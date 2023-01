Pfaffnau: Wenn der Leopard-Panzer Slalom fährt

Pfaffnau Panzer setzen geplanter Verkehrsberuhigung Grenzen Im Dorf überlegt man sich, zur Verkehrsberuhigung Bäume auf die Sagenstrasse zu pflanzen – doch auch Panzer müssen die Strecke befahren können. Markus Mathis Jetzt kommentieren 10.01.2023, 15.42 Uhr

Ein Panzer 87 Leopard am Hinterrhein – doch manchmal fährt er auch durch unsere Gegend. Bild: VBS

Kostensteigerungen im Zusammenhang mit Lieferengpässen – verursacht durch Covid und Krieg – haben jüngst zur Sistierung von manchem Bauprojekt beigetragen – und etwa den Neubau des Pflegezentrums Murhofs in St. Urban gestoppt.

Manchmal jedoch wird ein Projekt auch durch andere, überraschende Umstände beeinflusst. Ein Beispiel dafür findet sich im Ortsteil Pfaffnau. Dort müssen die Abwasser- und Wasserleitungen im Bereich der Sagenstrasse erneuert werden. Weil auf der Ausfallstrasse in Richtung Vordemwald aber oft zu schnell gefahren wird und Anwohner die Lage als gefährlich empfinden, möchte die Gemeinde den ganzen Strassenraum in verkehrsberuhigender Weise umgestalten.

Eine erste Studie, die zeigt, wie das aussehen könnte, liegt vor. Zudem hatte man im vergangenen Jahr in den Büchern eine Million Franken für die Sanierung notiert. Im Budget 2023 wurden nun aber für die Jahre bis 2026 über drei Millionen Franken vorgemerkt. Das führte an der Budget-Gemeindeversammlung im November zu einer kritischen Rückfrage.

Sandra Cellarius, Gemeindepräsidentin von Pfaffnau, sagt auf Anfrage, der veränderte Kostenrahmen hänge damit zusammen, dass das Projekt konkrete Formen annehme und an «Detailschärfe» gewonnen haben. «Wir sind aber immer noch mit Abklärungen beschäftigt und können voraussichtlich bis Ende Jahr, bis zur Beantragung des Sonderkredits nicht alle Fragen abschliessend beantworten.»

Schweiz kennt ein spezielles Panzerstrassennetz

Zur Planung der Strassensanierung sind fürs laufende Jahr 80’000 Franken bewilligt. Diese Planung hat, wie den Behörden kürzlich bewusst wurde, zu berücksichtigen, dass die Sagenstrasse eine Panzerstrecke ist. Daher sind der Fantasie bei der Umgestaltung des Strassenstücks in eine Wohlfühlallee gewisse Grenzen gesetzt.

Zwar halten sich Panzer in Friedenszeiten oft auf Waffenplätzen auf, wo sie Naturstrassen befahren oder Pisten mit einem speziell strapazierfähigen Belag – etwa aus Betonplatten. Manchmal aber fahren sie auch übers Land, wie etwa vor zwei Monaten während der Truppenübung «Pilum 22». Dann benützen sie eine Route des sogenannten Panzerstrassennetzes.

Das sind normale zivile Strassen mit herkömmlichen Asphaltbelägen, die für die gepanzerten Fahrzeuge der Armee befahrbar sind und ihr Gewicht ertragen können. «Die Strassen werden jeweils gemeinsam mit den zuständigen Kantonen und Gemeinden definiert und vorgängig geprüft, bevor sie in das Panzerstrassennetz aufgenommen werden», sagt Armeesprecher Stefan Hofer.

Durch Pfaffnau führen mehrere Panzerstrecken, wie ein Blick auf die Panzerstrassenkarte zeigt. Diese ist in den 1970er-Jahren entstanden und seit zwei Jahren auf dem Internet für jedermann einsehbar. So führt eine Panzerroute von Reiden über die Kantonsstrasse nach Pfaffnau und weiter nach St. Urban. Die Strecke von Vordemwald über die Sagenstrasse findet ihre Fortsetzung südwärts in Richtung Roggliswil.

Gummipolster für Ketten der tonnenschweren Fahrzeuge

Panzer sind schwer – die Schweizer Version des Leopard 2 etwa hat ein Kampfgewicht von 56,5 Tonnen. Daher muss jede Verschiebung von einem spezialisierten Büro der Militärpolizei bewilligt werden, nachdem sich dieses mit zivilen Stellen kurzgeschlossen hat.

Die Ketten werden dann mit Gummipolstern ausgerüstet. Die Truppe besichtigt vor der Fahrt die Strecke, um Hindernisse, Baustellen oder Neubeläge umfahren zu können und um mögliche Schäden klein zu halten. Diese werden übrigens vom das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) vergütet.

Das Tempo werde jeweils den Strassen- und Verkehrsverhältnissen angepasst, die Panzer durch ein Begleitfahrzeug eskortiert, sagt Stefan Hofer- «Gewisse Hindernisse wie Mittelinseln, Leitpfosten oder Verkehrsschilder können durch die Truppe selbstständig oder nach Absprache mit dem jeweiligen Tiefbauamt vorübergehend demontiert oder verschoben werden.» Nach der Durchfahrt würden sie wieder instand gestellt.

Bei Bäumen ist eine temporäre Entfernung schwierig. Und Bäume sollen an der Sagenstrasse gepflanzt werden. Die beiden Gestaltungsvorschläge aus der Studie sehen entweder Tempo 30 und Bäume auf den Trottoirs vor, oder aber Tempo 50 und Bäume, die in die Fahrbahn gepflanzt werden. Die Panzer müssten dann Slalom fahren – oder sie über den Haufen fahren.

Das VBS hat ein Vetorecht

Ist die Studie zur Umgestaltung der Sagenstrasse also teilweise schon Makulatur? «Bauliche Vorgaben seitens der Armee gibt es keine», sagt Stefan Hofer. Grundsätzlich müssten alle Grundbesitzer – also auch Gemeinden und Kantone mit ihren Strassen – die Durchführung von militärischen Übungen gestatten.

Wenn verkehrsberuhigende Massnahmen getroffen werden, prüfe das VBS auf Anfrage der Gemeinde oder des Kantons, ob eine Umfahrung der betroffenen Strecke möglich sei. «Falls das nicht möglich ist, ist die Strecke so zu planen, dass Raupenfahrzeuge der Armee die Strecke trotz Hindernissen befahren können», so Hofer.

Denn das VBS hat gemäss Strassenverkehrsgesetz ein Beschwerderecht gegen Verfügungen der Kantone bei Verkehrsmassnahmen, die militärische Interessen tangieren. «Bislang hat man da aber unseres Wissens immer im direkten Gespräch Lösungen finden können», sagt der Armeesprecher.

