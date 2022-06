Podium Baldeggersee: Schützen ja, aber «mit gesundem Menschenverstand» Der Baldeggersee ist seit Jahren dem Spannungsfeld zwischen Naturschutz und Nutzung als Erholungsgebiet ausgesetzt. An einem Podium forderten Bevölkerungsvertreter und bürgerliche Politiker mehr Augenmass beim Schutz – Pro Natura aber beharrte auf ihren Positionen. Das kam nicht nur gut an. Jonas Hess Jetzt kommentieren 28.06.2022, 12.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luftaufnahme des Baldeggersees, über den derzeit rege diskutiert wird. Bild: Pius Amrein (Baldegg, 2. Mai 2022)

Katja Dürst hatte es an diesem Abend nicht einfach. Von allen Seiten musste die Geschäftsführerin von Pro Natura Luzern Kritik einstecken. Der Tenor lautete: Pro Natura als Besitzerin des Baldeggersees hindert die Seetalerinnen und Seetaler daran, den See zu erleben und ihn als Naherholungsgebiet zu nutzen. Aufbrandender Applaus nach solchen Voten unterstrichen die Haltung der gut 100 Anwesenden.

Am Podium «Baldeggersee – schützen oder erleben», organisiert von der Mitte Hochdorf, ging es um die zentrale Frage, wie der Baldeggersee genutzt werden soll. Schon der Titel der Veranstaltung sorgte bei Podiumsteilnehmer Andreas Hofer für Stirnrunzeln: «Ich ärgere mich über diesen Titel, es sollte schützen und erleben heissen.» Der ehemalige grüne Kantonsrat ist Pächter des Sees und arbeitet als Fischer auf dem Gewässer.

Diese Tatsache verleitete Moderator Sämi Studer zu der bissigen Bemerkung, dass er, der den See ja in vollen Zügen erleben könne und sogar mit dem Boot hinausfahren dürfe, leicht von einem begrenzten Zugang zum See sprechen könne. Hofer war derweil der Meinung, dass eben nicht alle immer überall Zugang haben müssten. Die Natur brauche Freiräume.

«Dort, wo sich Menschen aufhalten, wird nie ein Blesshuhn oder eine Stockente brüten.»

Aus diesem Grund sei auch ein Seerundweg, welcher direkt am Ufer entlang führe, falsch, so Hofer.

Scharfe Kritik an Pro Natura

Damit war das zentrale Thema des Abends angestossen. Obwohl Moderatort Sämi Studer bemüht war, auch übers Fischen, Baden und der Gesundung des Sees zu sprechen, kamen die Podiumsteilnehmenden immer wieder auf den Rundweg zu sprechen.

Dies lag insbesondere an Urs Meyer, Präsident vom Verein Seerundweg. Er machte deutlich, dass es nach jahrelangen Verhandlungen nun noch um 800 Meter gehe, die direkt am Westufer des Sees entlang führen sollen und zeigte sich überzeugt, dass dies für die Natur tragbar ist.

Dieser Meinung war auch Adrian Nussbaum. Der Hochdorfer Mitte-Kantonsrat appellierte an den «gesunden Menschenverstand». Er unterstütze die Schutzverordnung, welche am Baldeggersee gelte und wolle diese auch erhalten. Aber:

«Ein 800 Meter langer Uferweg macht den See nicht kaputt.»

Was Nussbaum mehrfach als störend bezeichnete: Die Vorgehensweise von Pro Natura. So habe die Naturschutzorganisation trotz intensiver Gespräche und Verhandlungen, bei denen man ihr entgegengekommen sei, immer wieder Einsprache gegen das Projekt erhoben. Noch einen drauf setzte Urs Meyer mit der Bemerkung, dass es unter der derzeitigen Leitung des Vereins «absolut keinen Sinn macht, mit diesen Leuten an einen Tisch zu sitzen». Ein Teil des Publikums goutierte diese Aussage mit Applaus.

Hofer weist auf Schutzverordnung hin

Die direkt angegriffene Katja Dürst, die im Herbst ihren Posten als Geschäftsleiterin abgeben wird, liess sich davon nicht provozieren und versicherte, dass man bei Pro Natura durchaus lösungsorientiert unterwegs sei. Zudem hätten sie und Urs Meyer eigentlich ein gutes Verhältnis. «Also ist es nicht so schlimm, wie es klingt?», wollte der Moderator wissen. «Nein, überhaupt nicht», versicherte Dürst.

Zu den Einsprachen sagte Dürst: «Nicht nur wir, auch Landbesitzerinnen und Landbesitzer haben Einsprache erhoben.» Zudem gebe es noch Verbesserungspotenzial beim Projekt. Erhöhte Wege, die sich weiter vom Ufer entfernt befinden, würden auch vor Hochwasser schützen, nannte Andreas Hofer ein konkretes Beispiel. Er wehrte sich gegen die Vorwürfe von Meyer und Nussbaum.

«Ihr schiesst euch auf die Pro Natura ein, vergesst dabei aber, dass die Schutzverordnung von der Politik bestimmt wurde.»

Zudem wäre der See ohne die Pro Natura kein Naturjuwel mehr, zeigte sich Hofer überzeugt. «Wenn er dem Kanton gehören würde, wäre das Ufer längst verbaut und so mancher Seetaler würde dem heutigen Zustand nachtrauern.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen