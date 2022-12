Pflege Von Tibet in ein Luzerner Altersheim: Pflegekurs für Flüchtlinge hilft gegen Fachkräftemangel Etwa ein Dutzend Flüchtlinge schliesst pro Jahr das Programm «Perspektive Pflege und Betreuung» in Luzern ab. Lobsang Dhöndrup Loyangtsang ist einer von ihnen. Eine Eigenschaft von ihm wird besonders geschätzt. Niels Jost Jetzt kommentieren 12.12.2022, 05.00 Uhr

Marguerite Dupasquier wird im Betagtenzentrum Wesemlin in Luzern von Lobsang Dhöndrup Loyangtsang betreut. Bild: Manuela Jans-Koch (1. Dezember 2022)

In Tibet gebe es keine Altersheime. Die älteren Menschen würden dort zu Hause von den Angehörigen gepflegt. «In unserer Kultur sind wir es gewohnt, unseren Eltern und Grosseltern zu helfen», sagt Lobsang Dhöndrup Loyangtsang.

Der 35-Jährige arbeitet seit zwei Jahren im Betagtenzentrum Wesemlin von Viva Luzern in der Pflege. Möglich gemacht hat es das Qualifizierungs- und Integrationsprogramm «Perspektive Pflege und Betreuung», das seit 2016 vom Bildungszentrum Xund und der Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen des Kantons Luzern angeboten wird. Es richtet sich an anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenommene Personen. Doris Fankhauser Vogel, Betriebsleiterin Viva Luzern Wesemlin, sagt:

«Das Programm ist ein kleiner, aber wichtiger Beitrag gegen den Fachkräftemangel.»

Vom Schreiner zum Pflegemitarbeiter

Lobsang Dhöndrup Loyangtsang ist 2015 von Tibet in die Schweiz geflüchtet. Von Wolhusen ist er mittlerweile in die Stadt Luzern gezogen. Ein Freund habe ihm vom Programm erzählt. «Das passt zu mir», dachte sich Loyangtsang, obwohl er in seiner Heimat nach einer buddhistischen Ausbildung in einem Tempel als Schreiner gearbeitet habe. Er sagt:

«Den ganzen Tag mit Maschinen und Holz zu arbeiten, hat mich nicht ganz erfüllt. Ich arbeite lieber mit Menschen zusammen. Die Wertschätzung ist gross.»

Eine solche Motivation zu haben, sei eine wichtige Voraussetzung für das Programm, sagt Gudrun Link, die Verantwortliche bei Xund. Hinzu kommen Grundkenntnisse in Deutsch (Sprachniveau B1) und das Mindestalter von 18 Jahren. Nach ersten Schnuppertagen und einem dreimonatigen Einführungskurs bei Xund absolvieren die Geflüchteten ein Praktikum in einem von 15 Ausbildungsbetrieben in der Region.

Am Ende erhalten sie das Zertifikat zum Pflegehelfenden SRK. Darauf aufbauend können die Absolventinnen und Absolventen eine Ausbildung zur Assistentin Gesundheit und Soziales oder später zur Fachperson Gesundheit oder Betreuung machen.

1,5-jährige Verpflichtung ist eine Hürde

Dieses Ziel hat auch Loyangtsang. Die Arbeit gefalle ihm sehr, auch wenn die Sprachbarriere noch immer eine Herausforderung sei. Vor allem dann, wenn die Bewohnerinnen und Bewohner im Dialekt sprächen. Doch er sagt:

«Alle sind sehr geduldig mit mir, dafür bin ich dankbar.»

Voll des Lobes ist auch seine Chefin. Die interne Betreuung der Pflegemitarbeitenden sei zwar aufwendig, bestätigt Doris Fankhauser Vogel. Doch der Mehrwert überwiege ganz klar. «Wir machen sehr gute Erfahrungen mit dem Programm. Gerade Menschen aus Tibet begegnen den Bewohnerinnen und Bewohnern mit viel Respekt, Fürsorge und Geduld. Von dieser Haltung können wir viel lernen.»

Gudrun Link ergänzt, dass man mit der Integration von Personen mit Migrationshintergrund einen wichtigen sozialpolitischen Auftrag leiste. «Ein Ziel ist es, dass die Teilnehmenden den Schritt in die Selbstständigkeit schaffen.» Dabei unterstütze man die Geflüchteten auf unterschiedlichen Ebenen, etwa bei der Suche nach einer Kita für die Kinder der Absolvierenden.

Link betont allerdings, dass das Programm, das im Januar wieder startet, kein Selbstläufer sei. «Für viele ist es der erste Job in der Privatwirtschaft.» Für einige sei es ausserdem eine Hürde, sich über 1,5 Jahre zu verpflichten. Von den 12 bis 17 Personen, die das Programm pro Jahr starten, gebe es immer welche, die den Abschluss nicht schaffen. Doch Gudrun Link wie auch Doris Fankhauser Vogel sind überzeugt: «Das Engagement lohnt sich für alle Beteiligten.»

Kurzfilm über tibetischen Pfleger Das Bildungszentrum Xund hat einen rund zehnminütigen Film über das Qualifizierungs- und Integrationsprogramm «Perspektive Pflege und Betreuung» gedreht. Er soll die Öffentlichkeit und Betriebe im Gesundheitswesen sensibilisieren. Gezeigt wird die Geschichte von Lobsang Dhöndrup Loyangtsang. Der Kurzfilm wird am 13. Dezember ab 17.30 Uhr bei Xund (Kantonsspital 46) präsentiert. Anmeldung unter www.xund.ch. (jon)

