen und Spitäler sehen keinen Handlungsbedarf Weil es immer mehr Nichtgläubige gibt, fordert die Freidenker-Vereinigung eine weltliche Seelsorge in Luzerner Spitälern oder Hochschulen. Doch diese sagen: Bereits jetzt stehe nicht die Religion, sondern der Mensch im Zentrum. Niels Jost Jetzt kommentieren 11.10.2022, 05.00 Uhr

Bischof Felix Gmür bei der Einweihung der neuen Kapelle in der Hirslanden Klinik St.Anna im Jahr 2012. Bild: Remo Nägeli (29. September 2012)

Wer sich im Spital, Gefängnis, in der Psychiatrie oder an der Universität in einer Krise befindet, kann sich Hilfe holen bei der Seelsorge. Professionelle Beraterinnen und Berater stehen zur Seite, hören zu, geben Ratschläge. In Luzern sind für dieses niederschwellige Angebot fast ausschliesslich katholische und reformierte Seelsorgerinnen und Seelsorger tätig.

Das ist nicht zeitgemäss, findet die Freidenker-Vereinigung Schweiz. Weil es immer mehr Nichtgläubige gibt, soll sich die Seelsorge in staatlichen Organisationen von der Religion loslösen. Präsident Andreas Kyriacou sagt: «Wer im Sterben liegt und nicht an einen Gott oder an ein Leben nach dem Tod glaubt, fühlt sich womöglich nicht verstanden von einem katholischen oder reformierten Seelsorger.»

Hilfe, unabhängig der religiösen Orientierung

Die Reaktion fällt bei den betroffenen Kirchen, Spitälern und Hochschulen zwar gelassen aus. So schreibt etwa Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Reformierten Kirche des Kantons Luzern:

«Seelsorgende kümmern sich um die Menschen – unabhängig ihrer religiösen, sozialen oder anderen Orientierungen. Sie ist für alle Menschen da und arbeitet interprofessionell sowie interreligiös.»

Seelsorge sei auch für nicht-religiöse Personen da, sagt Lilian Bachmann, Synodalratspräsidentin der Reformierten Kirche, hier in der Matthäuskirche in Luzern. Bild: Patrick Hürlimann (19. Mai 2022)

Gleichzeitig hält Bachmann fest, die Seelsorge sei ein christlicher Grundauftrag und basiere auf den Werten der Kirche. Ähnlich argumentiert Bischofsvikar Hanspeter Wasmer: Die Seelsorge werde bereits ökumenisch organisiert und andere Religionen würden eingebunden. «Seelsorge ist aber immer ein religiöses Angebot, das beinhaltet allein schon der Name.»

Aus diesem Grund wollen die Freidenker das Angebot zu einer «Wohlsorge» entwickeln, respektive mit einer weltlich-humanistischen Gesprächsführung ergänzen. Dazu bestehe aber kein Handlungsbedarf, heisst es seitens der Luzerner Spitäler. Chantal Haas, Leitung der Pflege bei der Hirslanden Klinik St.Anna, schreibt:

«Die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten werden unabhängig der religiösen oder spirituellen Weltanschauung erfragt und wahrgenommen.»

Zudem überprüfe die Klinik regelmässig den Auftrag und den Bedarf des Seelsorgeteams.

Auch beim Luzerner Kantonsspital (Luks) heisst es, zur Arbeit der Seelsorgenden gehören Offenheit und Respekt gegenüber verschiedenen Lebensauffassungen sowie gegenüber der Vielfalt von religiösen wie auch konfessionsfreien Bezugsrahmen. «Damit wird auch einem Wandel in der Gesellschaft Rechnung getragen.»

Was das konkret bedeutet, zeigt Valerio Ciriello auf. Er ist Mitglied der Hochschulseelsorge, ein Angebot von Universität, Hochschule und Pädagogische Hochschule in Luzern. Zu ihm und seinem Team kämen unterschiedlichste Personen, «die meisten sind weder katholisch noch reformiert». In den Gesprächen würden Glaubensfragen kaum eine Rolle spielen, der Jurist und Jesuit sagt:

«Es geht mehr um Lebensfragen wie Beziehungsprobleme, Familie, Konflikte oder Studienstress.»

Heutiges Angebot sei «breit akzeptiert»

Handlungsbedarf sehen die Kirchen, Spitäler und Hochschulen auch deshalb nicht, weil das Angebot «breit akzeptiert» sei, wie etwa das Luks schreibt. Auch Valerio Ciriello habe noch nie gehört, dass jemand explizit eine nicht-konfessionelle Beratung wünschte. Dazu schreibt er: «Es könnte jedoch sein, dass sich jemand aufgrund persönlicher Berührungsängste nicht traut, sich dem ‹Seelsorger› anzunähern, aber das hat mehr mit der Seelsorge als Dienstleistung zu tun und weniger mit der Religion des Seelsorgers.»

Manche würden daher lieber eine psychologische Beratung in Anspruch nehmen. Werde ein anderer Gesprächspartner gewünscht, würde man dies organisieren, etwa Rabbiner oder Imame, wie die Angefragten festhalten.

In ihren Stellungnahmen heben die Institutionen ausserdem die Aus- und Weiterbildung hervor. Wer als Seelsorgerin und Seelsorger tätig sein möchte, müsse ein abgeschlossenes Theologiestudium sowie eine spezifische Weiterbildung vorweisen. Ausserdem müsse die Person belastbar sein – um die schwierigen Situationen meistern zu können.

