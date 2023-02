Politischer Aschermittwoch «Die Schweiz ist in Gefahr» – SVP stimmt sich aufs Wahljahr ein Die Luzerner SVP lud zum politischen Aschermittwoch in die Festhalle Willisau. SVP-Präsident Marco Chiesa zeichnet dabei ein verheerendes Bild des Landes – einen Linksrutsch will er mit allen Mitteln verhindern. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 22.02.2023, 21.42 Uhr

In der Festhalle Willisau bestehen an diesem Mittwochabend keine Zweifel: Das ist eine Wahlkampfveranstaltung. Im Eingangsbereich stehen elf Plakate im typischen SVP-Stil, auf einem prangt der Kopf von Armin Hartmann, der am 2. April den Sitz seiner Partei in der Luzerner Regierung verteidigen will. Alles ist angerichtet für den politischen Aschermittwoch der SVP.

Kurz vor 20 Uhr wird es sehr laut in der Halle, als die Napf-Trychler Einzug halten. Im Gefolge laufen neben Hartmann zahlreiche Kantonsratskandidatinnen und -kandidaten in die Halle ein. Auch der Präsident der Schweizer SVP, Marco Chiesa, gibt sich die Ehre. Es kann losgehen.

Düstere Untergangsszenarien

Und Chiesa legt richtig los. Nach einer durchaus charmanten Begrüssung auf Italienisch drischt der Tessiner Ständerat im Stile eines SVP-Hardliners auf den politischen Gegner ein. Man müsse in diesem Wahljahr mit allen Mitteln einen Linksrutsch verhindern. Sonst sei es fertig mit Freiheit, Unabhängigkeit und Wohlstand. «Die linksgrüne Politik ist eine Selbstmord-Politik», poltert Chiesa in scharfen Worten. «Sie zerstört alles, was die Schweiz ausmacht.» Glaubt man dem SVP-Präsidenten, steht das Land kurz vor der Auflösung. Er warnt: «Die Schweiz ist in Gefahr.»

SVP-Präsident Marco Chiesa spricht in der Festhalle Willisau. Bild: Dominik Weingartner (Willisau, 22. Februar 2023)

Kontrastiert werden diese düsteren Untergangsszenarien von den Auftritten des Kaltbacher Entertainers Schösu, der zwischen den politischen Reden die Stimmung mit seinen Witzen und musikalischen Einlagen auflockert und die Lacher auf seiner Seite hat.

Hartmann hebt Verdienste der SVP hervor

Ebenfalls ein Kontrast ist die Rede von Armin Hartmann. Keine Spur von Untergang, im Gegenteil. «Dem Kanton Luzern geht es so gut wie nie zuvor», stellt er fest. Der SVP misst der Regierungsratskandidat einen grossen Anteil an diesem Zustand bei. Der Kanton sei in den vergangenen 30 Jahren – also seit dem Bestehen der Luzerner SVP – «aus dem Dornröschenschlaf erwacht». Tiefe Steuern für juristische Personen, Wettbewerbsfähigkeit und schlanke Strukturen: Das sei auch ein Verdienst seiner Partei.

Doch Hartmann warnt: «Der Kanton Luzern muss seine Finanzen wieder ins Lot bekommen.» Wegen der fehlenden Gewinnausschüttung der Nationalbank klaffe ein Loch in der Kantonskasse. «Es braucht jetzt eine klare Priorisierung der Aufgaben. Wir müssen das Notwendige vom Wünschbaren trennen.» Das Credo der SVP sei schon immer gewesen, man dürfe nicht mehr ausgeben, als man einnehme, so Hartmann. «Wenn wir diesen Grundsatz befolgen, braucht es auch keine Sparpakete.»

Der Wahlkampfleiter der Luzerner SVP, der Krienser Stadtrat Marco Frauenknecht, erinnert zuvor die Anwesenden an die Werte der Partei: «Wir wollen frei, sicher und eigenständig sein.» Das Motto im Wahlkampf laute nun: «mobilisieren, mobilisieren, mobilisieren.» In diesem Punkt hat die SVP durchaus Verbesserungspotenzial. Denn längst nicht alle Plätze in der Festhalle Willisau sind am Aschermittwoch besetzt. Dennoch ist Angela Lüthold-Sidler, Präsidentin der Luzerner SVP, bei ihrer Eröffnungsrede überzeugt: «Wir können unsere Sitzzahl ausbauen.»

