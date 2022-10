Zentralschweizer Coiffeurbetriebe kämpfen um ihre Existenz

Preiserhöhungen und Notfallplan Erst Lockdown und jetzt Krieg: So kämpfen Zentralschweizer Coiffeurbetriebe um ihre Existenz Steigende Kosten für Haarfärbemittel, Strom und Personal beunruhigen eine ganze Branche. Erste Betriebe sehen sich gezwungen, die Teuerung an ihre Kundinnen und Kunden weiterzugeben, andere haben die Krisen der letzten Jahre erst gar nicht überstanden und müssen ihr Geschäft schliessen. Robino Rich Jetzt kommentieren 26.10.2022, 05.00 Uhr

Der Besuch beim Coiffeur ist für viele Entspannung pur. Gleichzeitig nutzen viele Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, auf dem Coiffeurstuhl über ihre Probleme und Sorgen zu sprechen. Bild: Pius Amrein

Für viele ist es ein monatliches Pflichtprogramm: der Besuch beim Coiffeur. Nicht selten wird auf dem Coiffeurstuhl über persönliche Probleme gesprochen. Es sind Probleme wie die ständig steigenden Preise für Lebensmittel wie Brot oder die Angst davor, «dass im Winter wieder ein Lockdown kommt oder man aufgrund mangelnder Energie nicht mehr heizen kann», erzählt Angelika Küchler, Geschäftsführerin vom Coiffeur Rapunzel in Kägiswil. Seit zehn Jahren führt sie ihren Salon gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Jennifer Wüthrich. Jetzt reagiert sie erstmalig seit Beginn der Coronakrise auf die steigenden Preise für Stylingprodukte und Energie.

«Während des Lockdowns haben wir es noch geschafft, unsere Mehrausgaben nicht an unsere Kundinnen und Kunden weiterzugeben. Im September sahen wir uns aufgrund immer höherer Ausgaben dann aber dazu gezwungen, unsere Preise anzupassen.»

In Kägiswil hat man die Preise um rund 2 Franken erhöht, doch längst nicht alle zeigen dafür Verständnis: «Manche Kundinnen und Kunden zeigen sich überrascht. Wieso weiss ich nicht. Schliesslich sind die Ausgaben für uns alle gestiegen und als Chefinnen eines kleinen Betriebes, können wir die Teuerung einfach irgendwann nicht mehr selbst tragen.» Bei Küchler und Wüthrich bezahlen die Kundinnen und Kunden Festpreise. Das sei branchenüblich. Wüthrich: «Wir ersparen uns Preisdiskussionen oder gar Verhandlungen mit der Kundschaft.»

Individuelle Preise statt Festpreise

Bei l‘atelier h19 Coiffeur Luzern hat man sich bewusst für ein anderes Preismodell entschieden. «Wir haben keine festen Standardpreise, sondern schauen uns jede Kundin und jeden Kunden vor einem Schnitt oder einem Farbservice an und berechnen unseren Preis individuell je nach vorliegender Haarsituation und dem benötigtem Material- sowie Zeitaufwand», erklärt Stefan Jurendic, Marketingverantwortlicher bei l'atelier h19. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Sandra betreibt er den Salon an der Habsburgerstrasse in Luzern.

«Uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeitenden fair und anständig entlohnt werden.» Das Ehepaar weiss, «dass wir Kleinunternehmer uns gegenseitig unterstützen müssen. Nur wenn wir unsere Stylistinnen und Stylisten gut und zeitgemäss bezahlen, können sie das Geld auch wieder in anderen Betrieben wie z.B. einer Bäckerei ausgeben».

Eine Stylistin von l'atelier h19 färbt einer Kundin die Haare. Bild: Pius Amrein

Preiserhöhungen von Strom und Stylingprodukten mussten bisher noch nicht an die Kundschaft weitergegeben werden. «Da wir bereits vor dem Ukraine-Krieg und der Coronakrise unsere Preise genau berechnet hatten, können wir die Teuerung unserer verwendeten Produkte ausgleichen.»

Nicht alle Geschäfte haben die Krisen überlebt

Es sind Produkte wie die, die Sonja Kälin seit 32 Jahren in ihrem Fachgeschäft für Coiffeurbedarf Cobe in der Luzerner Pfistergasse verkauft. «Ich verkaufe Bürsten, Haartrockner, Haarfarben und vieles mehr. Eben das, was der professionelle Anwender braucht», erklärt Kälin. Als sie 1990 im Betrieb der damaligen Eigentümer angefangen hatte, war von einer Krise noch nichts zu spüren.

«Unsere Kunden wussten unsere Auswahl immer zu schätzen.»

Vor 18 Jahren übernahm Kälin den Laden. Das Geschäft lief gut, bis vor vier Jahren Detailhändler Otto's damit angefangen hat, ihre Profiprodukte von Schwarzkopf, L’Oréal und Co. zu Kampfpreisen zu verkaufen. «Plötzlich haben wir entdeckt, dass Otto's unsere Produkte zu unserem Einkaufspreis anbietet. Da können wir einfach nicht mithalten.» Um Personalkosten und sonstige Geschäftsausgaben decken zu können, musste Kälin bis zu 50 Prozent mehr für die Produkte verlangen.

Als die Corona-Lockdowns angeordnet wurden und Kälin ihr Geschäft vorübergehend schliessen musste, «haben viele unserer Kunden eben online eingekauft. Zurückgekommen sind die wenigsten», erzählt sie wehmütig zwischen den halb leeren Regalen mit grossen Rabattschildern.

Irene Kälin ist mit ihrem Geschäft für professionellen Coiffeurbedarf seit 32 Jahren eng verwurzelt. Nun schmerzt es sie zu sehen, wie viele Kunden sich lieber online ihre Haarprodukte besorgen. Bild: Robino Rich

Die Eigentümerin sagt, dass sie vermutlich in naher Zukunft den Laden schliessen werden müssen. Bis dahin versucht sie in der Pfistergasse zumindest noch die Personalkosten zu decken.

Männer verabschieden sich vom klassischen Coiffeur

Emmanuel Sampang arbeitet seit 2020 im Herrensalon. Bild: Patrick Hürlimann

Ein klarer Trend zeigt sich bei den Herren. Immer mehr Männer entscheiden sich gegen den Besuch eines klassischen Coiffeurstudios und buchen einen Termin in einem Barber-Shop. Diese Salons im 50er-Jahre-Look haben sich auf maskulin-modische Looks spezialisiert. Nicht selten werden dort auch Bärte in markanten Formen geschnitten und getrimmt. Einer dieser Barber-Shops ist Finest Barbers im Hallwilerweg.

Seit der Eröffnung im September 2020 musste Inhaber Joel Blattner die Preise bisher nicht erhöhen. Ausserdem hat Blattner am Hallwilerweg bisher keinen «Einbruch unserer Kundenzahlen festgestellt, im Gegenteil. In den letzten Monaten fragen uns sogar eher deutlich mehr Neukunden an.» Viel mehr kämpft die Branche in Luzern damit, «neue Mitarbeiter zu finden», erzählt Mitarbeiter Emmanuel Sampang, der seinen Chef Joel Blattner tatkräftig unterstützt. «Zu uns kommen auch regelmässig externe Coiffeure, die sich bei uns die Haare schneiden lassen und ebenfalls von zu wenig und unqualifizierten Bewerbungen erzählen.»

Barber Emmanuel Sampang schneidet einem Kunden die Haare. Bild: Patrick Hürlimann (13. Oktober 2022)

Mit Notfallbox für den Ernstfall vorbereitet

Auch bei Hesse Hairstyle an der Löwenstrasse Luzern kennt man dieses Problem. «Wir sind auf die Schulen zugegangen und haben versucht, den Beruf als Hairstylistin und Hairstylist bei den zukünftigen Lernenden wieder interessanter zu machen», erzählt Barbara Widmer. «Aber auch wir als Unternehmen sind gefordert, für die nachkommende Generation ein attraktiver Arbeitgeber zu sein», erzählt Barbara Widmer, eine der zwei Geschäftsführerinnen.

Leere Plätze an der Haarwaschstation. Die Zentralschweizer Coiffeure freuen sich trotz Krise auf ihre Kundschaft. Bild: Pius Amrein

Seit 14 Jahren führt Manuela Hesse den Salon beim Löwendenkmal. Zwar schaffte sie es trotz ständig gestiegener Kosten für Energie, Personal und Stylingprodukte, ihre Preise zu halten. Aber es musste «im März eine Anpassung gemacht werden», berichtet Hesse. Sämtliches Verbrauchsmaterial wie Haarfärbemittel, Shampoo, Haarspray etc. sei teurer geworden. Weiter erzählt sie, dass «jetzt der denkbar ungünstigste Zeitpunkt für die Preiserhöhung ist, dennoch hätten wir auch ohne Corona und Krieg die Preise angepasst, um faire Löhne zahlen zu können».

«Die grossen Auswirkungen werden wir alle vermutlich sowieso erst in den nächsten zwei Jahren bemerken.»

«Beim Thema Energiesparen wollen wir deshalb auch unsere Mitarbeitenden mit ins Boot ziehen», erklärt Hesse weiter. «Wir alle sind gefordert, unseren Beitrag zu leisten, um den Energieverbrauch zu senken.» Einerseits werde im Salon künftig auf eine LED-Beleuchtung umgestellt, «anderseits werden wir unser Verhalten rund um das Thema Energiesparen im täglichen Arbeitsablauf optimieren.» An der Löwenstrasse wurde dies in Verbindung mit einem Notfallplan dem zwölfköpfigen Team vermittelt. «Unser Plan sieht vor, dass bei einem Stromausfall der Gästeservice so gut wie möglich fertiggestellt werden kann.»

Konsumentenpreise werden nicht vorgegeben

Der Verband Schweizer Coiffeurgeschäfte Zentralschweiz kann generell keine Empfehlung zur Preiserhöhung geben. «Das Coiffeurgeschäft ist individuell. Alle Salons arbeiten mit verschiedenen Produkten. Da sich auch die Ausgaben für Strom, Miete und Personal stark unterscheiden, müssen alle Inhaber ihre Preise selbst gestalten», sagt Mirjam Blättler-Ambauen, Präsidentin des Zentralschweizer Verbandes. Seit 18 Jahren betreibt sie in Beckenried ihren eigenen Salon H₂O. Ihr siebenköpfiges Team musste in den letzten Wochen und Monaten ebenfalls noch keine Preise anheben. Die grossen Ketten wie Gidor Coiffeur und Easy Hair wollten auf Anfrage keine Auskunft zu einer möglichen Preisanpassung geben.

