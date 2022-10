Proteste im Iran Die Schüsse des Mullah-Regimes hallen bis in die Zentralschweiz Während die Proteste gegen das islamische Regime seit Wochen anhalten, schaut die iranische Diaspora aus der Ferne machtlos zu. Wir haben mit sechs Iranerinnen gesprochen, mehrere davon leben in Luzern. Miriam Abt Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sarina Rahimi sitzt gemeinsam mit vier weiteren Frauen aus dem Iran an einem Tisch. Im Raum irrt ein Hundewelpe etwas unbeholfen umher. Hier kann sie sagen, was sie will. In ihrer Heimat hat sie diese Redefreiheit nicht. Genauso, wie es ihr verboten ist, in einer unehelichen Beziehung zu sein, ihre Religion – das Christentum – auszuleben, ohne Begleitung eines männlichen Vormunds zu reisen, nach der Dämmerung durch die Strassen zu gehen, ihre Haare unverschleiert in der Öffentlichkeit zu zeigen.

Letzteres wurde der 22-jährigen Kurdin Jina Mahsa Amini zum Verhängnis. Sie starb am 16. September in einem Krankenhaus der Hauptstadt Teheran, nachdem sie von der Sittenpolizei verhaftet wurde – weil sie angeblich gegen die Kopftuchpflicht verstiess. Seither gehen im Iran täglich Tausende auf die Strasse, allen voran Frauen und Studierende. «Frau, Leben, Freiheit» und «Tod dem Diktator» rufen sie – und werden von den Einsatzkräften niedergeschlagen. Videos davon gibt es zahlreiche.

Proteste zeigen auch in Luzern Wirkung

Seit Anfang Oktober finden auch in Zürich und Bern Solidaritätsdemonstrationen statt. Im Kanton Luzern ist die Thematik ebenfalls angekommen. Hier ist Rahimi zu Hause, so wie zwei weitere ihrer Landsfrauen, die mit ihr in der Runde sitzen und von ihrem Leben erzählen. Sie alle sind vor der Unterdrückung geflohen – der Unterdrückung des islamischen Regimes, aber auch jener der Gesellschaft.

Diese Iranerinnen äussern sich zu den Unruhen in ihrer Heimat. Von links nach rechts: Zoya Mahallati, Sara Mohammadi, Farkhondeh Afrasyabi, Narin Khezri und Sarina Rahimi. Dominik Wunderli (Luzern, 14. Oktober 2022)

Narin Khezri ist seit rund 30 Jahren in Luzern. Als sie gemeinsam mit ihrer Familie der politischen Verfolgung entkam, war sie fünf Jahre alt. «Wenn du die Entwicklungen von der Schweiz aus beobachtest, wo du so viele Freiheiten hast, fühlst du dich auch etwas schuldig», sagt sie. Umso wichtiger sei es ihr, eine Stimme für die Ungehörten zu sein. Der Tod von Mahsa Amini sei nur die Spitze des Eisbergs gewesen:

«Es geht nicht um ein Kopftuch – es geht um die Freiheit, so zu leben, wie man möchte.»

Eine Forderung, die immer wieder Menschen im Iran auf die Strasse geführt hat. Bei diesen Protesten gebe es aber einen entscheidenden Unterschied: «Es waren immer separate Gruppen, die demonstrierten. Jetzt sind viele Menschen aus verschiedenen Kulturen vereint», sagt Farkhondeh Afrasyabi. Sie habe grosse Hoffnung in die neue Generation, die bei der Machtübernahme der Mullahs im Jahr 1979 noch nicht dabei war.

Zwischen Hoffnung und Verzweiflung

Afrasyabi floh vor vier Jahren mit ihrem Mann und ihrer Tochter in die Schweiz. Sie ist persischer Abstammung, kommt aus einer grösseren Stadt. Dort habe sie studieren können, jedoch war auch ihr Weg nicht frei von Steinen. «Alle Frauen und Mädchen sind von der Unterdrückung betroffen», sagt sie. Je mehr sie erzählt, desto stärker kommen ihre Wut und Verzweiflung zum Vorschein.

«Sie wollen uns glauben lassen, dass wir keine Kraft haben. Wir akzeptieren das nicht mehr!»

Sie hatte selber eine Begegnung mit der Sittenpolizei, als sie am Strand ihre nassen Haare trocknen wollte. «Da ich kurz kein Kopftuch trug, haben sie mich mitgenommen und verhört.» Das hat Spuren hinterlassen: «Auch wenn ich in der Schweiz Polizisten sehe, möchte ich mich verstecken.»

Sara Mohammadi erlebte Ähnliches. «Weil ich einen pinken Mantel trug», erzählt sie. Zudem spürte sie die Unterdrückung auch schon im Rahmen der Justiz, während ihres Scheidungsprozesses: Im Iran ist die Zeugenaussage einer Frau nur halb so viel wert wie jene eines Mannes.

Einige der Frauen müssen wieder zurück

Es ist ein Feld, in dem sich Mohammadi auskennt. In ihrer Heimat studierte sie Recht und würde gerne auch in Luzern wieder an die Fachhochschule gehen – aber ihr Aufenthaltsstatus lässt es nicht zu. Sie hat seit wenigen Wochen einen Ausweisungsentscheid. Gleich geht es Rahimi, die den Entscheid mit einem Anwalt anfechten wird. Ihr Religionswechsel sei als Asylgrund abgelehnt worden.

Asylpraxis Iran Gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) leben 254 ausreisepflichtige iranische Staatsangehörige in der Schweiz (Stand 30. September). Rückführungen gab es im Jahr 2022 bis zu diesem Zeitpunkt keine. «Der Iran stellt nur Reisedokumente für Personen aus, die in den Iran zurückkehren wollen», schreibt Samuel Wyss, Sprecher des SEM. Ohne einen gültigen Pass akzeptiert das Land keine Zwangsrückführungen.

Allein der Übertritt in eine andere Glaubensrichtung führe nach Kenntnis des SEM und des Bundesverwaltungsgerichts nicht zu einer staatlichen Verfolgung in Iran, wie es vom SEM auf Anfrage heisst. Ausser, wenn die Konversion etwa durch Missionieren bekannt wird. Darüber hinaus könne es auch zur Verfolgung durch Drittpersonen kommen, wenn etwa strenggläubige Familienangehörige davon erfahren.

Auch die junge Künstlerin Zoya Mahallati ist ausreisepflichtig, ihr steht ein Härtefallgesuch bevor. Auf ihrem Shirt sind zwei Frauen abgebildet – eine mit und eine ohne Kopftuch. Sie habe es extra angezogen für den Anlass, wie sie erzählt. Ansonsten spricht sie nur wenig. «Ich kann mich besser mit der Kunst ausdrücken.» Ihre Performances und Skulpturen zeigt sie etwa an den hiesigen Solidaritätsdemonstrationen.

«Im Iran geschieht immer alles im Verborgenen»

Die anderen Frauen wirken ebenfalls an den Kundgebungen mit. «Ich würde auch im Iran auf die Strasse gehen», sagt Khezri überzeugt. Gleichzeitig sehen sie sich als Vermittlerinnen, verbreiten die Videos von ihren Verwandten oder Aktivistinnen und Aktivisten auf den sozialen Medien.

Denn: «Im Iran geschieht immer alles im Verborgenen», so Khezri. Portale wie Twitter und Instagram sind gesperrt und nur mit einem VPN zugänglich, das Internet wird künstlich gedrosselt und zeitweise ganz gekappt, wie die Überwachungsorganisation NetBlocks berichtete.

Zu Beginn der Proteste sei das teils tagelang der Fall gewesen, erinnert sich die 21-jährige Hanieh Aslani. Keine ihrer Nachrichten an ihre Angehörigen wurden zugestellt – «auf Whatsapp zeigte es nur einen Haken an».

Politische Hilfe ist gefordert

Aslani ist vor zwei Jahren für das Studium nach Luzern gekommen. Obwohl sie weit weg von ihrer Heimat ist, sei sie vom Mut der Demonstrierenden inspiriert, selbst ihre Stimme zu erheben. Sie hoffe, dass die Welt das Ausmass der Proteste erkennt:

«Die Unterdrückung der Frau ist auch die Unterdrückung des Mannes – und der Menschheit.»

Für sie seien es die UN sowie die Menschenrechtsorganisationen, die aktiv werden müssen. Khezri erhofft sich zudem verstärkte Sanktionen gegen die Regierung, wie sie etwa die EU diese Woche beschlossen hat.

«Die Revolution muss am Leben erhalten werden», fügt sie an und fordert dabei die Unterstützung der Schweiz. Afrasyabi wünscht sich ebenfalls Massnahmen: «Es ist ein Krieg zwischen der Bevölkerung und der Regierung – warum sind alle so leise?»

Auch Rahimi hofft, dass die Proteste nicht abflachen – damit das Iran von morgen möglicherweise tatsächlich so aussehen wird, wie sie es sich wünscht: «Es ist ein Land, in dem die Frauen Freiheit haben und Menschen mit allen Religionen friedlich zusammenleben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen