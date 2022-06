Regierungsratswahlen 2023: Grüne schlagen Christa Wenger vor

Regierungsratswahlen 2023 Grüne steigen mit Grossstadträtin Christa Wenger ins Rennen Die Grünen haben sich für Christa Wenger als Kandidatin der Regierungsratswahlen 2023 ausgesprochen. Die 58-jährige Stadtluzernerin präsentiert sich als breit wählbare Kandidatin und erklärt, wie sie auf dem Land Erfolg haben will. Jonas Hess Jetzt kommentieren 28.06.2022, 19.05 Uhr

Der Vorstand der Grünen mit Rahel Estermann (links) und Hannes Koch schlägt Grossstadträtin Christa Wenger als Regierungsratskandidatin vor. Bild: Nadia Schärli (Kriens, 28. Juni 2022)

Die Überraschung ist geglückt. Mit Christa Wenger als Grüne-Kandidatin für die kommenden Regierungsratswahlen 2023 hat wohl niemand gerechnet. Zu stark im Fokus waren in den vergangenen Wochen und Monaten die aufstrebenden und jüngeren Grünen-Politikerinnen Korintha Bärtsch und Rahel Estermann.

Dies schien auch dem Vorstand der Grünen Luzern bewusst zu sein, als er seine noch unbekannte Kandidatin am Dienstag im Südpol Kriens präsentierte. Immer wieder wurde betont, Wenger sei die optimale Wahl, weil sie über viel Erfahrung verfüge. Zwar nicht in der Politik, wie die erstmals 2020 in den Stadtrat gewählte Wenger gleich selber sagte, aber bezüglich Lebenserfahrung.

Christa Wenger bringe zudem als Gründerin einer GmbH und langjährige Geschäftsführerin des Zentrums für Ergotherapie viel Erfahrung aus der Wirtschaft mit, so Co-Präsident Hannes Koch. Er zeigte sich überzeugt:

«Sie ist breit wählbar, lösungsorientiert, vernetzt und stark im Dialog.»

Erfahrung in der Wirtschaft als Vorteil

Während des Findungsprozesses sei man mit verschiedenen Frauen im Gespräch gewesen, so Koch. Der Partei sei es wichtig gewesen, dass neben der grünen Überzeugung, politischen Vernetzung und Führungserfahrung im Beruf auch eine weibliche Kandidatur zu den Kriterien gehört.

«Es braucht mehr Frauen in der Politik.»

Christa Wenger erklärte, sie sei überzeugt von einem Wandel in der Politik bezüglich Frauenvertretung und Ökologie und wolle diesen mitgestalten. Bereits vor ihrer Wahl zur Präsidentin der reformierten Kirche Luzern habe sie mehr Verantwortung übernehmen wollen. Nach der Wahl in den Grossen Stadtrat habe sie gemerkt, dass ihr die politische Arbeit liege und Freude bereite.

Die Co-Präsidentin der Grünen der Stadt Luzern betonte bei ihrer Vorstellung ebenfalls ihre Erfahrungen in der Wirtschaft. «Ich bin es mir deshalb gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und kenne das schwierige Gefühl, trotz staatlicher Reglemente handlungsfähig zu bleiben.»

Als sie angefragt worden sei, habe sie sich natürlich geschmeichelt gefühlt, so Wenger. Gleichzeitig habe sie sich auch selbst hinterfragt, ob sie für das Amt geeignet sei. Dass sie erst seit kurzer Zeit in der Politik agiert, sieht sie nicht als Nachteil.

«Ich lerne schnell und bin eine gute Teamplayerin. Meine Perspektive auf die Politik ist unverbraucht.»

Die Grünen hoffen auf die Mitte

Zur Strategie, wie die Grünen mit der 58-Jährigen Erfolg haben wollen, damit im Männergremium Regierungsrat bald eine Frau der Grünen sitzt, sagte Co-Fraktionschefin Rahel Estermann: «Die Bevölkerung wünscht sich einen Wechsel. Zudem wird sich dieses Mal auch die Mitte als Mehrheitsmacherin überlegen müssen, ob sie sich nicht endlich für mehr Konkordanz aussprechen will.» Bei den Wahlen 2019, als Korintha Bärtsch im zweiten Wahlgang gegen den Parteilosen Marcel Schwerzmann scheiterte, sei diese Unterstützung nicht da gewesen, so Estermann.

Auf die Frage, warum die Grüne Partei auf eine Person setzt, die im Kanton und insbesondere auf dem Land wenig bekannt ist, sagte Hannes Koch, man sei sich diesem Umstand grundsätzlich bewusst und berücksichtige diesen auch. Wenger hakte ein:

«Ich bin zwar im Kantonsrat nicht vernetzt, das heisst aber nicht, dass ich es im Kanton nicht bin.»

Klar sei aber, dass sie sich nun auf dem Land bekannt machen wolle. Als Emmentalerin, die 1993 nach Willisau zog, verfüge sie über einen Türöffner. Sie werde nun mit möglichst vielen Leuten ins Gespräch kommen müssen, so Wenger. «Ich stelle mir die nächsten Monate sehr gesprächig vor.»

