Politik «Die Grünliberalen könnten zulegen» – Politexperte Iwan Rickenbacher wagt einen Ausblick auf die Luzerner Wahlen Im Frühling wählt der Kanton Luzern ein neues Parlament und eine neue Regierung. Der Schwyzer Politexperte Iwan Rickenbacher sagt, welchen Parteien er Zuwächse zutraut und welchen Stellenwert die Konkordanz auf Kantonsebene hat. Interview: Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 27.12.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Büro von Iwan Rickenbacher in Brunnen bietet einen sagenhaften Blick auf den Vierwaldstättersee. Der 79-jährige Politikberater führt dort noch immer seine Geschäfte. Sein Pensum belaufe sich auf etwa 50 Prozent, erzählt er. Und es gelinge ihm noch, ein Buch pro Woche zu lesen, meint er mit Blick auf die mehreren hundert Bücher in seinem Büro. Noch immer ist sein Rat gefragt. Nicht nur von Verbänden und Organisationen, sondern auch von seinen Söhnen und Grosskindern.

Iwan Rickenbacher in seinem Büro in Brunnen. Bild: Manuela Jans-Koch (16. Dezember 2022)

Der ehemalige Generalsekretär der CVP (1988 bis 1992) gilt als einer der besten Kenner der Zentralschweizer Politik. Im Interview macht er eine Einschätzung, was bei den Luzerner Wahlen vom 2. April 2023 passieren könnte.

Im Frühling wählt der Kanton Luzern ein neues Parlament. Mit Blick auch auf nationale Trends: Welcher Partei geben Sie die besten Chancen, zu reüssieren?

Iwan Rickenbacher: Die Grünliberalen könnten ihren starken Aufstieg weiter fortsetzen. Die grossen etablierten Parteien werden im nächsten Jahr ungefähr in ihrer Rangfolge verbleiben. Die Mitte wird vor der SVP und der FDP bleiben, gefolgt von der SP und den Grünen.

Auf welche Kosten werden die Grünliberalen zulegen?

Sie werden Stimmen von bisherigen Grünen- und SP-Wählerinnen und -Wählern holen. Es gibt aber auch bürgerliche Wählerinnen und Wähler, die zu den Grünliberalen tendieren. Insbesondere, wenn die Energiefrage weiterhin stark im Zentrum bleibt.

Neben der GLP gehörten bei den letzten Wahlen auch SP und Grüne zu den Wahlsiegern. Können die linken Parteien ihren Aufschwung nicht fortsetzen?

Die Wahlen in Nidwalden und Zug haben gezeigt, dass keine Höhenflüge zu erwarten sind.

Die SP muss also keine Angst haben, dass die Grünen ihnen den Rang als stärkste linke Kraft ablaufen?

Man merkt, dass sich die SP im Kanton Luzern stärker ökologisch ausrichtet. Das muss sie auch. Mit der Deindustrialisierung, die auch im Kanton Luzern stattfindet, verliert die SP ihre klassische Klientel aus der Arbeiterschaft. Sie muss neue Wählerschichten ansprechen.

Ist die GLP eine linke oder eine bürgerliche Partei?

Dieses Jahr markiert einen Wendepunkt in Bezug auf diese Einschätzung. Der KMU- und Gewerbeverband Luzern empfiehlt die GLP-Kandidatin für den Regierungsrat, Claudia Huser, zur Wahl. Das zeigt, dass man zumindest darüber nachdenkt, die GLP im bürgerlichen Lager zu verorten.

Wie wichtig sind solche Empfehlungen von Verbänden?

Sie führen zumindest zu einer medialen Auseinandersetzung, es gibt Leserbriefe zum Thema. Nur schon, wenn man über eine Partei spricht, ist das ein Vorteil für sie.

Wird die Mitte ihre Stellung als stärkste Kraft im Kanton Luzern in den nächsten Jahrzehnten halten können?

Ich wage keine Prognosen auf Jahrzehnte hinaus. Innerhalb zweier Legislaturen sind 30 bis 40 Prozent der Wählerinnen und Wähler bereit, verschiedene Parteien zu wählen. Darum sind langfristige Prognosen schwierig. Aber für die kommenden Wahlen rechne ich nicht mit grossen Verwerfungen.

Die Mitte hat eine Wandlung hinter sich. Mit ihrem neuen Namen distanziert sie sich von ihren katholisch-konservativen Wurzeln. Hilft ihr das, neue Wählerschichten anzusprechen?

Die katholisch-konservative Erbschaft drückt die Mitte noch immer. Schon in den 1970er-Jahren wollte man dieses Erbe abstreifen, in dem man von der katholisch-konservativen Volkspartei zur CVP wurde. Das C war ein Anschlussversuch an CDU/CSU in Deutschland, die nicht ausschliesslich katholisch sind. Es ist aber schon damals nicht gelungen, das Wählerpotenzial auf nicht religiöse oder reformierte Wählerinnen und Wähler zu erweitern.

Das gelingt auch nicht mit dem neuen Namen?

Bisher gelingt das nicht gut. Aber interessanterweise hat der umgekehrte Weg funktioniert. Die SVP hat ihre Wurzeln in reformierten Kantonen. Ihr ist es gelungen, einen schönen Teil der katholischen Wählerschaft in der Zentralschweiz zu gewinnen.

«Die SP hat ihre Referendumskraft bewiesen», sagt Iwan Rickenbacher. Bild: Manuela Jans-Koch (Brunnen, 16. Dezember 2022)

Sie haben die immer schwächere Parteibindung angesprochen. Ist es also auch bei Proporzwahlen immer wichtiger, welche Personen auf einer Liste stehen?

Personen sind wichtiger geworden. Aber das Image, das einer Partei anhaftet, spielt noch immer eine Rolle. Das zeigt für mich die GLP. Grün wurde lange Zeit als sehr links wahrgenommen. Der Begriff Grünliberal hat eine Brückenfunktion. Man ist zwar ökologisch ausgerichtet, aber gleichzeitig wirtschaftsliberal. Wählerinnen und Wähler, die Polarisierung nicht mögen, tendieren zu solchen Kompromisslösungen.

In der Luzerner Regierung steht ein Generationenwechsel an. Drei Bisherige treten ab, darunter der parteilose Marcel Schwerzmann, der nach 16 Jahren aufhört. Wie verändert das die Ausgangslage dieser Wahl?

Zunächst: Dass ein Parteiloser in einem doch parteipolitisch strukturierten Kanton so oft wiedergewählt wird, zeigt, wie wichtig Persönlichkeiten bei einer Regierungsratswahl sind. Jetzt wird ein Posten für eine Partei frei. Eine erfolgreiche Kandidatur ohne Parteibindung ist fast unmöglich.

Es besteht nun die Chance, alle politischen Kräfte wieder einzubinden. Wie wichtig ist das überhaupt?

In der Schweiz gibt es unter dem Schlagwort Konkordanz die Vorstellung, es sei wichtig, dass alle wegleitenden Parteien vertreten sind. Tatsache ist aber, dass nur Parteien vertreten sind, die Referendumskraft besitzen. Wenn es einer Partei gelingt, den Herrschenden mit Referenden und Initiativen das Leben schwer zu machen, werden sie eingebunden.

Der SP hat diese Kraft mit der Vatikan-Abstimmung und der Initiative zur transparenten Vormiete gezeigt. Wäre es sinnvoll, die Linke wieder einzubinden?

Die SP hat ihre Referendumskraft bewiesen. Auf lange Sicht ist eine starke SP, die nicht in der Regierung vertreten ist, ein Hemmfaktor für alle angestrebten Veränderungen. Ich glaube, das überlegt man sich im Kanton Luzern schon.

Es gibt gleichzeitig den bürgerlichen Versuch, die GLP-Kandidatin als Vertreterin der Luzerner Linken zu interpretieren.

Das dürfte schwierig werden, schon nur, weil sich jetzt das Gewerbe für sie ausgesprochen hat.

SVP und FDP stellen die zwei Sitze von der Mitte nicht in Frage. Ist es richtig, dass die beiden zweitstärksten Parteien sich mit je einem Sitz begnügen?

Das ist die Folge eines Lernprozesses. Vor vier Jahren gab es eine starke links-grüne Allianz, die ein beachtliches Ergebnis erzielt hat. Die bürgerlichen Parteien werden sich nun als Allianz präsentieren, denn sie haben ihre Wahlverluste in Erinnerung.

Sehr wahrscheinlich werden künftig wieder Frauen in der Luzerner Regierung vertreten sein. Wie wichtig ist das?

Der Ärger über die Untervertretung von Frauen in Wirtschaft und Politik wächst. Es gibt eine neue Generation von Frauen, die für reale Gleichberechtigung kämpft. Ich bin überzeugt, dass Frauen andere Lebenserfahrungen und Herausforderungen haben als Männer. Es ist wichtig, dass Frauen in solchen Gremien vertreten sind.

Grundsätzlich gefragt: Werden kantonale Wahlen überhaupt durch kantonale Themen entschieden?

Wenn man die Pendlerströme im Kanton Luzern betrachtet, zeigt sich, dass ein guter Teil der Luzernerinnen und Luzerner nicht ausschliesslich im Kanton Luzern lebt, sondern im Aargau, in Zug, Bern oder Zürich arbeitet. Die Themen, die sie den ganzen Tag auswärts aufnehmen, nehmen sie mit nach Hause. Das beeinflusst natürlich auch die Wahlentscheidung.

Die Wahlbeteiligung bei den letzten Luzerner Wahlen lag bei rund 40 Prozent. Wie kann man diese tiefe Beteiligung erhöhen?

Das ist schwierig. Es stehen keine wichtigen Abstimmungen an, die für ein politisches Klima sorgen. Wahlen alleine für sich sind in unserem Land nicht sonderlich attraktiv. Man wird sich wohl mit einer tiefen Beteiligung abfinden müssen. Ich könnte mir höchstens eine höhere Beteiligung vorstellen, wenn sich die politische Situation in Europa weiter verschärfen würde.

Krisensituationen sind also gut für eine Demokratie, wenn man die Qualität einer Demokratie an der Stimm- und Wahlbeteiligung misst?

Das ist so. Man könnte es aber auch anders formulieren: In normalen Zeiten sind die Leute mit ihren Regierungen und Parlamenten zufrieden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen