Politik Luzerner Kantonsratsmitglieder sollen mehr Lohn erhalten Eine Gruppe von abtretenden Kantonsrätinnen und -räten rund um Mitte-Politikerin Yvonne Hunkeler möchte Parlamentsmitglieder höher entschädigen. Wie der Vergleich mit anderen Kantonen zeigt, verdienen Luzerner Volksvertreterinnen und -vertreter vergleichsweise gut. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Die Luzerner Mitte-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler (hinterste Reihe, zweite von links) stösst mit einem Postulat eine Diskussion über die Höhe der Entschädigungen für Parlamentsmitglieder an. Bild: Pius Amrein 28. November 2022)

Rund zwei Millionen Franken: So viel kosten die 120 Mitglieder des Luzerner Kantonsrats die Steuerzahlerinnen und -zahler pro Jahr. Auf diese Summe kommt, wer neben dem Honorar von durchschnittlich 13'556 Franken pro Ratsmitglied auch die Spesen von etwa 1000 Franken pro Person sowie die Entschädigungen von 15'000 Franken für jede der sechs Fraktionen sowie 1000 Franken pro Fraktionsmitglied berücksichtigt. Die Ansätze gelten seit 2009, als die Löhne letztmals und um das knapp Eineinhalbfache erhöht wurden (siehe Tabelle).

Nun soll wieder ein Schritt nach oben folgen, wie Mitte-Kantonsrätin Yvonne Hunkeler findet. Ein Mandat im Kantonsrat beanspruche zirka einen Tag pro Woche, und um diese 20 Prozent würden viele Politikerinnen und Politiker ihr Arbeitspensum reduzieren. «Die Kantonsratsentschädigung reicht aber oft nicht, um diesen Ausfall zu kompensieren», sagt die selbstständige Unternehmensberaterin aus Grosswangen. Eine «moderate Erhöhung» sei deshalb angemessen. Sie wäre laut Hunkeler auch «ein Anreiz und ein Zeichen der Anerkennung für das Engagement der Kantonsrätinnen und Kantonsräte».

Dank Verzicht auf Kandidatur keine Eigeninteressen im Spiel

Was «moderat» heisst, lässt die 2011 ins Parlament gewählte Mitte-Politikerin offen. Sie sagt aber, die Entschädigung müsse auch in Zukunft nicht dem quantitativen Engagement entsprechen, denn viele würden mehr als 20 Prozent für die Tätigkeit im Parlament aufwenden.

Doch warum hat die aktuelle Präsidentin der Kommission für Wirtschaft und Abgaben ihren Vorstoss ausgerechnet jetzt eingereicht? «Weil ich bei den nächsten Wahlen nicht mehr antrete. Als abtretende Parlamentarierin kann ich mich so ohne Eigeninteressen für das Anliegen einsetzen.» Ebenfalls genau geplant hat die frühere Vorsitzende der Aufsichts- und Kontrollkommission, wen sie um Unterstützung ihres Postulats anfragt: Es sollten nur Kolleginnen und Kollegen sein, die wie sie im Frühjahr auf eine erneute Kandidatur verzichten – von Irene Keller (FDP) über Isabella Schwegler-Thürig (SP) bis hin zu weiteren abtretenden Mitte-Ratsmitgliedern wie Hans Lipp, Christine Kaufmann-Wolf oder Josef Wyss.

Letzter Versuch für Spesenerhöhung scheiterte 2019 klar

Obwohl seit der letzten Anpassung 13 Jahre vergangen sind – was im Zentralschweizer Vergleich einer durchschnittlich langen Zeitspanne entspricht –, verlaufen Diskussionen über Löhne oder Spesen für Politikerinnen und Politiker oft emotional. Und sie nehmen bisweilen auch eine unerwartete Wende. So im Januar 2019, als der Luzerner Kantonsrat einen von der Staatskanzlei stammenden Vorschlag für eine Spesenentschädigung von jährlich 250 Franken für einen eigenen Laptop mit 91 zu 9 Stimmen geradezu abschmetterte – obwohl die Geschäftsleitung des Rats das Vorhaben mitgetragen hatte.

Es ist also gut möglich, dass Yvonne Hunkeler mit ihrem Vorstoss einen Shitstorm erntet. Zumal viele Arbeitnehmende trotz stark gestiegener Teuerung ohne Lohnerhöhung auskommen müssen und eine Anpassung der Honorare für Politisierende deshalb nicht nachvollziehen können. Hunkeler sagt, nach 13 Jahren unveränderter Entlöhnung sei es «legitim, über eine moderate Anpassung zu diskutieren». Und letztlich entscheide ja der Kantonsrat als Ganzes, ob er eine Erhöhung wolle oder nicht.

Mitte-Ratsmitglieder mit Pensum von durchschnittlich 18,2 Prozent

Wer neben der Teilnahme an Rats-, Kommissions- und Fraktionssitzungen viel arbeitet, also oft Vorstösse schreibt, in mehreren Kommissionen mitmacht und sich auf entsprechend viele Geschäfte vorbereiten muss, dürfte vor allem an einer Erhöhung der Grundentschädigung von 6000 Franken pro Mitglied und Jahr interessiert sein. Die Ansätze für Sitzungen sind mit 150 Franken pro Halbtag und 75 Franken für einen Abendtermin zwar auch nicht besonders hoch, gelten aber zumindest für alle Volksvertreterinnen und -vertreter gleich.

Wie eine gegenüber unserer Zeitung von Mitte-Sekretär Rico De Bona offen gelegte Umfrage bei der grössten Fraktion zeigt, wendete ein Mitte-Kantonsratsmitglied 2021 für das Amt laut eigenen Angaben durchschnittlich 18,2 Prozent seiner Arbeitszeit auf. Die Bandbreite war jedoch enorm und reichte gemäss De Bona von 10 bis 35 Prozent.

Als Kantonsrat zum Präsidium der Ortspartei verpflichtet

Neben dem Besuch von Sessionen, Fraktions- und Kommissionssitzungen sowie Parteianlässen kommt Zeit dazu für das persönliche Aktenstudium, für parteiinterne und -externe Absprachen sowie für das Schreiben von Vorstössen. Und es herrscht zumindest bei der Mitte die Erwartung, als Kantonsrätin oder Kantonsrat die Parteisektion des Wohnorts zu präsidieren – «ein weiteres, nicht abgegoltenes politisches Engagement», wie sich ein Ratsmitglied ausdrückt.

Von einem stark variierenden Zeitaufwand der Ratsmitglieder sprechen auch die Sekretärinnen und Sekretäre der anderen Zentralschweizer Kantonsparlamente. So sagt Beat Hug, Leiter des Obwaldner Rats- und Kanzleisekretariats, die 55 Mitglieder des Kantonsrats würden sich betreffend Aufwand und damit Entschädigung «sehr weit auseinander bewegen».

