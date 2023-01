Zwangsbehandlungen in Zentralschweizer Psychiatrien nehmen zu

Psychiatrien Hang zum Zwang: Unfreiwillige Behandlungen in Zentralschweizer Kliniken nehmen zu Behörden und Ärzte ordnen häufiger eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik an, Patientinnen und Patienten erleben dort vermehrt Zwangsmassnahmen – auch in der Zentralschweiz. Für Experten ist klar: Es mangelt an Personal und ambulanten Angeboten. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr

Ein Patientenzimmer im Haus C der Klinik St.Urban. Bild: PD

Es passiert immer öfter: Menschen werden gegen ihren Willen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen, Patientinnen und Patienten erleben unfreiwillige Behandlungen wie das Fixieren am Bett oder die Zwangsmedikation. Sowohl die Zahlen von Zwangseinweisungen – im Fachjargon «fürsorgerische Unterbringungen» – wie auch jene von Zwangsmassnahmen steigen, wie der «Tages-Anzeiger» kürzlich mit Verweis auf offizielle Statistiken berichtete. Auch in der Zentralschweiz wird der Hang zum Zwang grösser, wenn auch auf tieferem Niveau.

Die Luzerner Psychiatrie (Lups) hat in den letzten Jahren laufend mehr fürsorgerische Unterbringungen registriert. 2015 waren es noch 543, letztes Jahr bereits 947, wie sie auf Anfrage mitteilt. Was nach einem starken Anstieg tönt, relativiert sich bei einem genaueren Blick der Zahlen. So werden seit 2019 auch fürsorgerische Unterbringungen im Kinder- und Jugendbereich statistisch erfasst. Deren 44 waren es 2022. Und seit 2017 ist die Luzerner Psychiatrie auch für die Versorgung der Kantone Obwalden und Nidwalden zuständig – inklusive Betrieb der Klinik in Sarnen.

Aussagekräftiger ist die aktuellste Statistik des Schweizerischen Gesundheitsobservatoriums. Diese weist die fürsorgerischen Unterbringungen pro Kanton und 1000 Einwohnerinnen und Einwohnern aus. Hier zeigt sich, dass sich die Zentralschweizer Kantone teilweise deutlich unter dem Schweizer Durchschnitt bewegen, während Luzern mittlerweile genau im Schnitt liegt.

Zu wenig Ärzte und ambulante Stellen

Zum Anstieg der Zahl führt Daniel Müller, Leiter Stab Direktion und Kommunikationsverantwortlicher der Lups, drei mögliche Gründe an: Nachwuchsprobleme bei Hausärzten oder Psychiatern, nicht genügend ambulante Stellen für Krisen und Notfälle sowie die uneinheitliche Regelung, wer in der Schweiz Zwangseinweisungen anordnen darf. «Wahrscheinlich könnte man Zwangseinweisungen reduzieren, wenn ausschliesslich psychiatrisch ausgebildete Ärzte eine solche Anordnung ausstellen dürften.»

Grundsätzlich ist gemäss Zivilgesetzbuch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) für die Anordnung der Unterbringung in und die Entlassung aus einer psychiatrischen Klinik zuständig. Wenn aber Gefahr in Verzug ist, kann im Kanton Luzern auch jede Ärztin und jeder Arzt, die oder der in der Schweiz zur selbstständigen Berufsausübung zugelassen ist, eine Zwangseinweisung anordnen. Diese gilt dann nur vorsorglich und maximal für sechs Wochen, bis die Kesb einen definitiven Entscheid fällt.

Mehr als jeder zehnte Fall mit Zwang

Was die Zahl der Zwangsmassnahmen oder freiheitsbeschränkenden Massnahmen in den Kliniken betrifft, verweist Daniel Müller auf die Statistik des Nationalen Vereins für Qualitätsentwicklung in den Spitälern und Kliniken. Diese weist für die Lups wie auch die Klinik Zugersee zwischen 2017 und 2021 zwar steigende Zahlen aus. Der Anstieg ist aber geringer als in anderen Kliniken wie zum Beispiel St.Gallen Nord.

Daniel Müller erklärt: «Generell arbeiten wir nach der Maxime, dass Zwang nur im absoluten medizinischen Notfall zum Zuge kommt und niemals normaler Bestandteil unserer therapeutischen Arbeit ist.» Sollten in einem medizinischen Notfall Zwangsmassnahmen notwendig werden, erfolge dies nach der Maxime «die mildestmögliche Massnahme und so wenig wie möglich». Die Gründe für die Zunahme an Zwangsmassnahmen würden sich teilweise mit jenen für Zwangseinweisungen decken.

«Zudem ist eine generell erhöhte Gewaltbereitschaft, welche in der Gesellschaft zu beobachten ist, leider auch bei psychiatrischen Akutpatienten zu beobachten.»

Andere Anordnungspraxis in Zug

Während die Lups in der Zentralschweiz die psychiatrische Versorgung in den Kantonen Luzern, Ob- und Nidwalden feststellt, ist Triaplus mit der Klinik Zugersee in Oberwil für die Versorgung in den Kantonen Zug, Schwyz und Uri zuständig. Und wie in Luzern können in Schwyz und Uri neben den Kesb bei Gefahr in Verzug alle Ärzte eine Zwangseinweisung anordnen, die in der Schweiz zur selbstständigen Berufsausübung zugelassen sind. Im Kanton Zug hingegen sind nach Auskunft von Triaplus nur Ärzte berechtigt, die über eine kantonale Berufsausübungsbewilligung verfügen.

Körperliche Fixierungen müssen gemäss Triaplus «zum Glück äusserst selten angeordnet werden». Konkrete Zahlen werden nicht genannt. Wenn eine freiheitseinschränkende Massnahme notwendig sei, zum Beispiel bei akut selbstgefährdeten oder hochaggressiven Patienten, handle es sich am häufigsten um eine vorübergehende Unterbringung in einem pflegerisch hochfrequent betreuten Schutz- und Rückzugszimmer. Bei allen Massnahmen gegen den Patientenwillen werde jeweils «die am wenigsten invasive und kürzest mögliche zur Verfügung stehende Intervention» gewählt. Das sah das Verwaltungsgericht seit 2016 in mehreren Fällen anders, als es die Klinik Oberwil mehrfach wegen Zwangsmedikationen gerügt hatte, wie unsere Zeitung letzten Sommer berichtete.

Diese Massnahmen für die Betroffenen oft eine Belastung dar, wie auch Triaplus betont. Man wolle deshalb deren Anzahl mittels verschiedener Ansätze reduzieren. Das soll mit einem Ausbau von interdisziplinären Deeskalations- und Aggressionsmanagement-Trainings für Pflegende und Ärztinnen und Ärzte erreicht werden, aber auch mit der Teilnahme der Klinik Zugersee an Arbeitsgruppen mit anderen Kliniken. Zur Nachbesprechung von Zwangsmassnahmen gebe es in den Stationen regelmässig Deeskalationssitzungen, und mit dem Kantonsarzt stehe man in einem engen Austausch.

Mehr als zwei Zustände

Einsperren oder Freiheit unter allen Umständen? Vor diesem plakativen binären Denken warnt Ruth Baumann-Hölzle. Sie leitet das Institut der Stiftung Dialog Ethik, welche sich der Frage nach dem bestmöglichen Handeln im Gesundheits- und Sozialwesen widmet. Zudem kennt sie sich als Vorstandsmitglied des Forums Gesundheit Luzern sowie des Ethikforums des Luzerner Kantonsspitals in der Zentralschweiz gut aus.

Die steigenden Zahlen bei der fürsorgerischen Unterbringung und Zwangsmassnahmen in den Kliniken führt Baumann-Hölzle unter anderem auch auf die Personalnot zurück. Diese sei eine Ursache, weshalb in den Notfallstationen der Akutspitäler, in den psychiatrischen Kliniken und auch in Alters- und Pflegeheimen Handlungen gegen den Willen der Patientinnen und Patienten vorgenommen würden.

«Diese Personalnot ist schon lange bekannt und führt letztlich dazu, dass das verbliebene Personal zu diesem letzten Ausweg greifen muss, damit es überhaupt handlungsfähig sein kann.»

Zwang ist nicht immer Zwang

Von eigentlichen Zwangsmassnahmen sei aber nicht immer die Rede, wie Ruth Baumann-Hölzle sagt. Dazu müssten Personen urteilsfähig sein, bevor gegen ihren Willen entschieden werde. Gerade wenn Patientinnen und Patienten unter den Folgen von Drogenkonsum oder unter akuten psychischen Problemen leiden, könne nicht kategorisch von Zwang gesprochen werden. «Wird in solchen Fällen überhaupt nicht gehandelt, könnte das auch als Unterlassung der notwendigen medizinischen Hilfe verstanden werden.»

Jeder Fall müsse darum einzeln beurteilt werden. Doch das sei bei Patientinnen und Patienten mit komplexem Krankheitsbild überhaupt nicht einfach. So würden sich derzeit immer mehr junge Menschen – darunter meistens Frauen – Selbstverletzungen zufügen. Eine Person etwa sei deshalb schon viele dutzend Male in einem Notfall gewesen. «Die Frage nach einer adäquaten Behandlung bringt in einer solchen Situation alle Involvierten an ihre Grenzen.»

Neben dem Fachkräftemangel könnte laut Ruth Baumann-Hölzle auch der gesellschaftliche Wandel eine Rolle spielen. Nachdem früher das Pendel zu stark Richtung Einsperren ausgeschlagen hat, pendelte es womöglich in den letzten Jahren zu stark Richtung Freiheit unter allen Umständen. Jetzt könnte wieder eine Gegenbewegung passieren, vermutet die Expertin. «Leider wird in der Gesellschaft zu wenig über die Konsequenzen der jeweiligen Richtung gesprochen. Das löst angesichts der vielen Schicksale ein Ohnmachtsgefühl bei mir aus.»

Hoffnung, dass sich etwas ändert, hat Baumann-Hölzle wenig. Zuerst brauche es genügend Fachpersonal im Gesundheitswesen und gute ambulante Angebote, damit liessen sich viele Zwangssituationen verhindern. Immerhin kann die Luzerner Psychiatrie eine leichte Entwarnung geben. Mitte des letzten Jahres kündigte sie an, als Sofortmassnahme bis Jahresende rund 15 Vollzeitstellen schaffen zu wollen, um die Wartezeiten in den Ambulatorien mittelfristig zu verkürzen und die Fachsprechstunden im kinder- und jugendpsychiatrischen Bereich weiterzuentwickeln. Nun sagt Lups-Sprecher Daniel Müller, dass die 15 Stellen besetzt werden konnten.

