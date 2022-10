Polizeisegler Skipper Schumacher und seine Segelcrew holten für die Luzerner Polizei WM-Bronze Auf dem Boot fernab des Festlands fühlt sich Roger Schumacher wie der König der Welt. Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Segler, er baut auch mal selber ein Boot mit Freunden. Roger Rüegger Jetzt kommentieren 25.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Roger Schumacher am Bootshafen Luzern. Bild: Pius Amrein (Luzern, 12. Oktober 2022)

Während Windkraft heute mancherorts für Streit sorgt, nutzt Roger Schumacher (57) die natürliche Energie seit Jahren: «Segeln ist die beste Art, die Batterien zu laden. Wenn ich auf dem Boot bin, gehört die Welt mir.» Der Polizist aus Ebikon ergreift das Steuer oft und erfolgreich.

Vor kurzem belegte er als Skipper des sechsköpfigen Lucerne Police Sailing Teams (LPST) bei den Polizei-Segelweltmeisterschaften in Kroatien den dritten Platz. Ja, die Luzerner Polizei stellt ein Segel-Team, obschon der Flotte der Wasserpolizei kein Segelboot angehört.

Segeln wird nur als Hobby gehisst

Das ist offensichtlich kein Handicap, wie die Resultate zeigen. Wobei keine der Polizeien, die an der WM starten, ein Segelboot als Dienstfahrzeug nutzt, wie Schumacher sagt: «Wir sind Hobby-Segler, die bei der Polizei angestellt sind.» Rund 100 Segler und Seglerinnen in 14 Teams waren es heuer. Allen wurden Boote des Typs «Bavaria 46» zur Verfügung gestellt. «Das ist ein 14.27 Meter langes Boot, das mit einem Gennaker auf dem Vorwindkurs gesegelt wird», zählt Schumacher technische Details auf.

Die Bedingungen waren für alle dieselben. Es liegt also beim Team. Das LPST sind Franz Vogel, Christian Oehen, Silvia Koller, Patrick Schwegler, Stefan Schnarwiler und eben Roger Schumacher. Zum erweiterten Team Kreis zählt auch Hanspeter Kurmann, der nicht dabei sein konnte. «Wir sind eine verschworene Einheit. Mit den Leuten kann man Pferde stehlen», sagt Polizist Schumacher. Man glaubt ihm aufs Wort. «Das Team ist uränig. Seit 2010 bestreiten wir zusammen die WM. Bei Polizeiregatten treten wir sogar seit 2007 an.»

Das Lucerne Police Sailing Team in Kroatien. Bild: PD

Entsprechend präsentiert sich die Bilanz. Bei ihrer ersten WM auf dem Bodensee hat die Luzerner Crew «nur» den sechsten Platz eingefahren. «Da waren wir nicht so gut», so der Skipper. Das Team steigerte sich. 2012 wurden sie in Hongkong Vizeweltmeister, auf der Isle of White in England gabs 2014 Bronze und 2016 holten sie in Kroatien den Titel.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Für Schumacher, der sich als schlechten Verlierer bezeichnet, ein unvergessliches Erlebnis. Als Vizeweltmeister 2018 und dem aktuellen dritten Platz kann er aber gut leben.

Gute Zeit an Bord ist mehr Wert als eine Spitzenzeit

Seine frühere Sichtweise, der Zweite sei der erste Verlierer, ist relativiert: «Wenn wir eine Regatta als Fünftplatzierte abschliessen und eine gute Zeit zusammen hatten, ist das mehr Wert, als wenn wir siegen, aber einander so auf den Senkel gehen, dass wir froh sind, wenn wir uns nicht mehr sehen müssen.» Er sei zu alt, um beim Segeln Stress zu erleben.

«Ich will nur den positiven Stress beim Start, wo wir Schiff an Schiff nebeneinander bolzen und alle ein Smile auf dem Gesicht haben, wenn’s funktioniert.»

Wie in Kroatien. Am ersten Tag schlossen die Luzerner ihre Läufe als erste und zweite ab. «Wir rechneten uns einen Spitzenplatz aus. Doch dann kamen die Slowenen. Sie hatten einen Kollegen als Koch dabei, der auf einem separaten Boot mitfuhr und das Gepäck mitführte, weshalb ihr Wettkampfboot leichter war. Wir hingegen hatten unser Equipment an Bord. Am Schluss hatten sie die Nase vorne, auch weil sie sehr gute Segler sind», gibt der Sportsmann zu. Die Idee einer Polizei-WM sei neben dem Wettkampf auch, mit Kollegen aus aller Welt Seemannsgarn zu knüpfen und berufliche Themen zu besprechen.

Vorbereitet hatten sie sich auf dem Urnersee. Zu einem Boot für sechs Leute kam Schumacher zufällig: «Eines Tages rief mich ein unbekannter Bootsbesitzer an. Er habe in der Zeitung gelesen, dass ich ein guter Segler sei.» Der Mann bot Schumacher an, sein High-Tech-Boot des Typs «Blu30» zu bewegen. Schumacher glaubte, die Sache müsse einen Haken haben. «War es nicht. Der Besitzer konnte das Boot nicht ohne Verlust verkaufen und er hatte keine Zeit, selber zu segeln. Weil die «Blu30» mit einem Gennacker ausgestattet ist, nutzten wir sie als Trainingsboot.»

Mit Freunden ein Boot gebaut und damit Regatten gefahren

Schumacher weiss auch, wie man Boote baut. Mit drei Kollegen realisierte er 2005 das Projekt «Fleur du Vent», ein 6,6 Meter langes Segelboot aus Holz. «Das gibt es noch, wir hatten eine coole Zeit. Ein paar Saisons fuhren wir damit den VC-Cup, einmal haben wir sogar gewonnen. Weil wir die einzigen in dieser Klasse waren, konnten wir mit Ausgleichsfaktor fahren. Das ist, wie wenn 2-CV gegen Porsche fahren. Damit stiessen wir in der Schweiz Diskussionen an», blickt er zurück. Später stieg er aus. «Beim Regattasport ist das fairste, wenn alle dasselbe Boot fahren. Darum schaffte ich eine «Platu25» an.»

Er ist auch Prüfungsexperte. Wer die Segelprüfung ablegt, tut dies vielleicht unter Schumachers wachen Augen. Tipp: Kein Stress auf dem Boot.

Weitere Infos zum Lucerne Police Sailing Team: www.lpst.ch

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen