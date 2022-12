Psychische Gesundheit Besuch in der Luzerner Kinderpsychiatrie: «Wir vertreiben die Wolken vor den Kinderseelen» Was bedeutet es, wenn Kinder psychisch krank werden, und wie kann man ihnen helfen? Ein Einblick in die Arbeit des Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienstes der Luzerner Psychiatrie. Isabel Zwyssig Jetzt kommentieren 30.12.2022, 05.00 Uhr

Mathestunde. Max, acht Jahre alt, starrt aus dem halb offenen Fenster des Klassenzimmers. Sein Blick ist leer. Mathe, das ist eigentlich Max’ Lieblingsfach. Aber die Stimme des Lehrers dringt selten bis an sein Ohr. Was seine Gspändli um ihn herum machen, ist ihm egal. Max’ Gedanken schweifen ab. Zur älteren Schwester, die im Kinderspital gegen Leukämie kämpft. Zu den Eltern, die sich streiten und keine Zeit mehr für ihn haben. Bald wird die Pausenglocke schrillen.

Max kann sich auf das Fussballspielen mit seinen Freunden nicht freuen. Schon lange nicht mehr. Appetit auf sein Znünibrötli verspürt er keinen. «Es wäre überhaupt nicht schlimm, wenn ich nicht mehr da wäre», schiesst es Max durch den Kopf. Plötzlich bricht es aus ihm heraus. Max weint. Tränen laufen über sein Gesicht. Er weint. Weint. Und weint.

Das Spielzimmer in der Tagesklinik. Bild: Isabel Zwyssig

Max ist ein Knabe, der nicht wirklich existiert. Genauso wenig wie seine Schwester oder seine Eltern. Und doch steht sein Schicksal exemplarisch für eines, wie es Kinder eben ereilen kann, deren Seele krank wird. Identität und Persönlichkeitsrechte Minderjähriger müssen besonders geschützt werden. Deshalb dient die Geschichte von Max als fiktives Fallbeispiel. Allen Tabus zum Trotz geht dieser Beitrag einer Frage nach: Wie hilft das Gesundheitswesen psychisch erkrankten Kindern?

Pandemie als Treiber für psychische Erkrankungen

Der Kinder- und Jugendpsychiatrische Dienst der Luzerner Psychiatrie (KJPD) nimmt sich in Kriens betroffener Minderjähriger und ihrer Angehörigen an. Ein spezialisiertes Team aus ärztlichen, pflegerischen, (sozial-)pädagogischen und psychologischen Fachpersonen behandelt in den kinder- und jugendpsychiatrischen Therapiestationen die gesamte Bandbreite psychischer Störungen der ICD-11, also der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, herausgegeben durch die WHO.

Seit der Coronapandemie verzeichnet der KJPD mehr Fälle von Depression, Anpassungs-, Angst- und Essstörungen. Faktoren, die dazu führen, dass ein Kind psychiatrische Behandlung benötigt, sind vielfältig. Sie sind kulturell, familiär, psychosozial oder gesellschaftlich bedingt. Pauschal einordnen lassen sie sich nicht. Ausserdem: «Bei Kindern ist die Hirnentwicklung noch nicht abgeschlossen. Deshalb können sie emotional schneller überfordert sein als Erwachsene», sagt Patricia Berlingieri, Leitende Psychologin der Tagesklinik.

Hier werden unter der Woche maximal acht Kinder und acht Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren betreut. Auf der Therapiestation werden Kinder umsorgt, die zu Hause gefährdet wären und eine intensivere Begleitung benötigen.

Experten verfolgen jede Spur – wie Detektive

Laut Oliver Bilke-Hentsch, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, macht die stationäre und teilstationäre Betreuung von Patienten unter zwölf Jahren zirka 1 bis 3 Prozent aller Fälle aus. Jedem Kind steht eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut zur Seite. Neben Psychotherapie erhalten die Kinder Psychomotorik-, Musik-, Kunst-, Bewegungs- und tiergestützte Therapie. Abklärungs- und Behandlungskonzepte werden im Team erstellt und auf die Bedürfnisse der kleinen Patienten zugeschnitten.

Blick in die Tagesklinik. Bild: Isabel Zwyssig

Die Zusammenarbeit mit den Eltern ist eng. Es finden regelmässig Gespräche und Hausbesuche statt, um die Situation des Kindes im sozialen Umfeld sowie seine Fortschritte zu evaluieren. Das Kind im Fokus: Wie ist seine Situation in der Schule, in der Familie, in der Freizeit? «Aus allen Bereichen werden Informationen gesammelt. So ergibt sich ein Fallverständnis. Das ist Detektivarbeit», bringt es Berlingieri auf den Punkt.

In beiden Settings folgen die Kinder einer definierten Alltagsstruktur. Das Verhältnis zwischen Knaben und Mädchen ist ausgeglichen. So wurden 2021 im stationären Bereich 57 Prozent Buben und 43 Prozent Mädchen behandelt. Für die Tagesklinik liegen keine präzisen Angaben vor. Es ist schwierig, herauszukristallisieren, welche Zahlen den Kindern gelten, denn Kinder und Jugendliche sind hier gemischt vertreten.

Jeder Morgen beginnt mit einer Befindlichkeitsrunde. Die Kinder besuchen die klinikeigene Schule, die der Kanton Luzern offiziell als Sonderschule anerkennt. Leistung steht hier jedoch nicht im Vordergrund. Vielmehr fördern die Lehrpersonen soziale und emotionale Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler.

Während des gesamten Aufenthalts in der Kinderpsychiatrie – im Durchschnitt drei bis vier Monate – wird der Kontakt zu den Herkunftsschulen aufrechterhalten. «Der Unterricht wirkt wie eine Art Gruppentherapie. Knaben und Mädchen sind hier in den Klassenverband integriert, wo sie sich austauschen», erklärt Sandra Koller, pflegerisch-pädagogische Leiterin der Therapiestation und der Tagesklinik.

Diffuse Beschwerdebilder

Oft kommen Buben und Mädchen mit einer Kombination aus körperlichen und psychischen Beschwerden in die kinderpsychiatrische Abklärung. «Dabei kann es sich um psychosomatische Symptome handeln, wie etwa Kopf- und Bauchschmerzen oder morgendliche Übelkeit. Vielen Kindern fällt dann der Schritt von daheim in die Schule zunehmend schwerer», sagt Berlingieri. Manche weigern sich, in den Unterricht zu gehen. In solchen Fällen spricht man von Schulabsentismus.

Doch bevor man ein Kind psychiatrischer Diagnostik unterzieht, ist es entscheidend, somatische Ursachen auszuschliessen. «Unsere Ärzte untersuchen die Kinder neurologisch und nehmen ihnen Blut ab, etwa, um Mangelerscheinungen auszuschliessen», so Koller. Fehlt den Kindern zum Beispiel Vitamin D oder Eisen, so dürfte dies dafür (mit-)verantwortlich sein, dass sie sich müde fühlen, lustlos sind oder sich schlecht konzentrieren können.

Sandra Koller, pflegerisch-pädagogische Leiterin, und Patricia Berlingieri, Leitende Psychologin der Tagesklinik (von links). Bild: Isabel Zwyssig

Max zieht sich zurück. Niemanden lässt er an sich heran. Er klagt über Bauchweh. Manchmal erbricht er gar. Von Tag zu Tag wird er dünner. Seine Eltern und sein Klassenlehrer sind beunruhigt. Nachdem eine körperliche Untersuchung beim Kinderarzt keine Auffälligkeiten zu Tage gebracht hat, überweist dieser seinen Patienten an die Luzerner Psychiatrie für weitere Abklärungen.

Dort diagnostizieren die Spezialisten eine Depression. Max wird zunächst stationär aufgenommen. Zum einen, um seine Essproblematik in den Griff zu bekommen, zum anderen, um das Familiensystem zu entlasten. Neben Psychotherapie hat Max Musik- und Psychomotoriktherapie. Achtsamkeitsübungen und Kalt-warm-Bäder sollen ihm helfen, sich selbst wieder besser zu spüren.

Er gibt sich mit einem Therapiehund ab, um seine eigenen und die Emotionen anderer wahrnehmen und deuten zu lernen. Ausserdem nimmt er stimmungsaufhellende Medikamente. Max’ Familie und Bezugspersonen aus seinem Umfeld sind in den therapeutischen Prozess eingebunden. Nach Monaten auf der stationären Abteilung fühlt sich Max deutlich besser. Der Bub wird in die Tagesklinik verlegt. Hier arbeitet er weiter daran, gesund zu werden.

Medikamente als wirkungsvolle Ergänzung

Depressionen bei Kindern äussern sich oft über diffuse somatische Beschwerden – ähnlich wie im fingierten Beispiel von Max. Die Kinder sind abgeflacht im Affekt, spüren sich selbst nicht mehr. Manche sagen von sich, sie fühlten sich wie ein Zombie, sähen keinen Sinn mehr, warum sie da sein sollen.

«Solche Äusserungen sind nicht als Suizidalität zu verstehen», stellt Berlingieri klar. Sie haben vielmehr mit dem Umstand zu tun, dass das Gleichgewicht bestimmter Botenstoffe im Gehirn gestört ist, was dazu führt, dass gewisse Hirnfunktionen eingeschränkt funktionieren. «Bei Depressionen ist eine Medikation ergänzend zu anderen Therapieformen oft sinnvoll», so Berlingieri. Bewegung spielt eine wichtige Rolle in der Therapie.

Die Kinderpsychiatrische Therapiestation in Kriens. Bild: Isabel Zwyssig

Wie erklären die Experten dem Kind seine psychische Krankheit? «Wir legen Wert auf Offenheit, Ehrlichkeit und eine altersentsprechende Kommunikation», betont Koller. Sie setzen Bücher, Zeichnungen oder Metaphern ein. Wie jene vom Smartphone im Fall einer Depression und der damit verbundenen verminderten Leistungsfähigkeit. «Stell dir vor, der Akku wird über Nacht nicht vollständig geladen. Was also ist die Folge, wenn du tagsüber nur 40 Prozent der Energie zur Verfügung hast? Du wirst rasch müde, musst deine Kraft einteilen und regelmässig Pausen machen.»

So ähnlich dürfte es klingen, wenn die Fachpersonen mit dem Kind über die Krankheit sprechen. Berlingieri ergänzt: «Wir stellen uns das Kind als Sonne vor. Es ist vollkommen. Wenn sich dunkle Wolken vor seine Seele schieben, ist es Aufgabe des interdisziplinären Betreuungsteams, sie gemeinsam mit dem Kind zu vertreiben und herauszufinden, was es braucht, damit es wieder strahlen kann.»

