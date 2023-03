Serie Im Gesundheitswesen sollen Taten auf Worte folgen: Zoé Stehlin will für die Juso in die Luzerner Regierung Sie kandidiert, weil sie mit der aktuellen Regierung nicht zufrieden ist: Die 26-jährige Medizinstudentin möchte der jüngeren Generation und dem Gesundheitspersonal eine Stimme in der Exekutive geben. Marion Waldmann Jetzt kommentieren 06.03.2023, 16.30 Uhr

Wenn sie zwischen Studium, Arbeit im Spital und politischem Engagement Zeit findet, geht Regierungsratskandidatin Zoé Stehlin gerne Schlittschuh laufen, hier auf dem Eisfeld Luzern. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 17. Februar 2023)

Zoé Stehlin spricht mit Leidenschaft über ihre Anliegen und tritt selbstbewusst auf. «Als junge Frau in der Politik habe ich gelernt, für Themen einzustehen, die mir wichtig sind», sagt die 26-Jährige. Die Regierungs- und Kantonsratskandidatin der Juso ist seit fast einem Jahrzehnt politisch aktiv.

In ihrer Kindheit in Basel sei Politik zuhause immer ein Thema gewesen. Als sie dreizehn Jahre alt war, zog ihre Familie nach Kriens. Während der Zeit an der Kantonsschule Alpenquai habe sie begonnen, sich intensiver mit Politik zu beschäftigen. 2014 trat Stehlin der Juso bei. «Es hat mir gefallen, mich mit anderen jungen, linken Menschen auszutauschen.» Ab 2017 war sie im Vorstand der städtischen Sektion und übernahm 2020 nach der Fusion zu einer einzigen Kantonalpartei deren Co-Präsidium.

Unzufrieden mit der Regierung

Stehlin wohnt bei ihren Eltern in Kriens und unter der Woche in einem WG-Zimmer in Zürich, da sie an den Universitäten Luzern und Zürich Humanmedizin studiert. Begleitend absolviert sie seit drei Jahren ein Praktikum am Unispital Zürich und arbeitet am Luzerner Kantonsspital. Ihre Begeisterung dafür ist spürbar: «Die Arbeit im Spital ist meine grösste Leidenschaft, und der Patientenkontakt gibt mir viel.» In ihrer Freizeit ist Stehlin mit Freundinnen und Freunden unterwegs und geht gerne Schlittschuh laufen.

Die Motivation für ihre Kandidatur erklärt sie so: «Wir können nicht jahrelang die Regierung kritisieren und fordern, dass eine junge, linke, feministische Person in die Exekutive gehört, und dann keine aufstellen.» Sie wolle die jüngere Generation vertreten, die momentan zu wenig ernst genommen werde.

Dabei sei klar, dass sie als Jungpolitikerin nicht zehn Jahre Parlamentsarbeit vorweisen könne. «Ich kenne den Ausdruck, dass man sich zuerst seine Sporen abverdienen muss», sagt sie. «Aber das Resultat davon ist ein Regierungsrat, der im Durchschnitt 58 Jahre alt und nicht mutig, nicht modern, nicht progressiv ist.»

Ein Luzern für alle

Deshalb sei es wichtig, die Perspektive junger Menschen einzubeziehen, etwa in der Bildung. Während Stehlins Zeit am Gymnasium fiel 2016 aus Spargründen der Unterricht für eine Woche aus, weshalb sie sich im Vorstand des Vereins «Lernende gegen die Sparwut» engagierte.

Aktuell setzt sie sich für die Petition «Sex Education für Luzern» ein, die einen zeitgemässen Sexualkundeunterricht an der Oberstufe fordert, sowie die «Initiative für eine Zukunft», die eine sozialere Klimapolitik verlangt. In der Vergangenheit leitete sie die Kampagnen der Juso Luzern zur Ehe für alle oder zur 99%-Initiative. «Ich will ein Luzern für alle», sagt Stehlin. Dazu würden eine gute Gesundheitsversorgung im ganzen Kanton, ein kantonaler Mindestlohn sowie der ÖV-Ausbau in Randregionen und Barrierefreiheit gehören.

Für das Gesundheitswesen einstehen

Im Regierungsrat würde die Medizinstudentin am liebsten das Gesundheits- und Sozialdepartement übernehmen, denn die Missstände im Gesundheitswesen kennt sie aus erster Hand. «Es ist frustrierend, wenn man so überlastet ist, dass kaum Zeit für die Patientinnen und Patienten bleibt und kleine Gespräche keinen Platz mehr finden.»

Während der Pandemie sei das Pflegepersonal gelobt und Unterstützung versprochen worden. «Es hat mich enttäuscht, dass der politische Wille nicht gross genug war, um wirklich etwas zu tun», sagt Stehlin. «Ich will für diese Leute einstehen und nicht nur darüber sprechen, sondern etwas unternehmen.»

Schliesslich gehe es darum, wie sehr man als Regierungsratsmitglied bereit sei, sich zu engagieren, zu informieren und auch anzuerkennen, was man noch lernen müsse. Ihre geringen Wahlchancen seien ihr bewusst. «Wenn wir es schon nur schaffen, den politischen Diskurs, der momentan bürgerlich geprägt ist und in dem soziale Lösungen keinen Platz finden, zu verändern, war dieser Wahlkampf ein Erfolg.»

Zoé Stehlin im Kurzporträt Geboren: 8. Januar 1997

Wohnort: Kriens

Lebensform: ledig

Beruf: Studentin Humanmedizin, Hilfswissenschaftlerin, Praktikantin Berge oder Seen? Seen

FCL-Match oder KKL-Besuch? FCL-Match

Buch oder TV? Buch

Wein oder Bier? Wein

Fleisch oder vegan? Vegetarisch

Auto oder ÖV? ÖV

Drei Fragen – drei Antworten

Wo soll das Leistungsangebot der Luzerner Spitäler definiert werden?

Luzern braucht ein gut ausgebautes Gesundheitswesen mit einer ausreichenden Grund- und Notfallversorgung in allen Regionen. Es benötigt eine Gesamtauslegung der Gesundheitsversorgung, die Planung muss unter Einbezug aller relevanten Organisationen erfolgen. Aber ein Spital ohne Personal ist nur Beton, deshalb müssen wir jetzt aktiv werden für gute Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen!

Der Bau von Windkraftanlagen soll erleichtert werden. Warum ist das richtig oder falsch?

Wir müssen in lokale und erneuerbare Energien investieren und die Bedingungen dafür erleichtern, um von fossilen Energien und Atomstrom wegzukommen. Es braucht ein Gleichgewicht zwischen dem Ausbau von Windkraft und dem Schutz der Natur. Es ist notwendig, unsere Verhaltensweisen zu ändern und die Kreislaufwirtschaft zu fördern, damit Luzern auch für künftige Generationen lebenswert bleibt.

Die Nationalbank wird weniger Geld nach Luzern überweisen. Wie kompensieren Sie das?

Sicher nicht mit dem Plan der Regierung, die Steuersenkungen von 220 Millionen will, die zum grössten Teil an Grossunternehmen gehen. Es braucht einen Kurswechsel. Ohne Steuergeschenke haben wir genug Geld für mehr Klimamassnahmen, Gleichstellung, einen sozialeren Kanton und ein starkes Gesundheitswesen!