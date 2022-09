Politik Gemeinderat will Land kaufen, um Wachstum zu steuern: Beromünster nimmt zweiten Anlauf bei Ortsplanung Wie soll sich Beromünster in Zukunft entwickeln? Diese Frage polarisiert seit dem Nein an der Urne im Jahr 2020. Nun steht die erneute Abstimmung bevor – auch über eine Gemeindeinitiative. Niels Jost Jetzt kommentieren 29.09.2022, 18.31 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der historische Flecken in Beromünster. Bild: Boris Bürgisser (1. Juli 2020)

Es sind viele Pläne, Reglemente und andere Dokumente, die bis vor kurzem öffentlich aufgelegen sind. Was nach trockener Bürokratie tönt, ist in Wirklichkeit eines der wichtigsten Geschäfte für Beromünster. Denn mit der Revision der Ortsplanung legt die Gemeinde den Grundstein für die künftige Entwicklung. Ein Thema, das seit dem Urnengang im Mai 2020, als die erste Revision mit 53 Prozent abgelehnt wurde, zu reden gibt im 6780-Einwohner-Dorf.

Nun ist die Vorlage «punktuell» verbessert worden, wie der Gemeinderat schreibt. Neu definiert er etwa Mindestanforderungen für Architekturwettbewerbe, will die Umgebung um die historische Waldkathedrale besser schützen oder hat die Grundlage geschaffen, um autofreie Bebauungen zu ermöglichen.

Bevölkerung soll weniger stark wachsen

Zudem nimmt die Exekutive ausführlich Stellung zu einem emotionalen Thema, dem Wachstum. In den nächsten 15 Jahren wird mit rund 750 zusätzlichen Einwohnerinnen und Einwohnern gerechnet, was etwa 50 Personen pro Jahr sind. Das entspricht einem Wachstum von 0,7 Prozent, was weniger ist als die bisherigen 1,2 Prozent. Ein Grossteil dieser Entwicklung wäre bereits mit den bestehenden Bauzonen möglich gewesen.

Interessant: Der Gemeinderat will das Wachstum aktiv steuern. Dies, indem grössere Neubaugebiete gestaffelt überbaut werden sollen. Dafür wurde ein Richtplan für die Siedlungsentwicklung der nächsten 15 Jahre erarbeitet und mit Grundeigentümern Verträge abgeschlossen. Zudem plant die Gemeinde, selber Bauland zu kaufen. «Damit können wir Spekulationen entgegenwirken und sicherstellen, dass das Bauland qualitativ hochwertig überbaut wird», sagt Manuela Jost-Schmidiger, die als Vizepräsidentin den ferienabwesenden Gemeindepräsidenten vertritt. Noch festzulegen seien die Kriterien, die definieren würden, was unter «qualitativ hochwertig» zu verstehen sei.

Doch greift die Gemeinde damit nicht in den Markt ein? «Das ist eine berechtigte Frage», so Jost. Man habe viele Möglichkeiten geprüft, aber:

«Die wirksamsten Instrumente, um das Wachstum zu steuern, sind Vorgaben über die Etappierung von Bauprojekten und Areale im eigenen Besitz.»

Der Gemeinde gehören bereits Parzellen in den Gebieten Röteli und Bifang im Ortsteil Beromünster und Winkel in Neudorf. Zusätzlich hat sie sich die Kaufrechte für 12'000 Quadratmeter Land im Sandhübel gesichert. Dies belaste die Gemeindekasse nicht, da das Land als Vermögen in der Bilanz aufgeführt werde.

Abstimmung über Initiative am selben Tag?

Mit einer Überbauung beschäftigt sich auch die Gemeindeinitiative «JA zur Freihalte- und Grünzone Schlössli Höchi». Die IG Baukultur hat diese mit 790 Unterschriften eingereicht – nötig gewesen wären 460, wie der «Anzeiger Michelsamt» berichtete. Die IG möchte, dass zwei Parzellen auf dem Schlösslihang nicht überbaut werden. Die Initiative soll vor oder mit der Ortsplanung zur Abstimmung kommen.

Ob dies möglichst ist, kläre man ab, sagt Manuela Jost. Laut der Mitte-Politikerin laufen derzeit die Verhandlungen mit den elf Einsprecherinnen und Einsprechern gegen die Ortsplanung. Laufe alles nach Plan, könnte die Ortsplanung am 27. November an die Urne.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen