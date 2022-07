Irene Wüest tritt als Gemeinderätin von Eich zurück

Politik Die Bildungsvorsteherin von Eich tritt zurück Irène Wüest Häfliger (FDP) hat nach knapp zwei Jahren ihre Demission eingereicht. 04.07.2022, 19.50 Uhr

Irene Wüest. Bild: PD/Sandra Oberer Fotografie

Die FDP-Politikerin Irène Wüest Häfliger tritt per Ende November 2022 als Gemeinderätin von Eich zurück. Dies teilt die Gemeinde in ihrem Mitteilungsblatt «Eicherbrief» mit. Wüest Häfliger wurde 2020 in das fünfköpfige Gremium gewählt und steht dem Ressort Bildung vor. Der Rücktritt erfolge aus beruflichen und persönlichen Gründen, sagt die 56-jährige selbstständige Kommunikations- und Organisationsberaterin auf Anfrage.