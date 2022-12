Pro & Contra Schrottwichteln: Nachhaltig oder einfach nur Schrott? Zu Weihnachten hat wohl jede Familie ihre ganz eigene Tradition. Das Online-Team der «Luzerner Zeitung» hat auch eine: das Schrottwichteln. Was unsere Mitarbeitenden darüber denken, lesen Sie hier. Stefanie Geske und René Meier 07.12.2022, 22.02 Uhr

PRO: Stefanie Geske: Schrottwichteln bereitet auf nachhaltige Weise Freude

Die schönste Zeit im Jahr kommt immer so plötzlich. Weihnachtsfeier hier, Guetzli-Plausch da und Christchindlimärt dort. Und dann sollen auch noch Geschenke fürs frohe Fest mit den Liebsten her. Aber auch im Büro kann Feststimmung nicht schaden! Darum habe ich vor einigen Jahren im Online-Team die Schrottwichtel-Tradition aufgestellt. Mit grossen Augen schauten mich meine Kolleginnen und Kollegen ratlos an. «Was zur Hölle ist das?» Nun, beim Schrottwichteln verschenkt man keineswegs Schrott – das könnte man ja durchaus vermuten. Nein, es geht vielmehr darum, etwas zu verschenken, was man bereits besitzt, ohne eine neue Anschaffung machen zu müssen. Durchaus nachhaltig, oder?

Stefanie Geske, Online-Redaktorin.

Dabei sollte man, wenn es geht, auf die Vorlieben und den Geschmack des zu Beschenkenden eingehen, wie beim herkömmlichen Schenken auch. Mag das Gspändli also gerne Tee, darf man durchaus eine intakte und nie benutzte Tasse weiterverschenken, welche man selbst zu viel im Schrank hat, oder welche man einst von Schwiegermutter oder Grosi geschenkt bekommen hat. Daran ist nichts Verwerfliches. Im Gegenteil: Statt es wegen Nichtgefallen wegzuwerfen, kann man jemand anderem damit sogar noch eine Freude bereiten. Der ursprüngliche Schenker muss es ja nicht wissen.

Oder man macht es wie ich: Im Keller steht bei mir ein Regal, welches meine übers Jahr aussortierten «Schätze» beinhaltet. Da sind zum Beispiel selten gebrauchte Fondue-Teller oder eine schicke grüne Vase, die leider nicht mehr zu meinem Einrichtungsstil passt. Um im Büro also auch ein wenig Weihnachtsstimmung zu verbreiten, ist auch in diesem Jahr wieder Schrottwichteln angesagt. Immer mit dem Gedanken, keinen Güsel zu verschenken, sondern mit Bedacht jemandem auf nachhaltige Weise eine Freude zu bereiten. Es hat doch bestimmt jeder eine Kleinigkeit bei sich im Regal stehen oder im Schrank liegen, die einem selbst keine Freude mehr bereiten. Ein anderer hätte sie sicher noch. So nutze ich heute noch eine Tee-Aufbewahrungsdose, die einst im Online-Team «verschrottwichtelt» wurde. Herzlichen Dank, lieber Philipp!

* Stefanie Geske (35) ist Online-Redaktorin dieses Portals.

CONTRA: René Meier: Schrottwichteln ist einfach nur Schrott

René Meier, Co-Leiter Online.

Wieder ist Weihnachtszeit, wieder ist Zeit der Geschenke, wieder wird im Büro die Idee aufgeworfen: «Wir könnten doch Schrottwichteln.» Der Name ist Programm: Das ist einfach nur Schrott. In vielen Haushalten liegt so sinnloses Zeug in billigster Qualität rum, dass es doch lieber weggeworfen statt weiterverschenkt werden soll. Noch viel besser ist aber: Kauft den Schrott erst gar nicht, lasst es euch nicht schenken, und schenkt es ja nicht weiter, denn mit jedem Weiterschenken unterstützt ihr diesen sinnlosen Müll. Besonders unnütz wird es, wenn man vorab noch vereinbart, dass zum Beispiel nur Selbstgemachtes oder Weiterverwendbares schrottgewichtelt werden darf. Oder ist etwa das Ziel, dass am Ende alle mit wirklich unbrauchbarem Zeugs nach Hause gehen und weiterer unnötiger Müll entsteht?

Normalerweise würden wir ja nicht im Traum auf die Idee kommen, unsere Arbeitskolleginnen und -kollegen zu beschenken. Wenn wir aber nur Schrottwichteln, weil es uns ein seltsames Ritual aufzwingt («Es ist bald Weihnachten»), dann ist das nichts wert, also Schrott. Gut ging im Büro die Idee, «Wir könnten doch Schrottwichteln», vergessen. Alternativ schlage ich vor: Machen wir den 17. Januar, den 4. April oder den 18. Oktober zum internationalen Geschenke-Schenk-Tag, nicht Weihnachten, nicht Valentinstag, nicht Geburtstag.

* René Meier (42) ist Co-Leiter Online dieses Portals.