Politischer Aschermittwoch Markige Worte und unangenehme Wahrheiten: Mitte-Präsident Gerhard Pfister fordert mehr mutige Politiker Die Luzerner Mitte setzte sich an ihrer traditionellen Aschermittwochs-Veranstaltung mit der Grundversorgung auseinander. Parteipräsident Gerhard Pfister forderte mehr Mut von der Politik. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 22.02.2023, 19.53 Uhr

Mitte-Präsident Gerhard Pfister bei seiner Rede im Hotel Kreuz in Schüpfheim. Eveline Beerkircher (Schüpfheim, 22. Februar 2023)

Nach drei Jahren pandemiebedingter Pause ist wieder politischer Aschermittwoch in Luzern. Nach bayrischem Vorbild organisiert die Mitte seit einigen Jahren politische Anlässe im Entlebuch am ersten Tag nach der Fasnacht. Das Thema der diesjährigen Ausgabe im Hotel Kreuz in Schüpfheim: die Grundversorgung.

Dabei ging es vor allem um Strom, aber auch um Gesundheit und Ernährung. Mitte-Präsident Gerhard Pfister eröffnete den Redereigen vor den rund 150 Anwesenden mit einem für einen Politiker ungewöhnlichen Bekenntnis: «Ich habe mehr Fragen als Antworten zur Grundversorgung.» Zwei Grossereignisse sorgten für schwierige Zeiten, die Pandemie und der Krieg in der Ukraine, so Pfister. «Es gibt nichts mehr, das selbstverständlich ist.»

Er kritisierte, in der Schweiz sei es schwierig, politische Verantwortung genau zu adressieren. Deshalb fände er die Forderung von SVP-Doyen Christoph Blocher, es brauche einen «Strom-General» nicht schlecht. «Ob Blocher einem Strom-General allerdings Folge leisten würde, da habe ich meine Zweifel», meinte Pfister zur Erheiterung des Publikums.

«Wenn wir so weitermachen, scheitert die Energiestrategie»

Markige Worte wählte Urs Meyer, stellvertretender CEO des Energieversorgers CKW, in seinem Referat. Der Stromverbrauch werde weiter steigen, weil man Bereiche wie Mobilität oder das Heizen von fossilen Ressourcen frei machen und stattdessen auf Strom setzen will. «Es braucht einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien.»

Rund 150 Personen kamen ins Hotel Kreuz in Schüpfheim. Bild: Eveline Beerkircher (22. Februar 2023)

Meyer verwies auf das CKW-Wasserkraftprojekt in der Lammschlucht. «Das hat 15 Jahre gedauert, und die Energieernte ist halb so hoch wie ursprünglich geplant, weil man viele Kompromisse eingehen musste.» Die langen Verfahrenszeiten seien unhaltbar. «Wenn wir so weitermachen, scheitert die Energiestrategie.»

Strukturelle Probleme

Natürlich darf bei einer solchen Veranstaltung so kurz vor den Luzerner Wahlen auch ein bisschen Wahlkampf nicht fehlen. Zu diesem Zweck durfte sich die Mitte-Regierungsratskandidatin Michaela Tschuor mit ihrem Pendant von der SVP, Armin Hartmann, zu einem Podium mit Pfister und Meyer gesellen. Moderiert wurde es von Dominik Feusi, stellvertretender Chefredaktor des «Nebelspalters», der übrigens Mitglied des Vereins Politischer Aschermittwoch im Entlebuch ist.

Er wollte zuerst wissen, wer denn eigentlich verantwortlich sei für die Grundversorgung: der Staat oder die Wirtschaft? Urs Meyer benannte ein strukturelles Problem im Strommarkt. Die Versorger gehörten vor allem den Kantonen, das Energiegesetz sei aber vom Bund. «Struktur und Verantwortung fallen auseinander.» Armin Hartmann sagte, für ihn gelte das «Primat der Politik. Die Politik muss entscheiden, ob ein Markt privatisiert werden kann.» Michaela Tschuor brachte ihre Haltung folgendermassen auf den Punkt: «Es braucht so wenig Staat wie möglich und so viel wie nötig.»

Pfister setzt sich beim Spital Wolhusen in die Nesseln

Ein heisses Eisen im Kanton Luzern – und speziell im Entlebuch – sind die Diskussionen um die Zukunft des Spitals Wolhusen. Hartmann sagte, man müsse den Begriff Grundversorgung nun mit Inhalten füllen und das Ergebnis gesetzlich verankern. Tschuor sagte: «Wir müssen zuhören, was die Bevölkerung will.»

Hartmann und Tschuor wollen in den Regierungsrat gewählt werden, Gerhard Pfister konnte sich dagegen pointiert äussern – und setzte sich prompt in die Nesseln. Er erzählte, wie der Kanton Zug vor dreissig Jahren noch vier Spitäler hatte, jetzt seien es noch zwei. Und der Kanton habe mit die tiefsten Krankenkassenprämien in der Schweiz. «Was es braucht in der Gesundheitspolitik, sind mutige Politiker», sagte Pfister. «Man muss den Leuten auch die unangenehmen Wahrheiten sagen.»

Seine Andeutungen kamen bei einem Teil des Publikums nicht gut an, wie mehrere Wortmeldungen zeigten. So meinte etwa der Wolhuser Mitte-Kantonsrat Guido Roos, Mitglied des Vereins Pro Spital Wolhusen, wenn man die Zuger Situation flächenmässig auf den Kanton Luzern hochrechne, brauche Luzern vier bis sechs Spitäler.