Ermensee Fünfer-Gemeinderat könnte die Gemüter beruhigen – der Vorschlag führt aber einmal mehr zu Knatsch Von drei auf fünf Gemeinderäte: Die Mitte Ermensee will dazu eine Petition lancieren. FDP und SVP stösst sauer auf, dass sie darüber nicht informiert wurden. Reto Bieri Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Die «Perle des Seetals» – mit dieser glanzvollen Eigenwerbung schmückt sich die Gemeinde Ermensee seit einigen Jahren. Durchaus nicht zu Unrecht. So liegt die beschauliche 1000-Seelen-Gemeinde nahe des Baldeggersees und wartet mit einem historischen Dorfkern auf, der im ISOS, dem Inventar der schützenswerten Ortschaften der Schweiz, verzeichnet ist.

Idyllisch gelegen zwischen Baldegger- und Hallwilersee: Politisch geht es in Ermensee allerdings wenig beschaulich zu und her. Bild: Boris Bürgisser (28. Juli 2020)

Politisch gesehen glänzt die Perle hingegen ziemlich matt. Grund: Seit Jahren kommt es zu Querelen zwischen der dominierenden Mitte und den beiden anderen Ortsparteien, FDP und SVP. So hat im vergangenen Jahr der Rücktritt von Ester Zogg (FDP) aus dem Gemeinderat für Aufsehen gesorgt. Die Unternehmerin warf nach nur einem Jahr im Amt frustriert den Bettel hin; es fehle die gemeinsame Basis im Gemeinderat. Seither ist die FDP nicht mehr in der Exekutive vertreten, auch die SVP nicht. Die Mitte stellt zwei Gemeinderäte, hinzu kommt ein Parteiloser.

Nun lässt ein Vorschlag der Mitte aufhorchen, der kürzlich im Gemeindeblatt publiziert wurde – und für Entspannung sorgen könnte: Der Gemeinderat soll von drei auf fünf Mitglieder erhöht werden. Dazu will die Partei eine Petition lancieren. Es gehe in einem ersten Schritt vor allem darum, über den Vorschlag zu diskutieren, betont Mitte-Präsident Benno Elmiger auf Anfrage.

Aufgaben auf mehr Schultern verteilen

Ein Vorteil eines Fünfer-Gremiums sei, dass man die Pensen anders verteilen und insbesondere reduzieren könnte.

«Die Aufgaben in den Ressorts Finanzen und Bau ergeben ein Pensum, das gegen 40 Prozent geht. Das ist schwierig für berufstätige, junge Personen mit Familie»,

so Elmiger. Bei einem Fünfer-Gremium könne man zudem die Vertretungen bei regionalen Gremien, zum Beispiel dem Regionalen Entwicklungsträger Idee Seetal oder dem Abfallverband, auf mehr Schultern verteilen. Weiter seien Entscheide mit fünf Personen breiter abgestützt. Ein Nachteil seien die voraussichtlich höheren Kosten.

Steht dieser Vorschlag im Zusammenhang mit den turbulenten Wahlen der vergangenen Jahre, unter anderem mit dem erwähnten Rücktritt von Ester Zogg? «Überhaupt nicht», sagt Benno Elmiger. Er habe den Fünfer-Gemeinderat bereits vor einigen Jahren erstmals eingebracht. Zuletzt habe der Parteivorstand das Thema vor den vergangenen regulären Gemeindewahlen im März 2020 besprochen. Da damals gleich zwei Mitte-Gemeinderäte zurücktraten, sei die Zeit aber zu knapp gewesen für die Umsetzung. In Ermensee müsste die Gemeindeordnung geändert werden.

Mitte erwähnt Petition an gemeinsamer Sitzung nicht

Die Nachfrage bei den anderen Ortsparteien zeigt, dass es in Ermensee bezüglich gegenseitigem Vertrauen nach wie vor gewaltig harzt. So fand vor etwa einem Monat eine Sitzung statt, an der sich die drei Ortsparteien plus der Gemeinderat einmal im Jahr austauschen. Wie SVP-Ortsparteipräsident Armin Müller erzählt, habe dabei die Mitte das Thema Fünfer-Gemeinderat mit keinem Wort erwähnt. Müller:

«Drei Tage später haben wir dann im Gemeindeblatt von der Petition gelesen.»

Das habe ihn enttäuscht, es sei für den Dialog nicht förderlich. «Es zeigt aber gut auf, wie verkorkst die Situation in Ermensee ist.» Zum Thema Fünfer-Gemeinderat könne er sich aktuell nicht äussern, zuerst müsse es die SVP intern besprechen. Müller: «Selbstverständlich sind wir für Verbesserungen offen.»

Doch warum hat die Mitte die anderen Parteien vorgängig nicht über die geplante Petition informiert? Benno Elmiger: «Weil wir die Petition zuerst in der Parteiversammlung diskutieren wollen.» Diese findet am 8. Juni statt. Werde dort die Petition beschlossen, kontaktiere man danach die anderen Parteien.

Gemeinderäte sollen mehr strategisch tätig sein

Ester Zogg, FDP-Präsidentin und ehemalige Gemeinderätin. Bild: PD

Für Ester Zogg-Elmiger bleibt es dennoch unverständlich, warum sie im Gemeindeblatt von der Petition lesen musste. Die Präsidentin der FDP-Ortspartei sagt:

«Ja, es ist mir sauer aufgestossen. Solche Themen sollte man vorneweg diskutieren und nicht durch die Medien erfahren. Sonst brauchen wir keine gemeinsamen Sitzungen mehr.»

Die Idee eines Fünfer-Gemeinderats habe der FDP-Vorstand bereits diskutiert. Die Partei sei nicht grundsätzlich dagegen, habe aber Bedenken wegen der Kosten. «Diese müssen wir im Griff haben, wenn Ermensee eigenständig bleiben soll.» Es sei nach Meinung der FDP an der Zeit, dass die Gemeinderäte mehr strategisch tätig seien und die operative Arbeit den Verwaltungsangestellten abgeben. «Gemeinderäte sind zu teuer, um operativ tätig zu sein», so Zogg. Positiv an einem Fünfer-Gemeinderat sei aber, dass alle Parteien eingebunden werden könnten.

