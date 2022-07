PH Luzern 92 Prozent der Absolvierenden sind auch fünf Jahre später noch im Lehrerberuf tätig Eine eidgenössische Erhebung zeigt: Die Verbleibquote im Beruf der Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule Luzern ist hoch. Trotzdem bleibt der Lehrermangel akut. Livia Fischer 04.07.2022, 17.13 Uhr

92 Prozent aller Absolventinnen und Absolventen der Pädagogischen Hochschule (PH) Luzern sind auch noch fünf Jahre nach Abschluss ihres Studiums im Lehrerberuf tätig – gesamtschweizerisch liegt die Quote bei 91 Prozent. Das zeigt die neueste Erhebung des Bundesamts für Statistik. Die PH Luzern bezeichnet die Verbleibquote in einer Medienmitteilung als «beeindruckend hoch».

Als Gründe für die hohe Verbleibquote werden die «Sinnhaftigkeit und Attraktivität des Lehrerberufs» sowie die «hohen Gestaltungsspielräume» genannt. Ebenso der gute Lohn: Das durchschnittliche Bruttojahresgehalt von PH-Absolvierenden ist gemäss Befragung deutlich höher als jenes von Abgängerinnen und Abgängern von Universitäten und Fachhochschulen.

Mehr Lernende, viele Pensionierte und Teilzeitarbeitende

Die Zahlen zeigen deutlich: Der Lehrerberuf ist beliebt. Zudem sind so viele Studierende an Pädagogischen Hochschulen eingeschrieben wie noch nie, auch an der PH Luzern. So lässt sich Kathrin Krammer, Rektorin der PH Luzern, in der Mitteilung zitieren. Trotzdem – oder gerade darum – stellt sich die Frage: Wie kann es dann sein, dass sich der Lehrpersonenmangel zunehmend verschärft?

Die PH Luzern macht die grössere Anzahl Schulklassen, die vielen Pensionierungen sowie den hohen Anteil der Teilzeitarbeitenden dafür verantwortlich. Laut Reinhard Hölzl, Prorektor des Leistungsbereichs Ausbildung der PH Luzern, braucht es zur Behebung des erwähnten Mangels «Massnahmen unter Einbezug aller involvierten Akteurinnen und Akteure». Wesentlich dabei sei, «dass die hohe Qualität der Lehrpersonenausbildung gewährleistet bleibt, denn sie schafft die beste Voraussetzung dafür, dass Lehrpersonen auch längerfristig ihren Beruf kompetent und engagiert ausüben können».

Jede zehnte Lehrperson arbeitet weniger als 50 Prozent

Fast zwei Drittel der befragten Absolventinnen und Absolventen der PH Luzern haben ein Pensum von mehr als 90 Prozent. Nur jede zehnte befragte Lehrperson arbeitet in einem Pensum unter 50 Stellenprozent. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen arbeiten dabei häufiger Teilzeit als Lehrpersonen der Primar- und Sekundarstufe.

Zudem sind Teilzeitpensen bei PH-Absolventinnen und -Absolventen (51 Prozent) gesamtschweizerisch häufiger als bei Personen, die ihre Ausbildung an einer Fachhochschule (36 Prozent) oder Universität (33 Prozent) abgeschlossen haben.

Die meistgenannten Gründe für Teilzeitarbeit sind der Wunsch nach mehr Zeit für persönliche Interessen (42 Prozent), die Betreuung von Kindern und familiäre Gründe (37 Prozent), die Aus- und Weiterbildung (35 Prozent) oder gesundheitliche Probleme, beziehungsweise das Vermeiden von zu hoher Arbeitsbelastung (18 Prozent).