Public Viewing Luzern: Wo die WM übertragen wird und wo nicht

Public Viewing Wo die Fussball-WM im Kanton Luzern übertragen wird – und wo nicht Schweizweit gibt es kaum Public Viewings der anstehenden Fussball-WM. Auch in Luzern hält sich das Interesse in Grenzen, und das nicht nur aus ethischen Gründen. Trotzdem gibt es im Kanton verteilt eine Auswahl an Übertragungen.

Solche Bilder wird es diesen Winter nicht geben: Schweizer Fussballfans verfolgen ein WM-Spiel der Nati beim Schweizerhof. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 11. Januar 2016)

In fünf Wochen ist Anpfiff der umstrittenen Fussball-Weltmeisterschaft in Katar. Sieben neue Stadien wurden dafür aus dem Boden gestampft und ein weiteres renoviert – gemäss Amnesty International unter menschenrechtsverletzenden Arbeitsbedingungen, geprägt von Ausbeutung, Abhängigkeitsverhältnissen und Gewalt.

Immer mehr französische Städte boykottieren die WM aus diesem Grund und verzichten auf Public Viewings, aber in der Schweiz ist die Diskussion ebenfalls angekommen: In den grossen Städten Basel, Bern, Zürich und St.Gallen wurde bisher kein einziger Grossevent im Rahmen der WM bewilligt, wie eine Umfrage von SRF zeigt.

Keine Grossveranstaltungen in der Stadt Luzern

Auch in Luzern hält sich das Fussballfieber in Grenzen: In der Stadt Luzern seien bis anhin keine Gesuche für grosse öffentliche Veranstaltungen eingetroffen. Das bestätigt Mario Lütolf, Leiter Stadtraum und Veranstaltungen, auf Anfrage.

Für die Übertragung von Fussballmeisterschaften würden üblicherweise maximal zwei bis drei Gesuche eintreffen. «Die Stadt tritt dazu nie als Organisatorin auf, ist aber offen für Gesuche und Initiativen von privater Seite.» Dass für die diesjährige WM weniger Interesse da ist, erklärt sich Lütolf mit den Wetterrisiken – die Jahreszeit sei wenig geeignet für Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Zu den Boykotten, wie es sie in anderen Städten gibt, nimmt die Stadt Luzern keine Stellung.

Gastrobetriebe zeigen Spiele der Nati

Wer der Männer-Nati diesen Winter im Kanton Luzern zujubeln will, muss das dennoch nicht zwingend vom heimischen Sofa aus tun. Im Hotel Schweizerhof in der Stadt Luzern werden alle Spiele der Schweizer Nationalmannschaft sowie die Halbfinal- und Finalspiele auf der Terrasse übertragen. Die Umstände in Katar seien nicht besprochen worden, so Gian Walker, Mitglied der Geschäftsleitung.

Anders ist das bei der Galfri GmbH in Beromünster, welche ebenfalls die Vorrunde der Schweizer Nationalmannschaft auf einer Grossleinwand im Fussball-Chalet übertragen wird – weitere Spiele würden kurzfristig entschieden. Geschäftsführer Rosario Galliker schreibt auf Anfrage:

«Wir verurteilen die Verletzungen der Menschenrechte aufs Schärfste. In Frage stellen muss man aber die Leute, die entschieden haben, dass die WM dort stattfindet».

Basierend auf den Erfahrungen der EM im letzten Jahr habe man sich für das Public Viewing entschieden. Galliker zweifle jedoch daran, dass im November und Dezember Fussball-Stimmung aufkommt.

Eine Veranstaltung im grösseren Stil steht auf dem Martignyplatz in Sursee an. Die Braustation organisiert ein Winterdorf, in dessen Rahmen alle Spiele der Weltmeisterschaft in einem Festzelt gezeigt werden. Betriebsleiter Marc Birrer äussert sich zu den Boykotten:

«Nach einer sehr isolierten Zeit durch Corona wollen wir, dass sich die Leute wieder treffen können.»

Was das Organisationsteam aktuell mehr beschäftige, sei die Energiekrise. Man spare Strom, etwa durch minimalste Heizaufwände und einen isolierenden Schnitzelboden.

Luzerner Kulturlokale verzichten auf die WM

Eine klare Haltung zeigt das Netzwerk Neubad, das diesen Sommer die Spiele der Frauen-EM übertrug. «Grundsätzlich ist die WM auch ohne die Austragung in Katar kritisch zu betrachten», schreibt die Geschäftsführerin Nathalie Brunner und verweist auf Problematiken wie Kommerzialisierung, Vetternwirtschaft und Korruption:

«Wir zeigen die WM in Katar aus ethischen Gründen nicht.»

Eine Übertragung der WM stand auch in der Schüür Luzern nie zur Debatte, denn der Platz wird anders gebraucht. November sei neben August der wichtigste Monat für Clubkonzerte, so der Geschäftsführer Marco Liembd: «Daher stehen wir als Konzerthaus in der Pflicht, das Haus für Musikerinnen und deren Fans anzubieten.»

