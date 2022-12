Pro & Contra Etwas schenken zu Weihnachten – oder lieber doch nicht? Unter einigen Weihnachtsbäumen türmen sich die Geschenke, bei anderen bleibt der Platz leer. Für Fabienne Mühlemann bedeutet Schenken, sich über andere Menschen Gedanken zu machen. Alexander von Däniken schenkt lieber in passenden Momenten. Fabienne Mühlemann, Alexander von Däniken 05.12.2022, 05.00 Uhr

Pro: Das Schöne ist, sich Gedanken über eine Person zu machen

Als Kind haben mich Geschenke oftmals zu Tränen gerührt. Wenn aus dem Geschenkpapier ein Spielzeug oder ein Plüschtier, das ich mir gewünscht hatte, rausguckte, waren das totale Glücksmomente, an die ich mich noch heute erinnere. Daran hat sich nichts geändert: Immer noch erfreue ich mich an Präsenten jeglicher Art. Es bedeutet, dass jemand an mich gedacht hat, es ist eine Aufmerksamkeit.

Fabienne Mühlemann

Natürlich stimme ich zu: Schenken kann während der Weihnachtszeit stressig sein, wenn man zu spät beginnt – das habe ich auch schon erlebt. Doch das eigentlich Schöne daran ist nicht das Besorgen, sondern das sich Gedanken machen. Was passt zu meinen Geschwistern? Haben meine Eltern mal etwas erwähnt, was sie gerne unternehmen würden? Wie könnte ich meinen Grosseltern eine Freude machen? Man befasst sich intensiv mit einer Person, denkt über sie nach – und gerade das macht das Schenken zu einer tollen Sache.

Denn häufig sind wir so mit uns selber beschäftigt, dass wir unsere Mitmenschen vergessen. Sich wieder ins Bewusstsein zu rufen, was die andere Person ausmacht oder woran sie Freude hat, zeigt Wertschätzung. Weihnachten ist dazu der perfekte Anlass.

Es muss auch nicht etwas Materielles sein. Man kann auch Zeit schenken. Gerade, wenn man sonst im Alltag kaum Zeit füreinander hat. Wie ein Überraschungsausflug oder ein Gutschein zum Essen – am besten dann möglichst schnell ein Datum vereinbaren, damit die Einladung nicht verstaubt.

Contra: Das Wichtigste hat in keiner Schachtel Platz

Bei den meisten kommt sie noch: Die Zeit, in der man sich Gedanken über ein Weihnachtsgeschenk für X und Y macht. Und ja, im besten Fall wird deshalb auch über die Empfängerin und den Empfänger des Präsents nachgedacht. Aber warum braucht es einen Anlass wie Weihnachten, um sich in Erinnerung zu rufen, wer einem etwas bedeutet? Und ob Sugo und Söckli originell genug sind?

Alexander von Däniken

Ich will keine Debatte über die Bedeutung religiöser Feiertage losbrechen. Genauso wenig geht es mir um Kritik am Weihnachtsgeschäft – auch wenn die kitschigen Dekorationen in den Geschäften und die riesigen Mengen an Retouren im Januar (da haben wohl nicht alle genügend an die beschenkte Person gedacht ...) dazu einladen würden. Ich mache selbst gerne Geschenke – aber nur, wenn sie passen. Das ist fast immer unter dem Jahr. Wenn ich nicht bis Weihnachten warte, um ein Geschenk zu überreichen, sorge ich für eine schöne Überraschung und zeige, dass mir die Person gerade in jenem Moment viel bedeutet.

Für Kinder sind Rituale und Narrative wichtig, für sie können an Weihnachten auch Geschenke dazugehören. Den Erwachsenen – das steht ja auch auf jeder Weihnachtskarte – wird anderes gewünscht: Zeit mit den Liebsten, schöne Momente. Das hat in keiner Schachtel Platz, kann aber unter dem Jahr geteilt werden. Ob meine Familie und ich deshalb auf Weihnachtsgeschenke verzichten? Nun, die schönen Momente wurden mehr, die Päckli weniger. Das ist schon mal ein Anfang.