«Prix musique» Blasmusik-Wettbewerb: Junge Flötistin setzt sich gegen 5000 Teilnehmer durch Im Finale des wichtigsten Schweizer Blasmusik-Nachwuchswettbewerbs erreichte die 17-jährige Flötistin Delia Steiner aus Kastanienbaum den ersten Rang. Der Prix Musique ermöglicht ihr in der Region ein Preisträgerkonzert mit einem Orchester der Schweizer Armee. Urs Mattenberger 30.08.2022, 17.25 Uhr

Gewinnerin der Prix Musique: Delia Steiner aus Kastanienbaum. Yvonne Bollhalder

Die 17-jährige Flötistin Delia Steiner aus Kastanienbaum gewann den Prix Musique und setzte sich damit an der wichtigsten Wettbewerbsveranstaltung für den Schweizer Blasmusik-Nachwuchs gegen zwei weitere Finalisten durch. Der Wettbewerb wird vom Schweizer Blasmusikverband in Zusammenarbeit mit dem Kompetenzzentrum Militärmusik durchgeführt und fand dieses Jahr in Chur statt. Der Prix Musique steht den Siegern von regionalen oder kantonalen Solistenwettbewerben offen. Die drei Finalisten hatten sich zuvor gegen insgesamt 5000 Teilnehmende durchgesetzt. Die international zusammengesetzte Jury sprach Delia Steiner den Preis zu nach dem Vortrag ihres Finalstücks zusammen mit dem 60-köpfigen Symphonischen Blasorchester Schweizer Armeespiel.

Nebst Barpreisen und einem Pokal für die drei Finalisten ermöglicht der Preis Delia Steiner als Gewinnerin einen Auftritt mit einem Orchester der Schweizer Armee in ihrer «Wohnregion». Dieses Preisträgerkonzert bietet oft auch ein Sprungbrett für eine weitere musikalische Karriere. Der Schweizer Blasmusikverband verlieh an diesem Anlass zudem den Stephan Jaeggi-Preis, die höchste Auszeichnung im Schweizer Blasmusikwesen, an den Bündner Komponisten, Dirigenten und Musikanten Arnold Spescha für sein Wirken zu Gunsten der Schweizer (Blas-)Musik.