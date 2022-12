Vereinigung Mitte 60plus im Kanton Luzern gegründet

Neue Studie Freiheitsindex von Avenir Suisse: Nähe zu Kirche bremst Zentralschweizer Kantone aus

In welchen Kantonen lässt es sich am freisten leben? Nicht in den Zentralschweizer Ständen, wie die wirtschaftsnahe Denkfabrik Avenir Suisse anhand von 30 zivilen und ökonomischen Indikatoren aufzeigt. Das Potenzial für höhere Platzierungen sei aber da.