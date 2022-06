Pfaffnau Diebe stehlen Baumaschinen in St. Urban Auf einer Baustelle in St. Urban haben unbekannte Diebe mehrere Maschinen gestohlen. 01.06.2022, 15.31 Uhr

Am verlängerten Auffahrts-Wochenende schlugen die Diebe zu: Die Täter brachen bei der Baustelle an der Schafmattstrasse in diverse Container von verschiedenen Baufirmen sowie in zwei Kellerabteile ein. Der genaue Zeitpunkt der Tat ist unbekannt, der Diebstahl muss jedoch zwischen dem 25. Mai um 16:30 Uhr und dem 29. Mai um 06:45 Uhr verübt worden sein.