Porträt Er hat mit Gaunern und Heiligen zu tun: Christian Renggli ist Jurist und Chorleiter Bei den Luzerner Gerichten ist Christian Renggli Ansprechpartner für Medien. Doch eigentlich ist der 46-Jährige aus Hildisrieden ausgebildeter Musiker: Bei zwei Pfarreien leitet er Chöre – und auf der Bühne blättert er auch mal in fremden Noten. Roger Rüegger

Christian Renggli als Chorleiter bei der Probe. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen. 29. September 2022)

Als Informationsbeauftragter ist Christian Renggli die Stimme der Luzerner Gerichte. Der 46-Jährige trat 2015 seine Stelle als stellvertretender Generalsekretär an, wechselte vor drei Jahren in die Kommunikation, wo er heute im 60-Prozent-Pensum tätig ist. Das Jura-Studium schloss er in Luzern mit dem Anwaltspatent ab: «Ich bin ein politisch interessierter Mensch. Es war immer die Idee, nach meiner Ausbildung als Kirchenmusiker noch eine andere Richtung einzuschlagen. Die Rechtswissenschaft war ein pragmatischer Entscheid.»

Während sich Renggli für das Gericht in Worten mitteilt, bedient er sich in seinem zweiten Beruf dem Klang. Seine Leidenschaft für Klassische Musik bringt er als Leiter der Kirchenchöre von Baar und Steinhausen sowie der gregorianischen Choralschola zum Ausdruck. Als Chorleiter ist er bei den beiden Pfarreien zu 35 Prozent engagiert.

Von der Blockflöte zum Konzertdiplom Orgel

Die Muse küsste ihn früh. Der zweifache Vater fand als Schüler in Hildisrieden und am Gymnasium Beromünster Gefallen an der Musik. «Mein erstes Instrument war die Blockflöte, das zweite das Klavier. Am Gymi entdeckte ich die Orgel und ich hatte immer schon Freude am Singen. Deshalb schloss ich mich einem Chor an», führt er aus. Die Ausbildung an der Akademie für Schul- und Kirchenmusik in Luzern war naheliegend. Abgeschlossen hat er an der Musikhochschule Basel mit dem Konzertdiplom Orgel.

Wegweisend war für ihn die Zeit vor 16 Jahren in Paris. Ein Stipendium ermöglichte ihm einen einjährigen Aufenthalt, wo er an der «Cité Internationale des Arts» an einem Konservatorium Orgelimprovisation studierte. «Als Zuschauer war ich oft in der Oper. An diese inspirierende Zeit erinnere ich mich gerne», schweift Renggli in die Vergangenheit zurück.

Studium als Organist und Chorleiter finanziert

Orgel spielt er derzeit kaum, dies tat er während der Ausbildung hingegen regelmässig. «Das Studium der Rechtswissenschaften finanzierte ich mir als Organist und Chorleiter. Heute springe ich nur im Notfall ein.» Wobei er die Freude daran nicht verloren habe, aber: «Als Organist bin ich ein Einzelkämpfer. Mir liegt die Arbeit in der Gemeinschaft jedoch mehr am Herzen. Beim Blickkontakt mit dem Chor fühlt man die Verbindung, die Konzentration. Wenn über 60 Sängerinnen und Sänger am selben Strick ziehen, baut sich eine Kraft auf, das hat Qualität.»

Christian Renggli ist auch ein leidenschaftlicher Musiker. Bild: Matthias Jurt (Steinhausen. 29. September 2022)

Mit dem Chor realisiert er auch grössere Projekte, wo die Besetzung mit professionellen Stimmen erweitert wird. Aktuell steht der Gottesdienst an der Steinhauser-Chilbi vom 22. Oktober um 17 Uhr in der Matthiaskirche auf der Agenda. Thema ist «Dschungelbarock», Musik der jesuitischen Missionare aus dem 18. Jahrhundert. Der Chor singt Teile aus der Missa Palatina. «Für dieses Ergebnis ist die Zusammensetzung elementar. Es gilt, die ideale Wahl zu treffen und auf den Punkt bereit zu sein, wenn wir die Rakete starten.»

Bei Gottesdiensten die Leute bei der Stange halten

Bei Sonntagsgottesdiensten ist der Chor einmal im Monat im Einsatz. Für Renggli sind die Vorbereitungen alles andere als Routine. Er erachtet es als Herausforderung, mit dem Gottesdienstleiter ein Programm zusammenzustellen, das sich ergänzt. «Es geht dabei auch darum, die Besucher bei der Stange zu halten. Eine Frage, die sich Liturgen stellen sollten, ist: Weshalb kommen die Leute? Es ist vorstellbar, dass das Interesse in Zukunft nicht mehr der Institution Kirche gilt, sondern mehr der Musik. Es gibt viele Kulturchristen, die sich auf Vorträge unserer Chorgemeinschaft freuen.»

Wie sehr diese Leute mit dem Glauben verbunden sind, beschreibt er so: «Man muss sich damit auseinandersetzen.» Passend dazu schildert er eine Szene, als eine ältere Chorsängerin auf eine «vorsintflutliche» Predigt eines noch älteren Kaplans reagierte. «Sie war an der Musik interessiert, lauschte aber aufmerksam dem Liturgen – und protestierte prompt, weil sie fand, so gehe das nicht.» Renggli empfand dieses Erlebnis als «recht lässig». «Die Gottesdienste sind der Frau wichtig für ihre Lebensgestaltung. Und unsere Musik ist ein Teil davon.»

Christian Renggli hat viele Gesichter. Am Lucerne Festival trifft man ihn als Gast, er ist aber auch praktisch unsichtbar als Notenwender der Pianisten auf der Bühne zugegen. Mit seiner Familie fährt er gerne in die Zentralschweizer Berge, wo er tief Luft holt. Zuletzt genoss er Ferien in Norditalien, wo ihn neben dem Kulturgut Musik auch die Kulinarik magisch angezogen hat. Die Kultur zieht sich wie ein roter Faden durch Rengglis Leben. Vom Chorleiter über das Orgelspiel via Notenwender bis hin zur eigenen Küche, wo er gerne mit dem Kochlöffel den Ton angibt. Die französische Küche, welch Überraschung, hat es ihm besonders angetan.

