Sicherheit Weniger Polizeiposten, dafür 118 Stellen mehr: Luzerner Kantonsrat legt Weichen für Polizei der Zukunft Die Luzerner Regierung möchte eine schnellere, effizientere und flexiblere Polizei. Nun hat der Kantonsrat dem entsprechenden Planungsbericht zugestimmt – trotz Kritik von links und eines SVP-Politikers. Niels Jost Jetzt kommentieren 31.10.2022, 16.04 Uhr

Eine Patrouille der Luzerner Polizei an der Herbstmesse Määs. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 5. Oktober 2022)

Die Luzerner Polizei schliesst 15 ihrer 31 Posten. Der Aufschrei war gross, als diese Pläne Anfang Jahr an die Öffentlichkeit durchsickerten. Nun hat sich der Kantonsrat mit dem Planungsbericht von Justiz- und Sicherheitsdirektor Paul Winiker (SVP) auseinandergesetzt. Die Debatte von Montag zeigte: Das Thema sorgt nur noch bei wenigen für Emotionen.

Kritik kam vor allem von links. So monierte SP-Sprecherin Melanie Setz-Isenegger (Emmenbrücke), dass von den Schliessungen insbesondere kleinere Posten auf der Landschaft betroffen seien. «Doch auch die Landgemeinden müssen zwingend einen direkten Kontakt zur Polizei haben.»

Überraschende Unterstützung erhielt die Sozialdemokratin von einem SVP-Politiker. Der Entlebucher Bernhard Steiner sagte:

«Es ist leider Usus geworden, dass man den Service public auf der Luzerner Landschaft abbaut.»

Er spreche sich zwar klar für die Erhöhung der Sicherheit aus, die mit dem Bericht verfolgt werde. Doch Steiner zufolge funktioniert das mit den heutigen «Dorfpolizisten» bereits sehr gut. «Sie kennen die Leute vor Ort und können häufig unbürokratisch weiterhelfen.»

Bürgerliche Mehrheit stützt Pläne

Steiner war allerdings der einzige seiner Fraktion, der sich gegen die Pläne «seines» Regierungsrats aussprach. So sagte Mario Bucher (Emmen): «Wir können die Bedenken wegen des Postenabbaus nachvollziehen, müssen den Leuten aber aufzeigen, dass dies kein Leistungsabbau ist.» Denn durch die geplante Aufstockung der Patrouillen soll die Präsenz in den Gemeinden erhöht werden. Dies nicht zuletzt durch die Aufstockung des Korps von heute 821 um weitere 118 Vollzeitstellen bis 2030.

Dies halten auch die Sprecher von der GLP, Mario Cozzio, und der Mitte, Carlo Piani (beide Sursee), für richtig. Es sei dringend nötig, das aktuelle Konzept mit den vielen Polizeiposten aus den 1970er-Jahren zu überarbeiten, so Piani. Und Philipp Bucher (Dagmersellen) von der FDP hielt fest:

«Bereits heute ist die Polizei in etwa 50 Luzerner Gemeinden nicht vor Ort stationiert. Es gibt keine Hinweise darauf, dass dies die Sicherheit beeinträchtigt.»

Winiker zeigt Dringlichkeit auf

Die Schliessung der Polizeiposten ist allerdings nur ein Teil des Berichts, wies Regierungsrat Paul Winiker hin. Insgesamt sind acht Entwicklungspunkte vorgesehen. Zum Beispiel die Prävention- und Aufklärungsquote erhöhen, die Einsatzzeit verkürzen, die Effizienz steigern oder die Betriebskultur optimieren. Diese Massnahmen zu ergreifen, sei dringend. Winiker:

«Die Polizei arbeitet schon heute an ihrer Belastungsgrenze. Wenn wir jetzt nicht Gegensteuer geben, laufen uns diese Leute davon.»

Diesen Handlungsbedarf sah denn auch eine Mehrheit des Parlaments. Der Planungsbericht wurde mit 92 zu 8 Stimmen «zustimmend» zur Kenntnis genommen. Ein Antrag der SP für eine neutrale Kenntnisnahme scheiterte mit 85 zu 29 Stimmen.

Engere Zusammenarbeit mit Bern und Aargau

Auch andere Anträge hatten einen schweren Stand. Etwa jener von Melanie Setz-Isenegger zur Schaffung einer unabhängigen Ombudsstelle und zur Aufnahme von Personen mit einer Niederlassungsbewilligung C in die Polizei. Auch die Idee von Laura Spring (Grüne, Luzern), bei der Rekrutierung «aktiv» Personen mit Migrationshintergrund zu suchen, scheiterte an der bürgerlichen Mehrheit.

Schliesslich stimmte das Parlament nur zwei Anträgen der Mitte zu. Während Pius Kaufmann (Wiggen) eine stärkere Zusammenarbeit mit den Polizeikorps von Bern und dem Aargau forderte, setzte sich Carlo Piani für einen besseren Einbezug der Gemeinden ein.

Somit geht es an die Umsetzung – und das rasch. Laut Paul Winiker werden bereits 2023 erste Patrouillen im Entlebuch aufgestockt.

