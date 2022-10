Gesundheit Chef der günstigsten Krankenkasse zum Prämienschock: «Ich bin auch überrascht» Die Krankenkasse Luzerner Hinterland bietet im nächsten Jahr die günstigste Prämie an. Dabei hat die Versicherung aus Zell ebenfalls mit steigenden Kosten zu kämpfen, sagt Geschäftsführer Bruno Peter. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 20.10.2022, 05.00 Uhr

Sie taucht beim Prämienvergleich regelmässig ganz vorne auf: die Krankenkasse Luzerner Hinterland (KKLH). Auch in der Übersicht für das kommende Jahr lindern ihre Zahlen den Prämienschock. Was ist das Geheimnis? Zauberei ist es nicht, sagt Bruno Peter, seit 30 Jahren Geschäftsführer.

Bruno Peter, Geschäftsführer der Krankenkasse Luzerner Hinterland. Bild: PD

Die Krankenkasse Luzerner Hinterland ist für die Prämienzahlenden im Kanton Luzern regelmässig am günstigsten, auch nächstes Jahr. Wie schaffen Sie das?

Bruno Peter: Wir beachten in erster Linie unsere Kostenentwicklung und schielen danach auf die Konkurrenz. Unsere Prämien sind eher tief, weil wir nur wenige verschiedene Modelle anbieten. Lange Zeit boten wir nur das traditionelle Modell an und ergänzten es später mit dem Hausarztmodell. Je mehr Kundinnen und Kunden einem Modell angehören, desto tiefer ist grundsätzlich der Aufwand.

Und das Telmed-Modell?

Das haben wir erst letztes Jahr eingeführt, weil es coronabedingt, hilfreich und nützlich wurde. Anfänglich wurde es nur zögerlich genutzt. Da die Prämien dadurch günstiger sind, wächst der Anteil der Nutzer. Es ist offensichtlich, dass sich vor allem gesunde Personen die günstigeren Krankenkassen aussuchen und deshalb auch gewillt sind zu wechseln.

Was meinen Sie damit?

Eine Krankenkasse hat einen schweren Stand, wenn zu viele Kunden die günstigsten Prämien im günstigsten Modell auswählen. Deshalb zögerten wir lange, neben dem traditionellen Modell mit freier Arztwahl das Hausarztmodell und nun das Telmed-Modell einzuführen. Andere Kassen bieten zwischenzeitlich mehrere zusätzliche alternative Modelle an.

Sie haben die Kosten angesprochen. Wie halten Sie diese tief?

Die Kosten steigen auch bei uns kontinuierlich. Tendenziell passiert das bei allen Kassen. Nehmen wir als Beispiel den Risikoausgleich: Hier wurde früher nur nach Alter und Geschlecht unterschieden. Kassen mit dem grösseren Anteil an älteren Kunden wurden von jenen Kassen mit jüngeren Kunden ausgeglichen entschädigt. Dieses System wurde immer verfeinert und führte schliesslich dazu, dass viele Billigkassen vom Markt verschwanden. Die KKLH ist glücklicherweise in der Lage, dass sie einen guten Mix an heterogenen Kundinnen und Kunden hat. Ich wage zu behaupten, dass wir auf der Verwaltung immer bemüht sind, recht effiziente Arbeitsabläufe zu haben, zaubern können wir jedoch auch nicht.

Der Vorsprung auf die nächst günstigere Kasse scheint zu schrumpfen. Wegen des Risikoausgleichs?

Das ist der Hauptgrund. Es war ein politisches Ziel, dass die «Jagd auf gute Risiken» abnehmen soll. Gleichzeitig können die Kassen sich mit tiefen Verwaltungskosten allein nicht abheben. Wenn die Verwaltungskosten im Durchschnitt fünf Prozent des Gesamtaufwands ausmachen und wir in diesem kleinen Bereich drei Prozent besser sind, wirkt sich das höchstens marginal auf die Prämien aus. Alles andere ist eine Illusion.

Ihre Kasse zählt rund 19’000 Mitglieder. Warum wechseln nicht mehr Prämienzahlende zu Ihnen?

In den letzten paar Jahren bemühten wir uns, den Bestand an Mitgliedern möglichst auf dem gleichen Stand zu halten. Das war nicht einfach, da wir in dieser Zeit unser Angebot ausbauten und der Markt für das traditionelle Modell, wo wir unsere Stärke haben, eher durch «modernere» Modelle ersetzt wurde. Zudem wussten wir jeweils nicht im Voraus, wie wir im Vergleich zur Konkurrenz preislich dastanden. Tatsächlich waren wir mit Telmed im Einführungsjahr nicht bei den günstigsten Kassen, was sich zum Glück auf das kommende Jahr ändern wird. Das Gleiche passierte auch beim Hausarztmodell.

Die Prämien steigen nächstes Jahr schweizweit um durchschnittlich 6,6 Prozent an. Bund und viele Kantone weiten ihre Prämienverbilligungen aus. Wohin führt diese Entwicklung?

Wenn ich das wüsste! Ich bin auch überrascht ob dieser Entwicklung. Entweder läuft es auf einen grossen Knall hinaus oder dieses Szenario dreht sich so weiter. In diesem Falle droht dem Mittelstand die Gefahr, in die Armutsfalle abzudriften. Wir müssen uns bewusst sein, dass das gesamte Gesundheitswesen jedes Jahr 84 Milliarden Franken kostet. Davon laufen «nur» 34 Milliarden über die Krankenversicherungen, der Rest betrifft andere Versicherungen oder die Steuerzahler. Wenn von diesen 50 Milliarden Franken nur schon 2 bis 3 Milliarden Franken in die Grundversicherung verschoben werden, würden die Prämien wiederum um 5 Prozent steigen. Immer mehr wollen sich etwas vom ganzen Kuchen abschneiden, niemand will jedoch bei Leistungen etwas kürzen, nur immer weiter ausbauen. Da liegt das grosse Problem.

Auch längerfristig dürften die Gesundheitskosten steigen. Griffige Reformen aber fehlen. Was muss sich aus Ihrer Sicht konkret ändern?

Auch hier habe ich kein brauchbares Rezept! Einerseits haben manche gesunde Personen das Gefühl, dass andere wegen jedes Juckreizes zum Arzt rennen. Fakt ist aber auch, dass wir erst nach einem Arztbesuch wissen, wie es um unsere Gesundheit steht. Ein harmloses Muttermal kann sich plötzlich als unheilbare Krankheit entpuppen.

Das Notfallzentrum des Luzerner Kantonsspitals: Nicht jeder Patient ist wegen eines tatsächlichen Notfalls hier. Pauschale Vorwürfe lässt Bruno Peter aber nicht gelten. Bild: Corinne Glanzmann (8. Juni 2017)

Kürzlich wurde publik, dass Ärzte und Apotheken teilweise erfundene Coronatests abgerechnet haben. Kommen die Krankenkassen mit ihren Kontrollen überhaupt noch nach?

Diese Vorfälle haben mich überrascht. Unglaublich, dass so etwas in diesem Ausmass passieren konnte! Das Bundesamt für Gesundheit hat die Testkosten den Krankenkassen zurückerstattet. Wir waren also nur Durchlauferhitzer. Es galt ja die Devise, die Tests unbürokratisch abzuwickeln, ebenso wie bei der Härtefallunterstützung für Firmen. Selbst wenn mehr Ressourcen für Kontrollen zur Verfügung gestanden hätten, wären wir den «schwarzen Schafen» nicht auf die Schliche gekommen. Auf der Rechnung allein ist ja nicht ersichtlich, ob ein Kunde den Test tatsächlich gemacht hat oder eben nicht. Für die Steuerzahler ist dieses unschöne Vorkommnis auf jeden Fall ärgerlich.

Vorausgesetzt, die Prämien gleichen sich weiter an: Wird dann eine Einheitskasse absehbar?

Wenn Leistungen und Prämien sich praktisch angleichen, würde ich das nicht ausschliessen. Der Druck dahin ist mit der aktuellen Entwicklung jedenfalls nicht geringer geworden. Aber eine Einheitskasse hätte den Nachteil, dass kein Druck, sprich kein Wettbewerb mehr da wäre, die Leistungen zu überprüfen. Und für höhere Prämien müsste sich auch niemand rechtfertigen. Es ist also ein Teufelskreis.

Bruno Peter (63) ist seit 1992 Geschäftsführer der Krankenkasse Luzerner Hinterland (KKLH). Die Versicherung mit Sitz in Zell ist in zehn Kantonen tätig, legt aber ihr Hauptaugenmerk auf das Luzerner Hinterland.

