Postulat Regierungsrat über Teilzeitarbeit «Kanton Luzern ist ein Vorbild für andere» In der Verwaltung des Kantons Luzern sollen mehr Teilzeitstellen angeboten werden, fordern die Grünen. Luzern ist bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie längst spitze, kontert die Regierung. 28.02.2023, 00.01 Uhr

Für die Luzerner Exekutive ist klar: Wer beim Kanton arbeitet – zum Beispiel im Regierungsgebäude – ist bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie gut gestellt. Bild: Pius Amrein (18. August 2021)

Für die Grüne Kantonsrätin Bärbel Horat ist klar: Alle neu zu besetzenden Stellen in der kantonalen Verwaltung sollen in einem Teilzeitpensum angeboten werden. So könne sich die Verwaltung als attraktive Arbeitgeberin im Wettbewerb um Fachkräfte positionieren, schreibt Horat in ihrem Postulat.