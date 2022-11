Petition SP fordert Helikoptergeld für Sempacherinnen und Sempacher Die SP Sempach will die Kaufkraft in der Gemeinde stärken. Dazu soll jede Person einen sogenannten Konsumgutschein im Wert von 200 Franken erhalten. 10.11.2022, 19.42 Uhr

Die SP Sempach will die Kaufkraft in der Gemeinde stärken. Dazu schlägt sie mittels einer Dringlichen Petition vor, einen Konsumgutschein für alle Personen in Sempach im Wert von 200 Franken auszuzahlen.