Planungsbericht Mehr Geld und Ausbildungswege: Kanton Luzern will Sport besser fördern Sporttalenten, die im Kanton Luzern eine Lehre machen wollen, bleibt meist nur das KV. Die Auswahl soll sich mit Hilfe von Lehrbetrieben vergrössern. Stärker profitieren sollen auch Breitensport-Vereine und die vier grössten wiederkehrenden Sportanlässe. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 08.12.2022, 05.00 Uhr

Der Luzerner Eisschnellläufer Livio Wenger, hier beim Weltcup in den Niederlanden, absolvierte bei der Lehner Versand AG eine auf ihn zugeschnittene Lehre. Sein Arbeitgeber profitiert nicht nur als Sponsor. Bild: Andre Weening/Freshfocus (Heerenveen, 20. November 2022)

Welches ist das Lieblingskind des Kantons Luzern: Sport oder Kultur? Wenn es um die finanziellen Zuwendungen geht, hat der Sport Nachholbedarf, wie der damalige Emmer SVP-Kantonsrat Urs Dickerhof vor zwei Jahren mahnte. Mit einer einstimmig überwiesenen Motion verlangte er einen Planungsbericht zur finanziellen Breitensportförderung.

Das federführende Gesundheits- und Sozialdepartement verschaffte sich daraufhin einen Überblick – und erarbeitete die «Evaluation der Sportförderungspolitik des Kantons Luzern». Auf Basis dieser Analyse legte nun die Regierung den Entwurf des verlangten Planungsberichts zur Vernehmlassung vor. Unter dem Strich will sie zwischen 2024 und 2028 jährlich 1,2 bis 3,5 Millionen Franken pro Jahr zusätzlich für die Sportförderung ausgeben.

Mehr Geld für grosse Sportanlässe

Geplant sind unter anderem höhere Beiträge an die vier grössten Sportveranstaltungen: Luzerner Stadtlauf, Swiss City Marathon Lucerne, Spitzenleichtathletik Luzern und Ruder-Weltcup Luzern. Beim Kanton sollen eine neue Stelle der/des kantonalen Beauftragten für Nachwuchsförderung und ein Kompetenzzentrum für Breitensport geschaffen werden.

Sportlich ambitionierten Jugendlichen steht bereits eine für sie ausgerichtete vierjährige KV-Lehre zur Verfügung. Aber: «Für Sporttalente ist es im Kanton Luzern ausserordentlich schwierig, eine Lehre in einem handwerklich-technisch-gewerblichen Beruf zu absolvieren und dabei unter erleichterten Bedingungen Nachwuchsleistungssport und Leistungssport zu betreiben», steht im Evaluationsbericht. Deshalb soll ein «Netzwerk von leistungssportfreundlichen Lehrbetrieben» aufgebaut werden.

Sponsoring und Mittagsläufe

Zu diesen Unternehmen gehört die Lehner Versand AG in Schenkon. Zehn Personen haben in den letzten Jahren laut CEO und FDP-Kantonsrat Thomas Meier eine entsprechende Lehre absolviert, darunter Eisschnelllauf-Olympionike Livio Wenger, Nati-Fussballerin Svenja Föllmi und Super-League-Fussballer Remo Arnold. «Wir ermöglichen diesen jungen Menschen, eine Lehre zu absolvieren, ohne den Sport zu vernachlässigen», so Meier.

Gleichzeitig profitiere auch der Arbeitgeber mit Marketing- und Sponsoring-Möglichkeiten – oder mit Aktivitäten für das übrige Personal; etwa einem begleiteten Mittagslauf. Meier begrüsst, dass der Kanton das Ausbildungsangebot für Nachwuchssportlerinnen und -sportler erweitern will. Die schulischen Strukturen vorausgesetzt, könnte sein Versandhaus zum Beispiel eine auf Sportler zugeschnittene Logistikerlehre anbieten. Und bei einem Netzwerk für leistungssportfreundliche Lehrbetriebe würde Lehner an vorderster Front mitmachen.

Parteien wollen konkretere Angaben

Die Parteien haben sich in der Vernehmlassung mehrheitlich positiv zum Planungsbericht geäussert. Gemäss der Mitte soll besser auf das freiwillige Engagement der Vereine eingegangen werden. Für vergünstigte Nutzungen von Sportanlagen brauche es klare Richtlinien. Die SVP steht dem Stellenausbau kritisch gegenüber. Die FDP will im Kinder- und Jugendbereich 200'000 Franken zusätzlich für die Entschädigung der Leitenden und für die Infrastruktur einsetzen und sieht die Finanzierung von Forschungsarbeiten der PH Luzern kritisch.

Die SP fordert mehr Mittel für die Bereiche Sport im Vorschulalter, Honorierung der Freiwilligenarbeit sowie kulturelle Vielfalt und Inklusion. Geprüft werden soll die Aufwertung des Sports als eigene Dienststelle. Die Grünen befürchten, dass mehr in den Leistungssport investiert wird als in den Breitensport. Die GLP verlangt, mehr Geld direkt den Vereinen zukommen zu lassen.

