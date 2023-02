Seniorinnen und Senioren helfen in Luzerner Schulzimmern mit

Pro Senectute In Luzerner Schulzimmern helfen Pensionierte mit: «Ich möchte etwas Sinnvolles für die Gesellschaft leisten» Mit ihrem freiwilligen Engagement bereichern die Pensionierten den Schulalltag der Kinder und entlasten die Lehrpersonen. Im Gegenzug erhalten sie einen Einblick in das Denken und Lernen der jüngeren Generation. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 15.02.2023, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Angebot «Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer» belebt seit 18 Jahren Luzerner Kindergärten und Schulen. «Wir wollen Generationen miteinander in Kontakt bringen», sagt die zuständige Fachperson Elisa Müri von Pro Senectute Kanton Luzern. Die Stiftung verantwortet das Angebot in Kooperation mit der Dienststelle Volksschulbildung des Kantons und vermittelt Personen im Rentenalter an Schulklassen aller Stufen.

Josef Burri und Gabriele Weiherich helfen seit zwei Jahren im Schulhaus Mariahilf in Luzern mit. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Februar 2023)

Das «Win-win-win-Angebot», wie Müri es bezeichnet, sei für die Kinder und Jugendlichen eine Bereicherung. Ausserdem entlaste die zusätzliche Unterstützung die Lehrperson im herausfordernden Schulalltag. Aktuell sind im Kanton Luzern rund 250 Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer im Einsatz, wobei sich über 100 weitere Klassen das Mitwirken einer pensionierten Person wünschen. «Die Seniorinnen und Senioren ersetzen keine pädagogischen Fachkräfte und die Verantwortung liegt jederzeit bei der Lehrperson», betont Müri.

Die Einsätze der Freiwilligen finden zwei- bis viermal monatlich während zwei bis sechs Stunden statt. Eine pädagogische Ausbildung oder bestimmte Fachkenntnisse sind nicht erforderlich. «Teilnehmen kann, wer sich einen regelmässigen Einsatz grundsätzlich vorstellen kann, vertrauensvoll und kontaktfreudig ist sowie über eine gewisse Rüstigkeit verfügt», so Müri.

Ein Geben und Nehmen

Ein solcher Freiwilliger ist Beat Klarer, der früher als Geschäftsleitungsmitglied von Computerfirmen tätig war und sich seit einem Jahr an der Sekundarschule Emmen engagiert. Der 70-Jährige unterstützt dort wöchentlich zwei Sekundarklassen unter anderem in den Fächern Deutsch, Natur und Technik sowie Räume, Zeiten, Gesellschaften. Darin habe er eine sinnvolle Tätigkeit gefunden, die ihm im Alltag Struktur gebe.

«Ich wachse an diesem Austausch», sagt Klarer. «Die Jungen ticken anders als wir Senioren. Ihre Denkweise ist offener und weniger verklemmt.» Jedoch hätten sie teilweise eine oberflächliche Sicht auf Dinge und würden diese zu wenig hinterfragen. Dann könne Klarer ihnen neue Denkanstösse geben. «Es ist ein Geben und Nehmen zwischen Jung und Alt.»

Kinder individuell fördern

Gabriele Weiherich (70) und Josef Burri (72) haben ebenfalls Freude an der Arbeit im Klassenzimmer gefunden. Das Ehepaar hilft seit zwei Jahren im Schulhaus Mariahilf in der Stadt Luzern mit, sie in der zweiten Klasse, er in einer fünften und sechsten Mischklasse.

«Ich möchte etwas Sinnvolles für die Gesellschaft leisten», so Weiherich. Ihre Hauptaufgabe ist es, mit den Kindern Lesen zu üben. «Es ist mir wichtig, dass sie gut lesen lernen und Spass an der deutschen Sprache bekommen», sagt die ehemalige Journalistin. Da sie mit jedem Kind einzeln übe, könne sie gezielt auf Stärken und Schwächen eingehen. Dabei sei es schön zu sehen, wie die Kinder sich entwickeln.

Beim Lesetraining mit den Kindern kann Gabriele Weiherich auf individuelle Schwächen und Stärken eingehen. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 6. Februar 2023)

Einblick in die heutige Unterrichtsform

«Für dieses regelmässige, individuelle Lesetraining, das eigentlich wichtig wäre, fehlen mir im Unterricht oft die Zeit und die Ressourcen», sagt Linda Zgraggen, welche die erste und zweite Klasse unterrichtet. «Es motiviert die Kinder sehr, dass sie mit Gabi lesen können, und sie freuen sich immer auf ihre Besuche.» Auch sei der Austausch über die Fortschritte der Kinder wertvoll.

Weiherichs Mann Josef Burri war als Einkäufer von Luftfahrtgesellschaften tätig und unterstützt die Kinder im Französisch- und Englischunterricht beim Lesen, Schreiben und Wörtchenlernen. «Für mich ist es interessant zu sehen, wie die Kinder heutzutage lernen», sagt Burri. «Wir haben damals auf Schiefertafeln geschrieben, mussten ganz still sitzen und hatten hauptsächlich Frontalunterricht.» Die Unterrichtsform habe sich komplett verändert.

«Ich möchte alle Interessierten dazu ermuntern, sich als Freiwillige zu melden», so Burri. «Einige trauen es sich vielleicht nicht zu, aber im Grunde kann das jeder machen, der Spass am Kontakt mit Kindern hat. Man muss kein Akademiker sein.» Entsprechend ihren Interessen und Fachgebieten können jeder Senior und jede Seniorin die eigene Lebenserfahrung mit den Kindern teilen.

Hinweis Mehr Informationen zum Angebot «Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer» finden Sie unter lu.prosenectute.ch/de/ihr-engagement/sik.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen