Politik Direktor des Ruderverbands wird neuer Stadtrat in Sempach Christian Stofer ist neuer Stadtrat in Sempach. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Hanspeter Achermann an. 27.03.2023, 15.36 Uhr

Still gewählt: Christian Stofer. Bild: PD

Christian Stofer (FDP) ist in stiller Wahl in den Stadtrat von Sempach gewählt worden. Stofer ist Direktor des Schweizerischen Ruderverbands und hat sein Studium der Betriebswirtschaft an der Universität St. Gallen abgeschlossen. Der 47-Jährige tritt die Nachfolge von Hanspeter Achermann an, der nach sieben Jahren im Sempacher Stadtrat seinen Rücktritt bekanntgegeben hatte. Stofer tritt sein Amt per 1. September an. Er verantwortet das Ressort Infrastruktur. (rem)